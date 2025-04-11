أبوظبي: وقّعت ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع، أول شركة خاصة كبرى تركز على قطاعي الفضاء والدفاع في المجر، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التطوير المشترك للأنظمة الجوية المستقلة وتقنيات مراقبة الفضاء المتقدمة.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع في عاصمة المجر بودابست، بحضور سعادة سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المجر. وتمهّد الاتفاقية الأولية بين الجهتين الطريق نحو استكشاف آفاق البحث والتطوير المشترك ضمن مجالات رئيسية، تشمل الأنظمة الجوية المستقلة وتقنيات مكافحتها، ومراقبة الفضاء والعمليات الفضائية المتقدمة.

وقال رودريغو توريس، المدير المالي لمجموعة ايدج: "يجسّد تعاوننا مع قطاع الدفاع في المجر، الدولة التي تعتبر شريكة رئيسية ضمن حلف الناتو، طموحنا الأوسع للتطوير المشترك للجيل المقبل من التكنولوجيا مع الدول ذات التفكير الاستشرافي. وترسّخ مذكرة التفاهم مع 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع روابطنا مع منظومة دفاعية مهمة في أوروبا، وتفتح آفاق التعاون المحتمل في مجالات استراتيجية تضم الأنظمة المستقلة وتكنولوجيا الفضاء. ومع استمرار تطور التحديات الأمنية العالمية، تبرز ضرورة التنسيق مع شركاء موثوقين لتسريع الابتكار وضمان الجاهزية عبر مختلف المجالات الناشئة".

وقال إشتفان شارهيجي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع: "يمثل اليوم محطة بارزة لشركة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع. نثمّن الشراكات الدولية، ويفتح التعاون مع مجموعة ايدج، ومقرها دولة الإمارات، فرصاً شيقة لتعزيز تلك الروابط. نقدّم الكثير، خصوصاً ضمن مجال الفضاء وأنظمة مكافحة الدرون والطائرات غير المأهولة، بتركيز خاص على تقنية الدرون الهدف المتميزة لدينا ’بروتار‘. ونثق بأن هذا التعاون سيتيح فرصاً هائلة، ونحن مستعدون لتحقيقها".

وفي يناير الماضي، وقعت ايدج خطاب نوايا مع وزارة الدفاع المجرية لاستكشاف مبادرات البحث والتطوير، وتوريد بنادق قناصة من شركة كاراكال للقوات الدفاعية المجرية، ما يمثل أول مرة ستوفر فيها ايدج تلك الأنظمة لدولة عضو في حلف الناتو.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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