القاهرة : أعلنت شركة "الخليج مصر للفنادق والسياحة"، التابعة لشركة العقارات المتحدة عن ملامح استراتيجيتها المستقبلية الطموحة، وذلك تزامناً مع مرور 50 عاماً على تواجدها الراسخ في السوق المصري. وتعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتعكس هذه المناسبة مسيرة ممتدة من المساهمة في تطوير قطاع الضيافة والسياحة في مصر، إلى جانب رؤية مستقبلية ترتكز على تطوير وجهات سياحية ومشروعات متكاملة تسهم في خلق قيمة مستدامة وتعزيز جاذبية مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة والاستثمار. وتؤكد هذه الرؤية مكانة الشركة كمطور رائد للوجهات السياحية والمشروعات المتكاملة، عبر تبني نهج طويل الأمد يرتكز على تطوير أصول مستدامة تساهم في إثراء التجربة السياحية.

ومنذ تأسيسها عام 1976، نجحت شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة في بناء سجل حافل من المشروعات والوجهات المتميزة، أبرزها فندق "هيلتون القاهرة هليوبوليس" وفندق "والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس". وقد سطرت الشركة محطة تاريخية بارزة في قطاع الضيافة الإقليمي بلعبها دوراً ريادياً في إدخال علامة "والدورف أستوريا" (Waldorf Astoria) الفاخرة لأول مرة إلى قارة أفريقيا من خلال فندقها بالقاهرة، مما يعكس قدرة الشركة الاستثنائية على جذب الشراكات مع أرقى العلامات الفندقية العالمية والتعاون معها.

وأعرب المهندس طارق الشاذلي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، عن فخره بمسيرة الشركة قائلاً: "إن احتفالنا هذا العام بمرور نصف قرن على تواجدنا في مصر هو تجسيد لرؤية مؤسسية بعيدة المدى، استطعنا خلالها صياغة معايير جديدة للفخامة والضيافة. نحن نعتز بكوننا القوة المحركة وراء وجهات سياحية أصبحت اليوم علامات بارزة في قلب العاصمة، ونموذجاً يُحتذى به في تقديم تجارب استثنائية."

وفي هذا السياق، يوظف الشاذلي مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في إدارة ملفات استراتيجية بقطاعات متنوعة، لتبني رؤية شاملة في قيادة الشركة تهدف إلى الربط بين متطلبات السوق الحالية والفرص المستقبلية الواعدة، بما يضمن صياغة استثمارات تتسم بالمرونة والاستدامة ؛ حيث يتابع قائلاً: "نتبنى اليوم رؤية شاملة تربط بين إرثنا العريق والمتطلبات المتسارعة للسوق. استراتيجيتنا لا تكتفي بتطوير منشآت فندقية عالمية، بل تمتد لخلق قيمة مضافة طويلة الأمد عبر شراكاتنا مع كبرى العلامات التجارية الدولية، لضمان مستويات تشغيلية تليق بمكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً."

وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل بعين الطموح، حيث ندرس توسيع محفظة أعمالنا عبر مشروعات متكاملة ومتعددة الاستخدامات في مناطق استراتيجية كالقاهرة وشرم الشيخ، تسهم بشكل فعال في خطط التنمية السياحية للدولة، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق آفاق جديدة للعمل والابتكار في هذا القطاع الحيوي."

وتضم محفظة الشركة الحالية طاقة استيعابية ضخمة تقترب من 840 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، كما تمتلك الشركة وتدير أحد أكبر مراكز المؤتمرات والفعاليات في مصر، مما يرسخ مكانتها كلاعب رئيسي وقوة محركة لقطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE). وتتميز أصول الشركة بتقديم تجربة نزيل متكاملة وشاملة من خلال توفير مرافق ترفيهية، وصحية ، ووسائل استجمام وضيافة عالمية المستوى، مدعومة بأحدث التقنيات الحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الضيافة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا الضيوف. وتواصل الشركة تعزيز مساهمتها الاقتصادية والمجتمعية من خلال توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر أصولها الفندقية والسياحية المختلفة، مؤكدة التزامها الراسخ بخلق فرص العمل وتطوير المواهب والكفاءات المحلية في قطاع الضيافة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للسياحة والاستثمار.

جدير بالذكر أن شركة "الخليج مصر للفنادق والسياحة" تضم خبرات قيادية وفريق عمل احترافي من مسؤولين تنفيذيين ذوي خلفيات مهنية متنوعة في قطاعات الضيافة، والتطوير العقاري، والاستثمار، والعمليات، والتمويل، والحوكمة، لضمان تقديم تجارب استثنائية للضيوف وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن استدامة القيمة المضافة وتعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية.

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