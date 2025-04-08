خالد الحمادي: ماضون قُدمًا في توسّعنا العالمي لتعزيز اسم دبي والإمارات في مختلف المحافل الدولية

نموّ لافت للفعاليات التي تنظّمها دي إكس بي لايف على صعيد المساحات والعارضين والمشاركين

دي إكس بي لايف قدمت خدماتها لـ 75 معرضًا ومؤتمرًا، وشيّدت 226 جناح عرض على مساحة 500 ألف قدم مربّعة منها 40 في 13 مدينة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد عام 2024 منذ بدايته إطلاق دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، خطّتها الاستراتيجية التوسّعيّة خارج الدولة؛ حيث قامت بتصميم وتشيّد 40 جناح عرض في 13 مدينة عالميّة في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا والهند والسعودية ومصر والمغرب؛ وقد قدّمت دي إكس بي لايف خدماتها عالمية المستوى إلى 466 فعاليّة متنوّعة، بما في ذلك75 معرضًا ومؤتمرًا، كما صممّت وشيّدت 226 جناح عرض داخل الدولة وخارجها بمساحة تزيد على 500 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى تنظيمها وإدارتها لعددٍ من المؤتمرات الدوليّة والمعارض العالميّة والمهرجانات، منها معرض عالم القهوة، ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام)، ومهرجان دبي للمستقبل، ومهرجان دبي للقهوة، وعالم مدهش، وليالي حتا الثقافيّة، وغيرها.

خطّة توسّعية

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف: "لدينا خطّة استراتيجيّة طموحة للتوسّع في المنطقة وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وسيشهد العام الحالي توسيع أعمالنا ومدها إلى البحرين وتنظّيم فعاليات جديدة"، وأضاف: "نحن نمتلك قدرات وإمكانيات بشريّة وفنيّة وتكنولوجيّة هائلة لتشييد وتنظيم وإدارة الفعاليّات العالميّة، ونعمل على تعزيز وجودنا خارجيًا ورفع اسم دبي والإمارات في المحافل الدولية في جميع أنحاء العالم، ونتقدّم بخطى سريعة وثابتة لتعزيز مكانتنا كأحد أهم وأكبر الشركات العالميّة في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة".

حضور لافت في السعودية والمغرب

حققت دي إكس بي لايف نجاحات عديدة خارج الدولة، ومن أبرزها الدورة الثانية لمعرض جيتكس أفريقيا في المغرب، الذي تضاعفت مساحته؛ وقد عمل فريق الشركة لأكثر من 200 ألف ساعة عمل لإنجاز هذا الحدث الضخم الذي جعل مدينة مراكش وجهة للزيارة طوال أيام المعرض، كما كان لـلشركة حضورًا لافتًا في عدد من المعارض التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عبر تصميمها وتشييدها لعددٍ من أبرز أجنحة العرض في مؤتمر ليب، ومعرضي سعودي فوود، وسعودي فوود للتصنيع، اللذين أقيما في الرياض، وكذلك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) الذي أقيم في مدينة الدمام.

نُمّو استثنائي

شهد شهر يناير 2024 تنظيم معرض عالم القهوة دبي، الذي نما بنسبة 50% في المساحة، وشارك به أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية من 51 دولة، وزاره أكثر من 13 ألف زائر تجاري بزيادة 20% عن عام 2023؛ كما شهد شهر يونيو تنظيم مهرجان دبي للمستقبل، الذي استضافته دبي لأول مرّة بالشراكة مع "تريند هنتر"، المنصّة العالمية لاستكشاف التوجّهات الجديدة وتسريع الابتكار؛ وكان المهرجان فرصةً مهمّة للالتقاء بقادة القطاع والمبتكرين وهواة التكنولوجيا في العالم.

فعاليات ترفيهية

وفي مجال الفعاليات الترفيهيّة والمجتمعيّة نظمت دي إكس بي لايف عددًا من المهرجانات التي تعني بالأسرة والمجتمع، وتسلّط الضوء على التراث الثقافي للإمارات، وتخلق وجهات ترفيهيّة جديدة؛ ويُمثّل عالم مدهش أحد أبرز هذه الفعاليات السنوية التي تشيّدها وتديرها بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ وقد احتفل المهرجان بمرور 25 عامًا على انطلاقته، مقدّمًأ أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب على مساحة 22 ألف متر مربّع؛ كما شهد العام إطلاق النسخة الأولى من مهرجان دبي للقهوة في دبي فستيفال سيتي في شهر أكتوبر، وشارك به أكثر من 100 شركة عارضة وعلامة تجارية رائدة، واجتذب أكثر من 20 ألف زائر على مدار 10 أيام، ونجح المهرجان الذي تضمّن مزيجًا من الفعاليات الترفيهية وورش العمل والمسابقات في أن يصبح وجهة لعشّاق القهوة من جميع أفراد العائلة.

فعاليات ثقافية وفنية

حققت الدورة الثالثة لليالي حتا الثقافية نجاحًا كبيرًا، وأصبحت أحد أهم الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي والفني لمنطقة حتا، وتبرز مقوّماتها التاريخية والطبيعية والثقافية وعاداتها وتقاليدها، ما يسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية؛ وشهدت الدورة الأخيرة زيادة 25% في عدد الزوار؛ كما نظّمت دي إكس بي لايف بالشراكة مع بلدية دبي فعاليات اليوم الوطني في مواقع شهيرة، بما في ذلك برواز دبي، ودبي سفاري

بارك، حيث جرى تقديم استعراضات مبهرة وعروض حيّة عن رحلة الإمارات وتطلعاتها، واجتذبت العروض آلاف الزوار.

وفي مجال الحفلات الفنّيّة والكوميديّة أقيم في شهر يناير العرض الكوميدي لأوميد جليلي وحضره نحو 2,000 شخص، بينما اجتذب حفل المطرب الهندي الشهير براتيك كوهاد 2,500 شخص، وأقيمت خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر 10 عروض مسرحيّة للأطفال على مسرح زعبيل قي جميرا زعبيل سراي، حضرها أكثر من 6,000 طفل.

فعاليات رياضية

وفي مجال الفعاليات الرياضية شهدت الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس إقامة بطولة ستريت آند بارك لمحترفي التزلّج على الألواح في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 500 متسابق، وشهد الحدث حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

مؤتمرات

وفي مجال المؤتمرات نظّمت دي إكس بي لايف عددًا من المؤتمرات من أبرزها الكونجرس الدولي التاسع للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2024) بمشاركة أكثر من 4 آلاف خبير ومتخصص، وتضمّن المؤتمر نحو 275 محاضرة.

مقاول رئيسي

بلغ عدد الفعاليات التي قدّمت دي إكس بي لايف إليها خدماتها كمقاول رئيسي 67 فعالية، بما في ذلك معرض جلفود، ومعرض دبي العالمي للقوارب، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك)، ومعرض عالم القهوة دبي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومعرض الشرق الأوسط للإضاءة، وسوق السفر العربي، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

توطين

واصلت دي إكس بي لايف، تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة الفعاليات عبر إلحاق الشباب المواطنين بجميع الأعمال المرتبطة بتنظيم الفعاليات، وقد حصل فريقها الخبير الذي يزيد عدده على 400 موظف على أكثر من 10 آلاف ساعة تدريب، لتنمية مهاراته وقدراته على إقامة جميع أنواع الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات ترفيهية وفنية ورياضية وحفلات زفاف وتخرّج.

جائزة

فازت دي إكس بي لايف، بجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح عرض" ضمن حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2024، عن تصميم وتشييد جناح "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS)" في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024.

ترويج عالمي

وقد شاركت دي إكس بي لايف خلال عام 2024 في معارض عالمية في أوروبا وأمريكا وأسيا للترويج لعلامتها التجارية؛ وسوف يشهد عام 2025 استكمال خطّتها التوسّعية الخارجية، عبر تنظيم فعاليات جديدة، وإقامة نسخ لبعض المعارض والمؤتمرات الحالية في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك مهرجان دبي للقهوة، وميدام.

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