عقدت شركة عقارات السيف ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين: SEEF) اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً عبر وسائل الإتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وترأس الاجتماع السيد عيسى محمد نجيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد أحمد يوسف وأعضاء من الإدارة التنفيذية، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة، حيث تم استعراض ومناقشة النتائج المالية للشركة وأبرز التطورات والإنجازات التي حققتها خلال عام 2025.

وصادقت الجمعية العامة العادية على نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتوصيات مجلس الإدارة التي تضمنت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، بإجمالي 4.52 مليون دينار بحريني بعد خصم أسهم الخزينة، كما وافقت الجمعية على تخصيص مبلغ 170 ألف دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ويُذكر أن شركة عقارات السيف سجلت أرباحاً صافية ودخلاً شاملاً عائدين على مساهمي الشركة الأم بقيمة 5.94 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 5.61 مليون دينار بحريني في العام السابق، بارتفاع نسبته نحو 5.96 %. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 13.10 فلساً مقابل 12.23 فلساً في العام الماضي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 11.52 مليون دينار بحريني.

وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، أشاد السيد عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف بحكمة القيادة الرشيدة في إدارة التحديات الأمنية الخارجية والتطورات الإقليمية المتسارعة وبالجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة الموقرة لصون أمن الوطن وحماية مكتسباته. كما ثمّن التوجيهات والإرشادات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة، والتي أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع التجاري وترسيخ إستقراره.

وواصل قائلاً: "تعكس نتائجنا المالية للعام 2025 متانة نموذج أعمال الشركة ونجاح رؤيتنا الاستراتيجية في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو المدروس. وقد واصلنا العمل على تعظيم العوائد من أصولنا القائمة، بالتوازي مع تنفيذ خطوات توسع إقليمي مدروسة، حيث عززت عقارات السيف حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال مشروعها متعدد الاستخدامات في مدينة الدمام بالشراكة مع شركة مجد للاستثمار. وقد شهد المشروع خلال العام الماضي تقدماً ملموساً بدخوله مرحلة التصميم وتعيين مستشارين محليين وعالميين، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء خلال الربع الأخير من عام 2026، بما يعكس التزامنا ببناء منصة نمو مستدامة خارج السوق المحلي تدعم القيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

ونوه إلى أن الشركة واصلت خلال العام الماضي تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، من بينها استكمال تحديث فندق فريزر سويتس السيف، والمضي قدماً في خطة إعادة تطوير مجمع السيف - ضاحية السيف تمهيداً لإعادة إطلاقه بحلته الجديدة، إلى جانب مواصلة تطوير قطاع الترفيه عبر ذراعها المتخصص "السيف للترفيه". كما شهد مشروع الليوان تقدماً ملحوظاً خلال عام 2025، مواصلاً ترسيخ مكانته كوجهة عصرية متكاملة تجمع بين التجزئة والمطاعم والترفيه ونمط الحياة، وذلك من خلال استقطاب علامات جديدة والارتقاء بتنوع التجارب المقدمة للزوار.

وأكد التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة، مشيراً إلى إطلاق عقارات السيف خلال العام الماضي أكبر مشروع للطاقة الشمسية ضمن محفظتها التشغيلية، إلى جانب الانضمام إلى البرنامج الوطني "كفاءة"، دعماً لتوجهات مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف، قائلاً: "واصلنا خلال عام 2025 التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة الزوار عبر مختلف أصولنا، من خلال تعزيز قاعدة المستأجرين وتنويع العلامات التجارية داخل مراكزنا واستقطاب علامات جديدة نوعية، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تسهم في زيادة الإقبال وتنشيط الحركة التجارية".

وأضاف: "كما حققنا تقدماً مهماً في مشاريع إعادة التطوير والتحديث، بما انعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي ومعدلات الإشغال في قطاع الضيافة، إلى جانب تطوير مفاهيم ترفيهية مبتكرة تعزز جاذبية وجهاتنا. ويأتي ذلك ضمن نهج مؤسسي يركز على الانضباط المالي، وتحسين العوائد، وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. كما واصلت الشركة تنفيذ برنامج التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الاستفادة من حلول شركة ياردي السحابية لإدارة الأصول والتطوير التشغيلي، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية".

والجدير بالذكر أن شركة عقارات السيف واصلت خلال عام 2025 تنفيذ خططها التطويرية وتعزيز حضورها في قطاعات المراكز التجارية والتطوير العقاري والضيافة والترفيه، إلى جانب التزامها المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يعكس دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.

