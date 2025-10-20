دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار إعلانها السابق عن نيتها الإدراج في سوق دبي المالي، تسلط مجموعة دوبيزل، السوق الرقمية الأولى للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على نموها القوي وربحيتها المستقرة ومكانتها الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر أسواقها وأساس عملياتها.

من خلال منصتيها الرائدتين دوبيزل وبيوت، تتبوأ مجموعة دوبيزل المركز الأول بامتياز في سوق الإعلانات العقارية في دولة الإمارات، الذي يتميز بتنافس ثنائي جذاب، كما أنها القائد الواضح في سوق إعلانات السيارات. وتُعد المنصتان جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لكافة أفراد المجتمع في الدولة، إذ تربطان ملايين المستخدمين بالوكالات العقارية والمطورين ومعارض السيارات عبر منظومة رقمية متكاملة تضيف قيمة حقيقية للمستهلكين والشركات على حد سواء.

تُعد دولة الإمارات السوق المحوري للمجموعة، حيث سجلت إيرادات معدلة بلغت 105 ملايين دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، ما يمثل 89% من إجمالي الإيرادات المعدلة للمجموعة، مدعومة بإيرادات متكررة قوية من الوكالات والمعارض. كما حقق قطاع أعمال المجموعة في الإمارات 48 مليون دولار أمريكي كأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال نفس الفترة، بهامش أرباح بلغ 46%، مقارنةً بـ 25 مليون دولار في النصف الأول من 2024 بهامش 31%.

وسجّل صافي الربح المعدل في الإمارات 43 مليون دولار في النصف الأول من 2025 (هامش صافي ربح 41%) مقارنةً بـ 21 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024 (هامش 26%)، مما يعكس كفاءة الإدارة في ضبط التكاليف، والبنية التحتية القابلة للتوسع، مدعومة بتحويل قوي للتدفقات النقدية الحرة المعدلة بنسبة 85% خلال النصف الأول من 2025 – ما يؤكد على أسس أعمالها الراسخة كمنصة إلكترونية رائدة للإعلانات المبوبة.

وفي تعليق له، قال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل:

"تواصل أعمالنا في دولة الإمارات تحقيق مستويات ربحية استثنائية، بهوامش تقارب 50% ومعدلات تحويل نقدي تبلغ 85%، ما يعكس قوة نموذج أعمالنا المنخفض الأصول. ويُترجم هذا النمو بشكل مباشر إلى أداء مالي قوي وأرباح مستدامة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء."

كما أعادت شركة "بروسوس إن في" Prosus N.V.؛ أكبر مساهم في المجموعة، تأكيد دعمها طويل الأمد من خلال التزامها باستثمار قدره 100 مليون دولار أمريكي في الطرح العام الأولي، في خطوة تعكس ثقتها في نمو مجموعة دوبيزل وريادتها في الإمارات والمنطقة.

ومن المتوقع أن يتم إدراج مجموعة دوبيزل في سوق دبي المالي بتاريخ 6 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

البيانات المالية الرئيسية:

-انتهى-

#بياناتشركات