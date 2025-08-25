دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاحه في زيادة حجم التسهيلات التمويلية المشتركة التقليدية والإسلامية القائمة ("مشروع ليتموس") بمقدار 165 مليون دولار أمريكي إلى إجمالي 440 مليون دولار أمريكي لشركة "دار جلوبال"، الذراع الدولية والشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة "دار الأركان" للتطوير العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) تحت الرمز ("Dar KSA").

وتولت الإمارات دبي الوطني كابيتال، بصفتها المنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب، زمام المبادرة في عملية زيادة التمويل بقيمة 165 مليون دولار أمريكي. وسيدعم تعزيز هذا التمويل شركة "دار جلوبال"، مطور العقارات الفاخرة في خططها للتوسع العالمي، بما يُمكّنها من تسريع مشاريعها الحالية والسعي إلى تطوير مشاريع عقارية جديدة في الأسواق الرئيسية.

وتؤكد هذه الصفقة قدرات بنك الإمارات دبي الوطني القوية في مجال الهيكلة والاكتتاب، مما يعزز مكانته كشريك مالي رئيسي للمطورين الإقليميين والدوليين في الوقت الذي يواصل فيه قطاع العقارات الفاخرة تسريع إمكانات النمو في الأسواق الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا أن نساهم في هيكلة تسهيلات تمويلية تتوافق تماماً مع أعمال ’دار جلوبال‘ وتلبي طموحاتها. يعد هذا الإنجاز دليلاً على خبرتنا في تقديم حلول مالية شاملة، ويعزز التزامنا بأن نكون شريكاً موثوقاً في الأسواق العالمية سريعة التطور."

وقد حظيت هذه الزيادة التمويلية بدعم تنوع قدرات بنك الإمارات دبي الوطني في مجال التوزيع، مما مكّنه من تأمين التزامات لنحو نصف التمويل الإضافي من مؤسسات مالية خارجية، بما في ذلك بنوك محلية وإقليمية، قبل إتمام الصفقة. وتتضمن هذه التسهيلات عدة شروط ومعايير تُتيح المرونة لشركة "دار جلوبال"، بما في ذلك خيارات لتمديد مدة القرض أو إجمالي التمويل لتلبية أهداف النمو المستقبلية للشركة.

ومن جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "ستعزز تسهيلات ’ليتموس‘ التمويلية الجديدة سيولة ’دار جلوبال‘ بمبلغ إضافي قدره 165 مليون دولار أمريكي، ليرتفع إجمالي التسهيلات إلى 440 مليون دولار أمريكي. وقد تم الإكتتاب في هذه التسهيلات من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، وبدعم من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك زاند، كما أنها مضمونة برهن أسهم وضمانات مؤسسية. وسيسهم تعزيز السيولة في تسريع وتيرة مشاريع الشركة الحالية، وإتاحة مرونة أكبر في اغتنام فرص جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يعزز قدرتها على الصمود والتنفيذ على المدى الطويل."

وانطلاقاً من كونها مجموعة مصرفية رائدة في مجال التمويل المشترك وخبرة واضحة في القطاع العقاري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني التزامه بدعم النمو والطموحات الدولية لعملائه من خلال حلول تمويل مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

