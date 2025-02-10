أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار اليوم عن نجاحها في الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، مما يعزز سيولتها المالية بشكل كبير. وتأتي هذه الخطوة بترتيب مشترك من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، الذين تولوا مهام التنظيم وإدارة الاكتتاب والتنسيق المستدام المشترك، وبالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي و مصرف الإمارات الإسلامي، اللذين شاركوا في مهام التنظيم.

وجرى هيكلة التسهيلات على مستوى الشركة القابضة على أساس المساواة مع شهادات الصكوك القائمة، مع مراعاة الشروط والأحكام المماثلة. وتبلغ مدة التسهيلات خمس سنوات (3+1+1)، حيث يتم الالتزام بها لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد مرتين لمدة سنة إضافية لكل مرة وفقاً لتقدير البنوك المشاركة. كما تتضمن التسهيلات ميزة الأكورديون التي تسمح بزيادة حجمها. وتنقسم التسهيلات الائتمانية المتجددة إلى شريحتين هما:

الشريحة الأولى: تخصيص مبلغ قدره 225 مليون دولار أمريكي للأغراض العامة للشركة، بهدف استبدال التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة حالياً والبالغة 105 مليون دولار أمريكي، والتي لم يتم استخدامها حتى تاريخ إتمام الصفقة.

الشريحة الثانية: تخصيص مبلغ 225 مليون دولار أمريكي لاستبدال التسهيلات الحالية لرأس المال العامل، والتي تبلغ مدتها 90 يوماً، والمقدمة للشركات التابعة على أساس غير مقيد. وسيتم تخصيص مبلغ 145 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ لتسوية واستبدال التسهيلات الحالية لرأس المال العامل، بينما يوفر المبلغ المتبقي وقدره 80 مليون دولار أمريكي مصدر سيولة احتياطي لتمويل رأس المال العامل في المستقبل. وبالتالي، لن تؤثر الصفقة على مستوى الرافعة المالية للشركة.

ويشكل هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي خطوة بالغة الأهمية في مسيرة شركة الاتحاد، حيث يساهم في تعزيز بنيتها الرأسمالية ويدعم مساراتها نحو النمو المستقبلي. ويحسن هذا التسهيل السيولة المالية ويخفض التكاليف وينسجم مع التزام الشركة بالاستدامة من خلال دمج الأهداف البيئية والاجتماعية في خططها التمويلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زاهي أبو حمزة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الاتحاد الدولية للاستثمار: "يسرنا عقد هذه الصفقة التي توفر المرونة بكلفة مناسبة لدعم احتياجاتنا المالية المستقبلية وجهودنا في تعزيز تصنيفنا الائتماني. ويعكس هذا الإنجاز قوة وضعنا المالي، ونود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع البنوك المشاركة في هذه الصفقة على ثقتهم بنا".

لمحة عن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار

تأسست الاتحاد عام 2008 وهي شركة خاصة مقرها في أبوظبي. وتدير الشركة استثمارات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، وتصدّر المنتجات والخدمات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. وتضم الاتحاد فريق عمل متميز من ما يزيد على 8 آلاف شخص من أكثر من 57 جنسية مختلفة، يمتلكون خبرات واسعة في مختلف القطاعات ويتسمون بالتزامهم الراسخ بالتميز التشغيلي. وركزت استراتيجية الاتحاد منذ عام 2015 على الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك إمكانات واعدة للتصدير الدولي. ويتمحور عمل الشركة حول الاستثمارات طويلة الأجل، والتي تختص في أعمال التصدير بين الشركات والاستفادة من القيمة الفريدة والفرص البارزة في دولة الإمارات والمنطقة. وتلتزم الاتحاد بتعزيز جهود بناء الثروات من خلال أصولها التي تجمع بين الربحية والاستدامة، وتحقّق نتائج إيجابية لأصحاب المصلحة والمجتمع والبيئة.

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