دبي، الإمارات: أعلنت "بريستيج ون" للتطوير العقاري عن بدء تسليم مشروع "فيستا"، أحد أبرز مشاريعها السكنيّة في مدينة دبي الرياضيّة، وذلك خلال حفل رسمي رفيع المستوى حضره مسؤولون حكوميون كبار، وممثلو شركات المقاولات، وفريق عمل الشركة، إلى جانب شركائها الحصريين وقنوات التوزيع، وعدد من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع.

وشهد الحدث حضور ممثلين بارزين من دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) وهيئة دبي للتطوير (DDA)، الذين انضمّوا إلى أجمل سيفي، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "بريستيج ون"، في جولة خاصة داخل مشروع "فيستا"، حيث اطّلعوا على تفاصيل التصميم المعماري، والمرافق الراقية، والإطلالات البانوراميّة المطلّة على نادي "إلس" للغولف.

كما استُقبل الضيوف في أجواء راقية وحيويّة، تخلّلتها عروض موسيقيّة حيّة على آلة "الساكسفون"، إلى جانب ضيافة فاخرة ومجموعة مختارة بعناية من المأكولات الراقية.

واستمتع شركاء التوزيع والجهات المعنيّة بأجواء حيويّة على مدار الأمسية، تخلّلتها الموسيقى والضيافة الراقية وفرص التواصل المهني.

كما أضفى الحدث بُعداً تفاعليّاً مميّزاً من خلال مجموعة من التجارب الحيّة داخل مرافق "فيستا"، حيث شارك المسؤولون والضيوف في أنشطة متنوّعة شملت ملعب "البادل"، وملعب كرة السلّة، ومنطقة الغولف المصغّر، في تجربة مباشرة تعكس أسلوب الحياة النشط الذي يقدّمه المشروع.

وبدأ الحدث بمشاركة المسؤولين في مراسم رفْع العلم على أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات، في مشهد عكس روح الاعتزاز الوطني وأضفى على المناسبة طابعاً رسميّاً مميّزاً. وتلا ذلك عرض سلسلة من المواد البصريّة المنتقاة بعناية، شملت تحيّة لمسيرة دبي المتسارعة، وفيلماً مؤسّسيّاً يسلّط الضوء على رحلة نمو "بريستيج ون"، إلى جانب عرض خاص بمشروع "فيستا" قدّمته الشركة، استعرض أبرز ملامحه ومقوّماته. واختُتم الحفل بقصّ كعكة تذكاريّة إيذاناً بالتسليم الرسمي لمشروع "فيستا" من قِبَل "بريستيج ون".

ويمتد المشروع على مساحة مبنيّة تتجاوز 350,000 قدم مربعة، ويوفّر إطلالات واسعة على مدينة دبي الرياضيّة، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق المصمّمة لتعزيز أسلوب الحياة الحضري العصري.

كما أعلنت "بريستيج ون" للتطوير العقاري عن استكمال تسليم مشروع "ذا ريزيدنس" في قرية جميرا الدائريّة (JVC) قبل أسبوعين، في خطوة تعكس استمراريّة الشركة في تنفيذ وتسليم مشاريعها وفق الجداول المحدّدة.

ويجسّد المشروع، المؤلّف من خمسة طوابق فوق الأرض (G+5)، توجّه الشركة نحو تطوير مجتمعات سكنيّة متكاملة، مع مساحات مشتركة مصمّمة بعناية وتركيز واضح على سهولة الحياة اليوميّة وراحة السكان.

وفي هذه المناسبة، قال أجمل سيفي: "انطلق مشروع "فيستا" برؤية واضحة تتمثّل في تقديم مشروع يتميّز بحضور قوي، وتصميم متقن، وإطلالات بانوراميّة كاملة على ملعب الغولف. ورؤيتنا له اليوم وقد اكتمل، والقيمة التي حقّقها لمشترينا، تجعل من هذه اللّحظة محطّة مفصليّة بالنسبة لنا".

وأضاف: "نواصل التقدّم عبر مختلف مشاريعنا، مع نحو 2,500 وحدة قيد الإنشاء حاليّاً، وجميع مواقعنا في حالة تنفيذ نشطة، مع التزامنا المستمر بالجودة، والاتساق، وتسليم ما نعد به."

وفي إطار استراتيجيتها المستمرّة للتوسّع، أرْسَت "بريستيج ون" للتطوير العقاري خلال هذا الشهر عقوداً تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم على عدد من المقاولين عبر عدّة مشاريع. وتشمل هذه العقود أولى الوحدات السكنيّة بعلامة "هيلتون" على الواجهة البحريّة "هيلتون ريزيدنسز دبي مارينا تايم سيتي"، إلى جانب مشروع "ذا ون" من "بريستيج ون" -المقر المستقبلي للشركة- ومشروع "ذا بوليفارد" من "بريستيج ون"، بما يضمن استمراريّة وتيرة التنفيذ عبر محفظتها المتنامية.

ومع أكثر من 20 مشروعاً قَيْد التنفيذ في مختلف أنحاء دبي، تواصل "بريستيج ون" للتطوير العقاري إظهار زخم قوي في التسليم، بما يعزّز مكانتها كأحد المطوّرين النشطين في مشهد العقارات في الإمارة.

