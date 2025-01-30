منصة ذكية للعمليات الجراحية لتحليل بيانات وكفاءة الجراحات

التنبؤ باحتياجات أصحاب الهمم من خدمات الطوارئ عبر منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

استراتيجيات متقدمة لدعم استدامة النظام الصحي وتحقيق الأهداف الوطنية عبر رعاية استباقية تحسن جودة الحياة

حلول ذكية لتحسين تجربة المرضى وتخفيف الأعباء التشغيلية

الإمارات العربية المتحدة: تؤكّد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حضورها البارز في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 من خلال الكشف عن مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تسلّط الضوء على التزام المؤسسة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية المحلي والإقليمي والعالمي، وتستعرض المؤسسة خمسة مشاريع نوعية ضمن محور "الذكاء الاصطناعي"، في خطوةٍ تعكس التزامها بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة.

وأكّدت سعادة مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المشاريع تعكس التزام المؤسسة بتحقيق تحول جذري في الرعاية الصحية، مستندةً إلى الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لدعم استدامة النظام الصحي وتقديم حلول مبتكرة ذات أثر ملموس في تحسين جودة الحياة، مضيفةً أن استعراض هذه المشاريع في هذا الحدث العالمي البارز يعكس الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار سعادة الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة في المؤسسة، إلى أهمية المشاريع المعروضة في تعزيز كفاءة النظام الصحي، موضحاً أن المؤسسة تسعى لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لا لتحسين العمليات التشغيلية فحسب، بل أيضاً لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وأكّد أن هذه الحلول الذكية تمثّل حجر الزاوية في الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية.

منصة "العمليات الجراحية" لتعزيز الكفاءة وقيادة التميز الإكلينيكي

وضمن هذا المحور، تسلّط مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء على مشاريع رائدة منها "منصة العمليات الجراحية" التي تُعدّ جزءاً من برنامج الأداء والتميز الإكلينيكي (PACE)، وترتكز المنصة على التحليل المعمق لبيانات الجراحات التي تُجرى في المستشفيات ونسب إشغال غرف العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستشفيات تحسين مؤشرات الأداء ومقارنتها بالفترات الزمنية السابقة، وبالتالي تعزيز التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.

ابتكارات تعزز جودة حياة أصحاب الهمم

كما تستعرض المؤسسة مشروع "إرادة لخدمات أصحاب الهمم" الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تحسين جودة حياة متعاملي المؤسسة من هذه الفئة من خلال منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للتنبؤ باحتياجاتهم من خدمات الطوارئ وضمان تقديم رعاية مخصصة وفقاً لتحليل شامل للبيانات، بما في ذلك العمر والجنس ونوع الحالة، على أن يتم توسيع نطاق تغطية المنصة لتشمل جميع مجالات الخدمة.

رعاية ذكية ترتقي بأداء المستشفيات إلى مستويات جديدة كلياً

أما منصة "التنبؤ بإعادة الدخول إلى المستشفى قبل حدوثها"، فتعدّ حلاً ذكياً يهدف إلى تحسين تجربة المريض وتقليل عدد حالات الإدخال غير الضرورية وخفض التكاليف، وتستند المنصة على نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى، بما في ذلك التاريخ المرضي وخطط العلاج والبيانات الديموغرافية والأمراض المصاحبة، وتزامن ذلك مع ربط المنصة بنظام المعلومات الصحية الإلكترونية "وريد" بهدف توفير إشعارات تنبه الفرق الطبية عن الحالات عالية المخاطر قبل الخروج من المستشفى.

التحليلات التنبؤية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الصحية

وتعزز منصة "إنجاز: استخدام العيادات التخصصية الخارجية" كفاءة تشغيل هذه العيادات من خلال التحليلات التنبؤية التي تدعم التخطيط الأمثل للموارد وتسهم في تقليل الازدحام، حيث تعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات المواعيد واستخدام العيادات وتخصيص الموارد، وعرض بيانات تفاعلية عن تدفق المرضى، ما يسهم في تحسين الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات.

سلامة المرضى أولوية قصوى

وفي إطار تعزيز سلامة المرضى، تستعرض المؤسسة مشروع "سلامتي - مبادرة صفر ضرر"، الذي يمثل خطوة تحولية نحو تعزيز سلامة المرضى، ويهدف إلى تقليل الأخطاء التي يمكن تجنبها في بيئة الرعاية الصحية، ويتضمن المشروع منصة ولوحة بيانات مركزية لرصد وتحليل الحوادث ومعدلات الامتثال والمقاييس الخاصة بالحالات، مع التركيز على الحالات الحرجة، مثل التقرحات السريرية والتسمم الدموي والفشل الكلوي الحاد وغيرها، بالإضافة إلى إرشادات سير العمل والبروتوكولات الطبية التي توجه الفرق متعدة التخصصات إلى ضرورة التدخل السريع واتخاذ إجراءات فعّالة، مما يسهم في خلق بيئة علاجية أكثر أماناً وموثوقية.

وتعكس مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 التزامها بدعم الابتكار واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متقدم للابتكار الصحي، حيث تسهم المؤسسة، من خلال هذه المشاريع، في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة وتقديم نموذج يُحتذى به إقليمياً وعالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة المجتمعات، مع التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتطوير حلول طبية متقدمة ومستدامة.

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