مساهمو "فيرتيغلوب" يوافقون على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 تبلغ 496 مليون درهم (135 مليون دولار) (6.1 فلس للسهم الواحد)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) (11.6 فلس للسهم الواحد)

توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2025 ترفع إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين عن عام 2025 إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار)، ما يحقق عائداً إجمالياً تنافسياً يتجاوز 5%، ويصل بإجمالي عوائد رأس المال منذ طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي إلى 10.65 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 272 مليون درهم (74 مليون دولار) والتي تمت حتى تاريخه

"فيرتيغلوب" نفّذت مبادرات حققت ما يصل إلى 43% من هدف "استراتيجية النمو 2030" لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي تم الإعلان عنه في مايو 2025، وذلك بدعم من تحسينات في الكفاءة التشغيلية أدت إلى مستويات إنتاج قياسية في العديد من خطوط الإنتاج في الجزائر ومصر وخفض ملموس في التكاليف، وتعزيز محفظة المنتجات

حتى تاريخه، تؤكد شركة "فيرتيغلوب" بأنه لم يطرأ أي تأثير جوهري على إنتاج الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي نتيجة للتطورات الإقليمية الأخيرة. وتواصل الشركة الحفاظ على أوضاعها التشغيلية والمالية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : عقدت شركة "فيرتيغلوب" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) اجتماعها العام السنوي في يوم 9 مارس 2026، حيث تعد الشركة أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة "أدنوك" و"XRG" الحصرية لإنتاج الأمونيا. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (135 مليون دولار) (6.1 فلس للسهم الواحد)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) (11.6 فلس للسهم الواحد)، ويرتفع بذلك إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار) بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 272 مليون درهم (74 مليون دولار) التي تم إنجازها حتى تاريخه، وباحتساب هذه الأرباح، يرتفع إجمالي عوائد رأس المال التراكمية للمساهمين منذ طرح الشركة للاكتتاب العام إلى 10.65 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، ما يحقق عائداً إجمالياً تنافسياً بنسبة تتجاوز 5%.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرتيغلوب": "أكملت ’فيرتيغلوب‘ أول عام كامل لها ضمن المنصة العالمية للكيماويات التابعة لـ ’XRG‘، بعد أن نقلت ’أدنوك‘ حصة الأغلبية في أسهم ’فيرتيغلوب‘ التي استحوذت عليها إلى ’XRG‘، وهو ما ساهم في تعزيز حضور ’فيرتيغلوب‘ وقدراتها التنافسية وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجالَي النيتروجين والأمونيا منخفضة الكربون. ورغم تقلبات السوق، تجاوزت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.74 مليار درهم (1.02 مليار دولار(، بنسبة نمو سنوي 57%، كما نجحت الشركة في تحقيق أكثر من 40% من مستهدفات ’استراتيجية النمو 2030‘ خلال أول عام من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويؤكد هذا الأداء نجاح النهج المنضبط الذي تطبقه الشركة في عملياتها التشغيلية، وجودة وكفاءة أصول الشركة وتفاني فريق العمل. وتتميز ’فيرتيغلوب‘ بمكانة راسخة تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والنمو، وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين مدعومة بالأسس القوية للشركة وتنفيذ نهج واضح في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والالتزام بسياسة منضبطة لتخصيص رأس المال".

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "حدّدنا في عام 2025 توجّهاً واضحاً وطموحاً من خلال إطلاق ’استراتيجية النمو 2030‘ واتخذنا خطوات حاسمة لتحويل هذا الطموح إلى نتائج ملموسة. ومن خلال تعزيز التميّز التشغيلي، وتحسين محفظة أعمالنا، والالتزام بسياسة منضبطة لتوزيع عوائد رأس المال، نجحنا في ترسيخ الأسس القوية لأعمالنا وتعزيز مرونة نموذجنا التشغيلي. وتؤكد قدرتنا المستمرة على تحقيق عوائد تنافسية للمساهمين استناداً إلى كفاءة أصولنا وتفاني فريق العمل والتزامه بتنفيذ خطط الشركة. وكلنا ثقة بقدرة ’فيرتيغلوب‘ على الاستفادة من مكانتها الرائدة لتحقيق تقدم ملموس في خطط النمو للمرحلة المقبلة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد".

تفيد شركة "فيرتيغلوب" أنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام، كما تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان سلامة كوادرها وحماية مرافقها وضمان استمرارية عملياتها. وحتى تاريخه، تؤكد شركة "فيرتيغلوب" بأنه لم يطرأ أي تأثير جوهري على إنتاج الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي نتيجة للتطورات الإقليمية الأخيرة. وتواصل الشركة الحفاظ على أوضاعها التشغيلية والمالية. كما أن لدى الشركة خطط فعالة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، مدعومة باستجابة سريعة وإحترافية من قبل فرق العمل المهيئة والتي تتولى إدارة العمليات التشغيلية في المواقع المعنية حالياً. وستواصل الشركة متابعتها للأوضاع الراهنة وستقوم بإصدار أية تحديثات إضافية في حال تطلب الأمر ذلك.

نبذة عن شركة "فيرتيغلوب":

شركة "فيرتيغلوب" هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة "فيرتيغلوب" من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف. أُدرجت شركة "فيرتيغلوب" في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com.

-انتهى-

#بياناتشركات

تواريخ مهمة