دبي، الإمارات العربية المتحدة: أوصى مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم في اجتماعه المنعقد يوم الأثنين الموافق 2/3/2026 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100% من رأس المال ، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون درهم (أي 100 درهم للسهم الواحد) عن السنة المالية 2025.

وكانت شركة أورينت للتأمين قد حققت نتائج مالية قوية خلال السنة المنتهية في 31/12/2025، حيث سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية بلغت 836 مليون درهم ، بزيادة قدرها 14% مقارنة بأرباح العام 2024 التي بلغت 731 مليون درهم ، كما شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في أقساط التأمين بنسبة 19% لتصل إلى حوالي 11 مليار درهم في العام 2025 مقابل 9 مليار درهم في العام 2024.

نبذة عن أورينت للتأمين

تأسست شركة أورينت للتأمين عام 1982، وتُعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول التأمين الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتها جزءاً من الفطيم، تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات التأمين للأفراد والشركات، مدعومة بقاعدة مالية قوية، وحلول مبتكرة، ومستوى متميز من خدمة العملاء.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

