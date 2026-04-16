دبي، الإمارات العربية المتحدة : سجل سوق دبي العقاري 3,308 صفقة إعادة بيع بقيمة 15.39 مليار درهم إماراتي في مارس، محققاً ربحاً صافياً قدره 4.6 مليار درهم إماراتي للمستثمرين على المدى الطويل.

وكشف تحليل سوقي صادر اليوم عن شركة " fämالعقارية" عن تسجيل 36,658 عقد إيجار سكني بقيمة 3.16 مليار درهم إماراتي خلال نفس الشهر، ثلثاها تجديدات عقود.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات DXBinteract ارتفاع متوسط ​​إيجارات العقود السكنية الجديدة بنسبة 7% على أساس سنوي في مارس، مدفوعاً بارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 15.9%.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "كان أداء أول شهرين من العام قوياً للغاية، فقد حقق شهر مارس نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التوترات الإقليمية الراهنة".

وأضاف: "ستظهر لنا بيانات حجم المعاملات في الربع الثاني صورة أوضح لأي تأثير مستمر للأحداث الجيوسياسية على السوق، لكننا ما زلنا نشهد إقبالاً كبيراً على سوق العقارات في دبي، لا سيما من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل".

"يعد وضع سوق الإيجار مؤشراً بالغ الأهمية أيضاً. فحجم تجديدات عقود الإيجار، إلى جانب الأرقام القوية للعقود الجديدة، يؤكد أن دبي لا تزال الوجهة المفضلة للعيش والعمل".

وفي سوق العقارات الثانوية خلال الشهر الماضي، بلغ عدد معاملات العقارات الجاهزة 2,444 معاملة بقيمة 9.01 مليار درهم إماراتي، بينما بلغ عدد معاملات إعادة بيع العقارات على الخارطة 760 معاملة بقيمة 3.23 مليار درهم إماراتي، وبلغت مبيعات الأراضي 104 معاملات بقيمة 3.15 مليار درهم إماراتي.

وبشكل عام، حققت معاملات إعادة البيع أرباحاً قدرها 89.5% بمتوسط ​​ربح قدره 25%. وحققت معاملات بيع الفلل أعلى أداء بنسبة ربح بلغت 97% ومتوسط ​​ربح 60%، بينما حقق بائعو الأراضي متوسط ​​ربح 99%.

أرباح إعادة البيع في مارس

الربح الربح الصافي متوسط الربح الاجمالي 89.5% AED 4.6bn +25.0% الفلل 97.0% AED 1.8bn +60.0% الاراضي 88.5% AED 1.9bn +99.0% الشقق 87.7% AED 867m +20.0% العقارات التجارية 89.5% AED 111m +59.0%

وهيمنت الشقق على نشاط التأجير في مارس، حيث بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة 33,500 عقد بقيمة 2.40 مليار درهم إماراتي، منها 22,700 عقد تم تجديدها.

وبلغ إجمالي عقود تأجير الفلل 1870 عقداً بقيمة 537.1 مليون درهم إماراتي، منها 1200 عقد مجدد، بينما بلغ إجمالي عقود تأجير منازل التاون هاوس 1288 عقداً بقيمة 219.4 مليون درهم إماراتي، منها 610 عقود مجددة.

وشهدت أنشطة تأجير العقارات التجارية إضافة 16600 عقد بقيمة 1.24 مليار درهم إماراتي، منها 10600 عقد إيجار جديد بقيمة 477.6 مليون درهم إماراتي، و6000 عقد مجدد بقيمة 763 مليون درهم إماراتي

وارتفع متوسط ​​إيجارات العقود السكنية الجديدة بنسبة 7% على أساس سنوي في مارس ليصل إلى 106000 درهم إماراتي، مع ارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 15.9% لتصل إلى 387000 درهم إماراتي سنوياً، والشقق بنسبة 5% لتصل إلى 84000 درهم إماراتي. وكانت إيجارات منازل التاون هاوس الجديدة هي القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.7%. وسجلت إيجارات التجديد ارتفاعاً مماثلاً، حيث زادت بنسبة 4.9% إجمالا، مع ارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 14.5%.

أداء الإيجار

الشريحة متوسط الايجار – جديد درهم اماراتي التغير السنوي (جديد) متوسط الايجار – تجديد درهم اماراتي التغير السنوي (تجديد) الاجمالي 106,000 +7.0% 77,000 +4.9% شقق 84,000 +5.0% 66,000 +3.6% فلل 387,000 +15.9% 237,000 +14.5% تاون هاوس 179,000 -1.7% 161,000 +8.4%

