صكوك بن غاطي القابضة بقيمة 500 مليون دولار شهدت تغطية بخمسة أضعاف قيمة الطرح، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

دبي: رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من شركة "بن غاطي القابضة" الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرّها دبي.

وتُستحقّ الصكوك في عام 2030 وقد جرى إصدارها ضمن برنامج "بن غاطي" لإصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار. وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف قيمة الطرح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار. ونتيجة لمستوى الطلب المرتفع، تم تسعير الصكوك بمعدل ربح نسبته 8.125%، بعد خفض معدل الربح عن التوجيهات الأولية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة "بن غاطي القابضة" جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. يُذكر أنّ هذه الصكوك مدرجة أيضاً في بورصة لندن.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: "يمثّل الإدراج الناجح لصكوكنا الجديدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار في ناسداك دبي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة. ويؤكد مستوى الإقبال القوي الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقوة مركزنا المالي ورؤيتنا المستقبلية."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسرّنا أن نرحب بأحدث عملية إدراج صكوك لشركة بن غاطي في ناسداك دبي، والتي تعكس الطلب العالمي المستمر على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الجاذبية المتنامية لدبي كمركز رائد لأسواق رأس المال. ونؤكد في ناسداك دبي التزامنا بتوفير منصة متطورة لربط الجهات المصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين."

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من "بن غاطي" في ناسداك دبي إلى مليار دولار أمريكي، وهو ما يدل على ثقة الشركة المستمرة في البورصة.

وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك 98.6 مليار دولار أمريكي عبر 108 عملية إدراج، مما يعزز موقعها ضمن أبرز منصات إدراج الصكوك على مستوى العالم.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 70 مليار درهم. وتتميز الشركة بمجمعاتها السكنية الرائدة والمبتكرة، حيث تتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو لتطوير مشاريع معمارية راقية تجمع بين الابتكار والفخامة.

وتستند الشركة إلى أسس مالية قوية واستراتيجية توسع مدروسة، مدعومة بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالتي "فيتش"(BB-) و"موديز" (Ba3)، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون بالشركة واستقرار أعمالها على المدى البعيد.

ويرأس الشركة المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة. وقد نجحت الشركة في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية حتى اليوم، وتضم محفظتها مجتمعات متكاملة بتصاميم مميزة توفر نمط حياة عالي الجودة بأسعار مدروسة، إلى جانب مشاريع فائقة الفخامة تضع معايير جديدة لسوق العقارات الراقية في دبي.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

