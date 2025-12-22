الدار البيضاء، المغر ب- أعلنت شركة 500 Global، إحدى أكثر شركات رأس المال الاستثماري نشاطًا في العالم1 ، أنها اختيرت لدعم مبادرة Startup VB التي تقودها الوزارة ، وهو برنامج رائد ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 20302 .يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في التوسع المستمر لمنظمة 500 Global في جميع أنحاء القارة الأفريقية وعملها في التعاون مع الحكومات لتعزيز النظم البيئية الوطنية للابتكار.

أطلقت وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري (الوزارة) مبادرة Startup VB التي نفذتها شركة TAMWILCOM، وهي برنامج رائد ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030. تهدف مبادرة Startup VB إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية الرقمية في المغرب من خلال تسريع نمو المؤسسين ذوي الإمكانات العالية وتوفير مسارات التدريب والتمويل اللازمة للإطلاق والتوسع على مستوى العالم. وتشمل أهداف الوزارة تمكين تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وذات تأثير، وتعبئة التمويل الذي يقوده المؤسسون، والنهوض بالتحول الرقمي للبلاد. بصفتها شريكًا تنفيذيًا مختارًا، فإن منظمة 500 Global حريصة على المساعدة في تفعيل هذه الطموحات من خلال دعم المؤسسين، والوصول إلى الشبكة، وتطوير القدرات في المراحل المبكرة، مع تعزيز أنظمة الابتكار الوطنية في المغرب.

أكد Demola Adegbite، الشريك في شركة 500 Global، والذي يقود استثمارات الشركة في رأس المال المخاطر في جميع أنحاء أفريقيا، أن هذا النهج يستند إلى أكثر من عقد من العمل الذي قامت به 500 Global في القارة. وأشار Adegbite، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الأسهم الخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ورأس المال المخاطر، إلى أن سد فجوة النمو في أفريقيا يتطلب تعزيز بيئات ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، مع ضمان حصول المؤسسين على رأس المال والقدرات المناسبة أثناء توسع أعمالهم. وقال: "لقد أظهر عملنا في الأسواق الناشئة أن بيئات ريادة الأعمال تتسارع بشكل أسرع عندما تتضافر جهود قيادة القطاع العام وخبرات القطاع الخاص". وأضاف: "من خلال دعم استراتيجية المغرب الرقمي 2030، نتطلع إلى ربط المؤسسين المغاربة بشبكات النمو العالمية التابعة لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، حيث نعتقد أن المغرب يتمتع بموقع فريد يؤهله ليكون جسرًا للتوسع العالمي".

مع اقتراب أفريقيا من عام 2030، نرى أن مسارها الديموغرافي يؤكد على كل من ضرورة وفرصة الاستثمار في الابتكار الذي يشكل السوق. مع التوسع الحضري السريع وأسرع القوى العاملة نموًا في العالم، نعتقد أن القارة تتطلب رأس مال خاص يبني أكثر من مجرد شركات - يجب عليه أيضًا تعزيز أسس المواهب والبنية التحتية والسياسات التي تُمكّن من النمو القابل للتوسع والقائم على التكنولوجيا. من خلال توسيع نطاق عملها في جميع أنحاء أفريقيا، وبناء فرق محلية، ودعم المبادرات الحكومية مثل مبادرة المغرب الرقمي 2030، تهدف 500 Global العالمية إلى إطلاق موارد استراتيجية تحول النظم البيئية الناشئة إلى مراكز ابتكار قابلة للاستثمار وتدعم طموحات التنمية طويلة الأجل للقارة.

حول 500 Global

500 Global هي شركة رأس مال مخاطر متعددة المراحل تدير أصولاً بقيمة 2.2 مليار دولار3 ، وتستثمر في المؤسسين الذين يبنون شركات تكنولوجية سريعة النمو. نحن نعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ونقدم المشورة للحكومات حول أفضل السبل لدعم النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة. دعمت 500 Global أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون أكثر من 3,000 شركة تعمل في أكثر من 80 دولة. لقد استثمرنا في أكثر من 35 شركة بقيمة تزيد عن مليار دولار وأكثر من 160 شركة بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والشركات التي تم التخارج منها)4.

قامت منظمة 500 Global بأول استثمار لها في أفريقيا عام 2011. منذ ذلك الحين، استثمرت منظمة 500 ودعمت أكثر من 100 شركة في محفظتها الاستثمارية في أفريقيا والتي تمكنت من جمع ما يقرب من مليار دولار من رأس المال، ولا سيما دعم شركات Chipper Cash وSmile Identity وStitch وMoney Fellows وBreadfast. إلى جانب الاستثمار المباشر، كانت منظمة 500 Global شريكًا في تطوير النظام البيئي، حيث عملت عن كثب مع الكيانات الحكومية في توفير الدعم اللازم لتسريع نمو المؤسسين. منذ عام 2022، دخلنا في شراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لتقديم الدعم لأكثر من 150 مؤسسًا مصريًا من خلال مبادراتنا الخاصة ببرنامج Seed Bootcamp وبرنامج Scale-Up.في عام 2025، وسعت منظمة 500 Global نطاقها القاري بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج المؤسسين في نيروبي كجزء من برنامج Sustainable Innovation، والذي يهدف إلى تفعيل مسرعات الشركات الناشئة في ثلاثة مراكز في القارة بحلول نهاية عام 2026.

المحتوى الموجود في هذا البيان الصحفي مخصص للأغراض الإعلامية العامة أو التعليمية فقط. لا تقدم شركة 500 GLOBAL أي تصريحات بشأن دقة المعلومات الواردة هنا، وعلى الرغم من أن شركة 500 GLOBAL قد اتخذت خطوات معقولة لضمان دقة المعلومات الواردة هنا وتحديثها، فلا يمكن قبول أي مسؤولية عن أي خطأ أو سهو. ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا البيان الصحفي، فإن أي توقعات، أو تنبؤات، أو استنتاجات، أو آراء، أو وجهات نظر معبر عنها تمثل وجهة النظر والتفكير الحالي لمنظمة 500 GLOBAL فيما يتعلق بالموضوع الوارد فيه.

لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تفسير أي محتوى في هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية من شركة 500 GLOBAL أو أي من الشركات التابعة لها. لا تضمن شركة 500 GLOBAL أي نتائج مستقبلية لأي قرارات يتم اتخاذها بناءً كليًا أو جزئيًا على المحتوى أو المعلومات الواردة هنا. ينبغي على جميع قراء هذا البيان الصحفي استشارة مستشاريهم القانونيين أو محاسبيهم أو غيرهم من المستشارين المهنيين قبل اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بهذا البيان.

لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف اعتبار أي معلومات أو محتوى في هذا البيان الصحفي بمثابة عرض للبيع أو طلب شراء أي أوراق مالية ينصح بها 500 GLOBAL أو أي من الشركات التابعة لها أو ممثليها. علاوة على ذلك، لا يُقصد بأي محتوى أو معلومات وردت في هذا البيان الصحفي، ولا يجب تفسيره على أنه، عرض لتقديم أي خدمة استشارية استثمارية أو نصيحة مالية من قبل 500 Global. تحت أي ظرف من الظروف، لا يجوز للمستثمرين المحتملين الذين يفكرون في الاستثمار في أي صندوق استثماري تابع لـ 500 Global تفسير أي مما ورد هنا على أنه مواد تسويقية للصندوق. تحت أي ظرف من الظروف، لا يجوز تفسير أي محتوى على أنه شهادات أو توصيات لأداء أي صندوق استثماري تابع لـ 500 Global من قبل مستثمر محتمل يفكر في الاستثمار في أي صندوق استثماري تابع لـ 500 Global.

1 استنادًا إلى جداول الدوري العالمية لعام 2024 الصادرة عن PitchBook.

2لا يزال تشغيل البرنامج خاضعاً للتفاوض وإبرام اتفاقيات تعاقدية نهائية مع الأطراف المعنية.

3 تستند حسابات الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى التقديرات الداخلية اعتبارًا من 30 يونيو 2025.

4 استنادًا إلى التقديرات الداخلية اعتبارًا من 30 يونيو 2025، والتي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

