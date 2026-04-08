· الموافقة على توزيعات أرباح سنوية قدرها 16.2 فلساً للسهم، بما يشكّل عائداً نقدياً بنسبة 6.3%، وهو من بين الأعلى في سوق أبوظبي للأوراق المالية استناداً إلى سعر السهم عند الإغلاق في 7 أبريل 2026

· منذ إدراجها في عام 2022، وزّعت "بروج بي إل سي" أرباحاً إجمالية قدرها 15.60 مليار درهم (4.24 مليار دولار) على المساهمين، ما يجعلها من بين أكبر الشركات من حيث توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال هذه الفترة

· "بروج بي إل سي" أصبحت جزءاً من كيان عالمي رائد في البولي أوليفين، بعد استكمال صفقات تأسيس "بروج الدولية" مما يتيح الاستفادة من حجم أعمال واسع النطاق وتقنيات متطورة وكفاءة تشغيلية عالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أكّدت "بروج بي إل سي"، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225)، ("الشركة")، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 7 أبريل، على توزيعات أرباح نهائية لعام 2025 بقيمة 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار)، بما يؤكد الأداء التشغيلي القوي للشركة وحجم مبيعاتها القياسي.

وبلغت قيمة الدفعة النهائية من توزيعات الأرباح النقدية المُعتمَدة من المساهمين لعام 2025 نحو 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار) (8.1 فلساً للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار) (16.2 فلساً للسهم). ومن المقرّر أن يتمّ توزيع الأرباح في 7 مايو 2026، أو قرب هذا التاريخ، على جميع المساهمين المسجلين يوم 17 أبريل 2026. وباحتساب هذه التوزيعات، يصل إجمالي ما قامت "بروج بي إل سي" بتوزيعه إلى 17.96 مليار درهم (4.89 مليار دولار) منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أحد أكبر معدلات توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال هذه الفترة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس إدارة "بروج بي إل سي": "تستمر ’بروج‘ في ترسيخ مكانتها الرائدة بصفتها الشركة الأكثر ربحية عالمياً في قطاع البولي أوليفين، مدعومةً بمركزها المالي القوي وصلابة نموذج أعمالها. واستناداً إلى ركائز القوة هذه، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال "بروج الدولية"، بما يدعم تحولها إلى شركة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين، من خلال الجمع بين الريادة التكنولوجية ورفع كفاءة التكاليف وتوسيع نطاق عملياتها عبر أسواق رئيسة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا. وتساهم هذه الإمكانيات في تعزيز قوة وصلابة الشركة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع دورات السوق، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

وفي 31 مارس 2026، أعلنت "XRG" و"أو إم في" استكمال صفقات تأسيس "مجموعة بروج الدولية" بنجاح من خلال إدماج شركَتي "بروج بي إل سي" وبورياليس" واستحواذ المجموعة الجديدة على شركة "نوفا للكيماويات"، لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفين.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي": "حقّقت ’بروج‘ أداءً قوياً خلال عام 2025، مؤكدةً صلابة نموذج أعمالها في سوقٍ عالمي للبولي أوليفين يشهد متغيرات عديدة. وواصلنا تعزيز مكانة الشركة الريادية من خلال الكفاءة في إدارة التكاليف، والقدرة على تحقيق أداء مستقر عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ومع بداية مرحلة جديدة من النمو من خلال "بروج الدولية"، نواصل تركيزنا على تعزيز القيمة لمساهمينا من خلال توفير منتجات متخصصة وعالية الهامش، والحفاظ على علاوات سعرية قوية عبر محفظة أعمالنا."

ومن المتوقع أن يتزامن توقيت طرح العرض المقترح لتبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "بروج الدولية"، مع الزيادة المرتقبة في رأس مال الشركة الجديدة، بهدف خلق وتعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع أن يتمّ طرح عرض تبديل الأسهم في عام 2027، وذلك رهناً بظروف السوق وموافقة هيئة سوق المال في الإمارات. وحتى ذلك الحين، ستكون "بروج الدولية" مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم "بروج بي إل سي" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المساهمون في "بروج بي إل سي" من الالتزام بتوزيعات أرباح سنوية مستهدفة بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد والذي ستحافظ عليه "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بعد استكمال عرض تبديل الأسهم المقترح.

تعزيز القيمة عبر اتفاقية استخدام مشروع "بروج 4"

حصلت "بروج بي إل سي"، بموجب اتفاقية جديدة مع "أدنوك" و"أو إم في" ("الاتفاقية")، على حق التشغيل الكامل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع "بروج 4"، ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة "بروج بي إل سي" خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل، وتخضع النتائج المالية لعوامل السوق والعوامل التشغيلية والتنظيمية.

مستجدّات السوق في ظلّ الأوضاع الراهنة

تؤكّد "بروج بي إل سي" أنها تتابع التطورات الإقليمية الراهنة بشكل مستمر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، لضمان حماية كوادرها ومنشآتها واستمرارية عملياتها.

وتسير العمليات حالياً بصورة طبيعية، مع حفاظ الشركة على صلابتها التشغيلية والمالية، ولم تشهد الشركة أي تأثير جوهري على الأعمال أو السيولة أو المركز المالي. كما تمّ تفعيل خطط استمرارية الأعمال المعتمدة، بدعم من الاستجابة السريعة والمهنية العالية لفرق العمل والشركاء. وستواصل "بروج" مراقبة المستجدّات، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.

تواريخ مهمة

7 أبريل 2026 موافقة الجمعية العمومية 15 أبريل 2026 تاريخ الاستحقاق الأخير (آخر يوم للشراء) 16 أبريل 2026 تاريخ التداول بدون استحقاق 17 أبريل 2026 تاريخ التسجيل 7 مايو 2026 في غضون 30 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية تاريخ توزيع الأرباح

نبذة عن بروج بي إل سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورقم التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 2,900 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 90 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعدّ اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. واعتباراً من شهر مارس 2026، تمتلك شركة بروج الدولية حصة الأغلبية في شركة بروج بي إل سي بنسبة 90%.

