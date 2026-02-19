دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة، المنصة الرائدة في الاستثمارات البديلة والبنية التحتية الحضرية، عن نتائج متميزة بإجمالي دخل بلغ 15.68 مليون درهم (387 مليون روبية هندية) للربع الثالث و46 مليون درهم (1.13 مليار روبية هندية) للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026، محققةً ربحية قوية وزخم نمو مستدام مدفوعًا باستراتيجية استثمارية منضبطة وأرباح عالية الجودة.

خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سجلت نيسوس للتمويل إجمالي دخل بلغ 46.19 مليون درهم (1.14 مليار روبية هندية) وربحاً صافياً بعد الضريبة (PAT) قدره 22.97 مليون درهم (567 مليون روبية هندية)، متجاوزة بشكل كبير ربحية السنة المالية الكاملة 2025.

تسلط هذه الأداء التراكمي القوي الضوء على قابلية توسيع نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق عوائد فائقة بشكل مستمر. بالإضافة إلى الأداء القوي للمنصة الأساسية، عززت نيسوس للتمويل منصتها الموحدة من خلال الدمج الاستراتيجي لشركة نيو كونسوليديتد للإنشاءات المحدودة (NCCCL)، مما عزز قدراتها عبر دورة حياة البنية التحتية والعقارات. يتيح هذا النموذج المتكامل لنيسوس التأسيس، والتمويل، والمشاركة في فرص التنفيذ، مما يحسن وضوح الإيرادات ويعزز توقعات النمو طويل الأجل.

بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 34.11 مليون درهم (842.3 مليون روبية هندية)، بما يعادل هامش EBITDA قوي بنسبة 74.12٪، مما يبرز كفاءة التشغيل القوية ومنصة الاستثمار القابلة للتوسع. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة (PAT) للربع 8.18 مليون درهم (201.9 مليون روبية هندية)، مع هامش PAT بنسبة 52.98٪، وهو من بين الأعلى في القطاع.

يعكس الأداء القوي تخصيص رأس المال المنضبط لشركة نيسوس للتمويل، والخروج الناجح من الاستثمارات، وزيادة مساهمة منصاتها الاستثمارية المتنوعة في الهند والأسواق الدولية، بما في ذلك دبي ومدينة جِفت.

مع دمج شركة نيو كونسوليديتد للإنشاءات المحدودة (NCCCL) من تاريخ الاستحواذ في 22 أغسطس 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، سجلت المنصة الموحدة إجمالي دخل قدره 150.31 مليون درهم (3.71 مليار روبية هندية) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 26، بما في ذلك 92.78 مليون درهم (2.29 مليار روبية هندية) في الربع الثالث من السنة المالية 26.

يبلغ هامش EBITDA 29.53٪ وهامش PAT 15.9٪ للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 26.

استنادًا إلى الزخم القوي، كانت نيسوس قد وجهت توقعاتها لإجمالي الإيرادات بين 48.62 مليون درهم – 56.72 مليون درهم (1.2–1.4 مليار روبية هندية) في السنة المالية 26. مع وصول الإيرادات للأشهر التسعة الأولى إلى 46.19 مليون درهم (1.14 مليار روبية هندية) (باستثناء نيو كونسوليديتد للإنشاءات المحدودة (NCCCL))، الشركة على المسار الصحيح وتتوقع تجاوز الحد الأعلى من هذا التوجيه للسنة المالية الكاملة. وعلى أساس موحد، من المتوقع أن تصل إيرادات نيو كونسوليديتد للإنشاءات المحدودة (NCCCL)في السنة المالية 26 إلى حوالي 226.88 مليون درهم (أكثر من 5.60 مليار روبية هندية).

كما قامت الإدارة بتقييم الفرص في الهند، والإمارات العربية المتحدة، و(إن سي سي سي إل). ففي الهند، نجح صندوق الفرص الخاصة للعقارات (RESO I Fund) في التخارج من استثماره في (سكاي تك إستيت)، بينما في دبي قام باستثمار جديد بقيمة 93.18 مليون درهم (2.3 مليار روبية هندية) في صندوق (نيسوس للنمو عالي العائد).

في الوقت نفسه، أضافت نيو كونسوليديتد للإنشاءات المحدودة (NCCCL)أمرين رئيسيين، مما يعزز قدراتها التنفيذية القوية ونمو محفظة المشاريع. ومن أبرز النقاط الاستراتيجية الأخرى، إظهار النمو عبر المحركات الثلاثة: إدارة الصناديق، الاستشارات المالية، والاستثمار الاستراتيجي.

صرح الدكتور أميت أنيل جونيكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نيسوس للتمويل، قائلاً:

"يعكس أداؤنا القوي في الربع الثالث من السنة المالية 26 قابلية توسيع منصة الاستثمار لدينا وقدرتنا على توليد أرباح عالية الجودة بشكل مستمر مع الحفاظ على هوامش رائدة في القطاع. وقد دعم هذا النمو الخروج الناجح من الاستثمارات، والتوسع المستمر في الهند والأسواق الدولية، والزخم المستمر في أعمال إدارة الصناديق والأصول."

"نظل مركزين على تخصيص رأس المال بحكمة، وتعزيز تواجدنا الاستثماري العالمي، وتوسيع منصتنا المتكاملة عبر إدارة الأصول، والتمويل الهيكلي، واستثمارات البنية التحتية. ومع وجود محفظة قوية وكفاءة رأس مال عالية، نحن في موقع جيد للحفاظ على مسار النمو هذا وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة."

تواصل الشركة الاستفادة من العوامل الهيكلية الداعمة في التمويل الخاص، والعقارات، وتمويل البنية التحتية الحضرية، مدعومة بمنصتها المتكاملة والمتميزة التي تغطي إدارة الصناديق، الاستشارات المالية، وتنفيذ البنية التحتية. كما أن وجود نيسوس العالمي في الهند، ومدينة جِفت، ودبي يوفر الوصول إلى فرص نمو متنوعة ويعزز قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة ومعدلة حسب المخاطر.

مع الربحية القوية ربع السنوية، وتوسع نطاق المنصة، واستراتيجية الاستثمار العالمية المتنوعة، تظل نيسوس للتمويل في موقع جيد للحفاظ على زخم نموها وخلق قيمة طويلة الأجل لمستثمريها وأصحاب المصلحة.

عن شركة خدمات التمويل نيسوس [Nisus Finance Services Co. Limited]

تتخصص شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة [Nisus Finance Services Co., Ltd.]، التي أسسها الدكتور (أميت جوينكا [Amit Goenka]) والسيدة (مريدولا جوينكا [Mridula Goenka])، في تمويل البنية التحتية الحضرية وأسواق رأس المال، وتمتلك خبرة تزيد عن 11 عاماً. وتعمل الشركة تحت مجموعة نيسوس المالية [Nisus Finance Group] أو العلامة التجارية [NiFCO]، وتركز على خدمات الاستشارات المالية وإدارة الصناديق والأصول.

يشمل شبكة نيسوس المالية (نيسوس بي سي دي أدفايزرز إل إل بي [Nisus BCD Advisors LLP]) وشركاء مثل دالميا نيسوس فاينانس إنفستمنت ماناجرز إل إل بي [Dalmia Nisus Finance Investment Managers LLP] لإدارة صناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية الحضرية وإدارة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة نيسوس فينكورب الخاصة المحدودة [Nisus Fincorp Private Limited] كـ شركة تمويل غير مصرفية [NBFC] متخصصة في التمويل.

كماتدير المجموعة أدوات استثمارية مثل صندوق نمو العائد المرتفع نيسوس [Nisus High Yield Growth Fund] من خلال كيانات تشمل شركة استشارات الاستثمار نيسوس [Nisus Finance Investment Consultancy FZCO] (للهيكل المغلق [closed-ended IC structure]) وشركة المستشارين الدوليين نيسوس المالية [Nisus Finance International Advisors IFSC LLP]. ومع حضور يمتد لعقد كامل في الهند وإدارة أصول تبلغ قيمتها حوالي 19.06 مليار روبية هندية حتى النصف الأول من السنة المالية 26 [H1 FY26]، تستفيد شركة نيسوس المالية من معرفة السوق المحلية والبيانات المملوكة لتقديم حلول استثمارية متقدمة. كما تعزز استراتيجية التنفيذ والرؤى الصناعية سمعة الشركة كشريك موثوق في القطاع المالي.

