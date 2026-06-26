الصكوك لأجل خمس سنوات وبمعدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR

الإصدار استقطب طلباً قوياً من المستثمرين، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، متجاوز 900 مليون دولار أمريكي

تتجاوز القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة. حيث يعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.

ويندرج هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد (APICORP Sukuk Limited)، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تُستحق في عام 2031. وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.

جذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار أمريكي، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية. وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات (SSAs)، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

حيث صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: “تعكس هذه الصفقة قوة تصنيفنا الائتماني وقدرتنا على التعامل مع ظروف السوق الصعبة. إن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته.”

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يساهم أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي، كما يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي يمثل رابع إدراج للصندوق في البورصة، الدور المحوري الذي تؤديه الجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإقليميين والدوليين".

تأتي هذه الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.

وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي، حتى تاريخه، 98.6 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار أمريكي عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس الصندوق عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

ويُحدث الصندوق العربي للطاقة أثراً إيجابياً، من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي، وتمكين المجتمعات المحلية، عبر تنمية المواهب وتعزيز المعرفة. ويطبق الصندوق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكّل المشاريع ذات الصلة بالبيئة والمجتمع نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار، والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة.

كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (AA+) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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