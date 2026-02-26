مسقط،: في خطوة تعزز البنية الإقليمية لسلاسل إمداد الغاز وتدعم خطط التنويع الصناعي في سلطنة عُمان، طرحت أوكيو، المجموعة العالمية للاستثمار في الطاقة، مناقصة إعداد التصاميم الهندسية لمشروع محطة استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في سيح نهيدة، بطاقة معالجة تصل إلى 48 مليون متر مكعب يوميًا، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان. ويتكامل هذا المشروع مع خط أنابيب لنقل المنتجات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مرافق تجزئة ومعالجة وتخزين وتصدير، حيث سيتم نقل سوائل الغاز المستخلصة بغرض التجزئة والتصدير، إضافة إلى استخدامها في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية

ويمثل المشروع عنصرًا محوريًا في بناء سلسلة قيمة متكاملة تمتد من الاستخلاص في سيح نهيدة إلى المعالجة والتجزئة والتصدير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر خط أنابيب مخصص بطول 230 كيلومترًا. وسوف تتيح هذه المنظومة الصناعية إنتاج وتصدير منتجات عالية القيمة تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان ومكثفات +C5لاستخدامها في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية داخل البلاد وخارجها، ما يدعم بدوره المشاركة المتنامية لسلطنة عُمان في سلاسل الإمداد البتروكيماوية الإقليمية.

وبهذه المناسبة، صرح أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، قائلًا: "إن طرح مناقصة التصاميم الهندسية لهذا المشروع الإستراتيجي يجسد التزام المجموعة بدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، وسعينا المستمر لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد عبر إضفاء قيمة مضافة عالية للغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كوجهة عالمية للاستثمارات الصناعية النوعية ".

وأضاف المعمري: "إن هذا المشروع مملوك بالكامل لمجموعة أوكيو، وهو ما يبرهن على التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية في سلطنة عُمان، كما يؤكد مضي المجموعة قدمًا في تنفيذ المشروعات الكبرى، مما يشكل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، لاسيما وأن مشروع مجمع عُمان للصناعات البتروكيماوية في الدقم سيعتمد بصورة أساسية على الإيثان المستخلص من هذا المشروع".

وسيشمل نطاق المشروع إنشاء محطة استخلاص في سيح نهيدة، ومحطة تجزئة متقدمة في الدقم لفصل ما يقارب مليون طن سنويًا من مكونات الغاز في مرحلته الأولى، إلى جانب إنشاء مرافق تخزين وشحن بحرية وخزانات مبردة للغاز البترولي المسال، وخطوط تصدير مخصصة تربط مباشرة بالرصيف السائل في ميناء الدقم.

والجدير بالذكر قد وقّعت مجموعة أوكيو اتفاقية توريد غاز مع شركة الغاز المتكاملة لتأمين الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي للمشروع، بما يعزز موثوقية الإمدادات ويدعم التخطيط طويل الأمد للبنية الصناعية في سلطنة عُمان.

حول "أوكيو":

أوكيو، مجموعة عالمية متكاملة تستثمر في قطاع الطاقة، مقرها سلطنة عُمان، وتتمتّع بحضور قوي في 17 دولة. تدير المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، بدءًا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز مرورًا بالمصافي والبتروكيماويات وصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم، مع التركيز على الاستدامة. فيما تركز أوكيو للطاقة البديلة على الاستثمار في مجالَي الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيمان الغيلانية

مدير الاتصالات والعلامة التجارية

البريد الإلكتروني: iman.algheilani@oq.com

الموقع الإلكتروني: www.oq.com

-انتهى-

#بياناتشركات