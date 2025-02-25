دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أطلقت شركة "بالما للتطوير"، المطوّر العقاري الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، مشروع "سيرينيا ديستريكت"(Serenia District) ، المجمّع السكني الفاخر في جزر جميرا بقيمة 5 مليارات درهم، والذي يمتدّ على مساحة 600 ألف قدم مربع، مع مساحة بناء إجماليّة تبلغ 3.5 مليون قدم مربّع، ليكون بذلك واحداً من أبرز المشاريع السكنيّة في دبي.

ويتألف المشروع من 6 أبراج تضمّ 6 مناطق معيشية فريدة من نوعها تشمل "نادي سيرينيا سيجنتشر" (Serenia Signature Clubhouse)، ومنطقة الصحّة والتواصل الاجتماعي، ومرافق الرياضة والترفيه، وواحة العائلة، ومنطقة استكشاف الطبيعة، ومركز اللياقة والعافية، ما يوفّر أسلوب حياة مريح للسكّان.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع برج "ويست ريزيدنس" المكّون من 46 طابقاً، والذي يضمّ 419 شقة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بإطلالات رائعة على جزر جميرا، فيما يتميّز البرج بتصميمه العصري البسيط والأنيق في آنٍ واحد، ما يضمن تجربة سكنيّة تنسجم مع البيئة المحيطة.

ومن أبرز معالم المشروع نادي "سيرينيا سيجنتشر" متعدّد المستويات والفريد من نوعه والممتدّ على مساحة 100 ألف قدم مربع، ويضمّ مسبحاً واسعة بإطلالة بانوراميّة، وصالة رياضيّة حديثة، ومقهى على السطح، ومنتجعات صحية "سبا" للرجال وأخرى للسيدات، وملعب بادل مغلق، ونصف ملعب لكرة السلّة، وغرفة ألعاب، والعديد من محال التجزئة والمطاعم، ليعزز بذلك مستوى أسلوب المعيشة الشاملة.

وقد صُمّم هذا المشروع من طرف شركة "نيكين سيكي" اليابانية، ثالث أكبر شركة للتصميم المعماري والهندسي في العالم، واستُلهم تصميمه من الفلسفة اليابانية "إيريكو" التي تعتمد على الهدوء والبساطة والتوظيف الأمثل للمساحات.

وقال كريم درباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بالما للتطوير": "يُسعدنا الكشف عن مشروعنا الجديد "سيرينيا ديستريكت" الذي يعكس رؤيتنا في تقديم مجتمعات راقية تُساهم في تشكيل أفق دبي. في الوقت الذي يشهد فيه السوق العقاري في دبي تسجيل نتائج قياسيّة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالميّة للاستثمار، يستمرّ الطلب على المشاريع العقارية الفاخرة في النموّ. ويأتي مشروع "سيرينيا ديستركت" لمواكبة هذا الطلب من خلال تقديم تصميم معماري استثنائي، وعناصر طبيعية، وتجربة معيشية استثنائيّة."

من جهته قال حسن نيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بانيان: "يمثّل مشروع "سيرينيا ديستريكت" امتداداً لعلامتنا الفاخرة "سيرينيا" التي طُوّرت بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي "بالما للتطوير" لإنشاء مشاريع سكنيّة متميّزة في مواقع استراتيجية. ويعد هذا المشروع نقلة نوعيّة في مفهوم الحياة العصريّة الفاخرة حيث يمكن للمقيمين الاستمتاع بأسلوب حياة هادئ مع سهولة الوصول إلى كلّ ما تقدمه المدينة من حيوية ونشاط. نحن فخورون بهذه الشراكة الناجحة مع بالما، حيث تعاونّا معًا بمشروعي "سيرينيا ريزيدنسيز" و"سيرينيا ليفينج" .

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من مراكز الترفيه والأعمال، يوفّر مشروع "سيرينيا ديستريكت" إمكانية الوصول إلى تجربة سكنية تجمع بين الحياة العصرية والأجواء الطبيعية الهادئة. كما يقدّم هذا المشروع المكتفي ذاتياً مسارات للمشي بطول 20 كم لتعزيز نمط الحياة الصحّي، بينما تضفي الإضاءة الخارجيّة للمباني لمسة جماليّة متغيّرة طوال اليوم ما يعكس التصميم المبتكر للمشروع.

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