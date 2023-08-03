تركّز مبادرة "نورا" (NOORA) على سيدات ورائدات الأعمال وإعدادهن ليصبحن قادة ملتزمات بتحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالمساواة بين الجنسين (الهدف رقم 5).

كشفت آخر الأبحاث أن التواصل المهني يتيح للمرأة تشكيل دائرة داخلية لتصبح قيادية، مما يساعد مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص تعزيز دور المرأة الإماراتية في القيادة

أُطلقت المنصة رسمياً في جناح المرأة في مدينة إكسبو بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أورورا 50، شركة التدريب والتطوير التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمخصصة لإنشاء أماكن عمل مزدهرة وشاملة، بالشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وأكسنتشر، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الإمارات، ومجموعة اينوك، عن إطلاق منصة الأعمال "نورا" (NOORA) الرامية لدعم سيدات الأعمال الطموحات في مسيرتهن المهنية.

ودعماً لجهود دولة الإمارات المستمرة لتحقيق تمثيل نسائي بنسبة 30٪ في الأدوار القيادية، فإن المنصة الجديدة توفر للمرأة في الدولة وصولاً غير محدود إلى شبكة تواصل بين النساء الطموحات من مختلف الخلفيات المهنية والقطاعات والجنسيات.

وقد برزت الحاجة إلى تأسيس مثل هذه المنصات في بحث أجرته كلية كيلوج الأميركية للإدارة، والذي كشف أن النساء ممن يمتلكن شبكة علاقات أعمال يحصلن على الترقية أكثر بثلاث مرات من النساء الأخريات، ومع ذلك تمثل النساء 31٪ فقط من المناصب العليا على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قالت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لشركة أورورا 50: "يسعدنا إطلاق منصة "نورا" (NOORA) بالتعاون مع شركاء مؤسسين مؤثرين وملتزمين، حيث نشكل معاً مجتمعًا حقيقيًا للمرأة ذات التفكير المماثل والطموح".

وأضافت وايلد قائلة: "تظهر آخر الأبحاث أن النساء يحصلن على ترقيات في السلم الوظيفي بشكل أسرع عندما يكون لديهن شبكة قوية، ولكن لا توجد شبكات في الإمارات العربية المتحدة للمرأة المهنية الطموحة حتى الآن، لذا فإنه سيتم منح الأعضاء أيضاً فرصاً لقيادة التعاون وحل التحديات التي تواجه الصناعة".

هذا وستتاح الفرصة لأعضاء منصة "نورا" (NOORA) للمشاركة بشكل حضوري في ورش عمل حول التحديات وفرص تطوير العلاقات المهنية بشكل مباشر، بحيث يمكنهم التواصل عبر المنصة الرقمية في أي وقت، حيث تنقسم منصة "نورا" (NOORA) إلى قسمين: القسم المخصص للمديرات الجديدات وقسم القياديات ذوات الخبرة.

بدوره صرح نبيل المصعبي، رئيس الموارد البشرية في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) قائلاً: "تسرّ "طاقة" أن تكون شريكاً مؤسّساً مع "أورورا 50" لإطلاق برنامج "نورا"(NOORA)، الذي سيكون منصّة مهمة للتواصل ويوفّر مجتمعاً للموظفات العاملات في العديد من القطاعات الحيوية للشركة."

وأضاف المصعبي قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير الفرص التي من شأنها تمكين الموظفات في "طاقة" وتعزيز تجربتهنّ من خلال إنشاء بيئة عمل تتيح لهنّ التطوّر الوظيفي وبناء مسيرة مهنيّة في الشركة".

من جهتها علقت تي جيه لايتوالا، العضو المنتدب ورئيس قسم التسويق والتنوع والشمول في الشرق الأوسط في أكسنتشر: "تكمن القوة التي لا يمكن إنكارها المتمثلة في المواهب التي يمكن الوصول إليها والإبداعية وغير المستغلة في قلب كل عمل تجاري ناجح، وباعتبارنا جزءًا من مبادرة "نورا" (NOORA) فإن ذلك يعكس التزامنا الراسخ ببناء ثقافة مكان العمل التي تحتفي بالتنوع والمساواة وتعززها القيادة الحكيمة، حيث نسعى جاهدين من خلال الإجراءات الملموسة والدعم اللامحدود إلى تأسيس منظمة شاملة تزدهر فيها المرأة وتكسر الحواجز، مما يضمن وصولها بسلاسة إلى كامل إمكاناتها".

وبهذه المناسبة علقت كاثرين هام، المستشار العام ورئيس قسم الأخلاقيات ونزاهة الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قائلة: "تفخر الإمارات العالمية للألمنيوم بأنها الشريك المؤسس لمنصة "نورا" (NOORA) والمخصصة لدعم النساء الطموحات على جميع مستويات القيادة. دائماً ما كانت الإمارات العالمية للألمنيوم رائدةً في تطوير المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاع الصناعي، حيث تدرك الشركة أن التنوع والاختلاف في المهارات والمنظور ضرورية للنجاح وتفتح آفاقاً جديدة. وتتيح منصة "نورا" (NOORA) للنساء فرصة التواصل وتبادل الأفكار وتعزيز نموهن المهني. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بإمكانات المرأة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ونتطلع للمشاركة ورؤية الأثر الإيجابي لهذه المنصة على جميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد صرح أوليفر جروهمان، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في مجموعة الإمارات قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة "Aurora50” لإطلاق منصة "نورا" (NOORA)، حيث يتوافق هذا التعاون مع جهودنا المستمرة لتمكين جميع النساء في مجموعة الإمارات، ونأمل أن نلهم الشركات الأخرى لتحذو حذونا، كما نعتقد أنه من خلال الجمع بين الموارد والخبرات والشبكات، فإنه يمكننا تسريع تأسيس مجموعة من القيادات النسائية التي يمكنها إحداث تأثير طويل الأمد على صناعاتنا ومجتمعنا".

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا في مجموعة اينوك التعاون مع (أورورا 50) لإطلاق منصة "نورا" (NOORA)، إذ يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تمكين موظفاتنا وتعزيز بيئة تدعم نجاحهن، فدولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتسهم المرأة فيها بدورٍ حيوي في بناء المجتمع والاقتصاد والمستقبل."

وأضاف سعادته قائلاً: "انطلاقاً من دورنا الداعم لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في تمكين المرأة، فإننا في مجموعة اينوك نسعى باستمرار لتحقيق مثل هذه الشراكات لتقديم رؤى ومهارات قيّمة، ودعم نموهن الشخصي والمهني، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف لتحقيق نمو وازدهار المجموعة بأكملها."

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت لأكثر من خمس سنوات على إعطاء الأولوية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما الهدف رقم (5) من أهداف التنمية المستدامة الذي يركّز على المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، حيث بدأت حكومة دولة الإمارات حملة كبيرة لزيادة توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص، وقد انضم بالفعل أكثر من 17,000 مواطن إماراتي إلى الشركات الخاصة في عام 2023.

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