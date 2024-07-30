بزيادة وصلت إلى 33% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي

حققت المجموعة نمواً في عائداتها عبر محفظتها التشغيلية بنسبة 60% على أساس سنوي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply)، ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024 مع تسجيل صافي أرباح باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة بقيمة 319 مليون درهم، بزيادة قدرها 49% مقارنة مع 214 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت نتائج مجموعة ملتيبلاي القوية في الربع الثاني مدعومة إلى حد كبير بعمليات الاستحواذ الجديدة التي قامت بها المجموعة أثناء تنفيذها لاستراتيجية تعزيز قطاعات أعمالها الحالية. ويتضمن صافي الربح المعلن عنه والبالغ 992 مليون درهم إماراتي، أرباح قيمة العادلة غير محققة من محفظة الاستثمارات العامة، بقيمة 673 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 60% على أساس سنوي، لتصل إلى 442 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بنمو عضوي في جميع قطاعات أعمالها بلغت نسبته 8% على أساس سنوي، ودمج شركة "ميديا 247" و"باك لايت ميديا"، و"ذا جرومينج كومباني هولدينج". وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 43.5%، مما يعكس التغير في مزيج الإيرادات، مع زيادة مساهمة قطاع الإعلام بعد عمليات الاستحواذ الجديدة (33% في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8% في الربع الثاني من عام 2023). وبلغت قيمة دخل الاستثمار والمصادر الأخرى، بما في ذلك إيرادات توزيعات الأرباح، 218 مليون درهم إماراتي.

ولا تزال الميزانية العمومية قوية مع رصيد نقدي يبلغ 1.62 مليار درهم إماراتي، وما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من الرصيد الجاهز للاستخدام في استثمارات جديدة لتعزيز قطاعات الأعمال الحالية.

وجدير بالذكر أن عام 2024 يمثل عام الكفاءة بالنسبة لمجموعة ملتيبلاي. وكان برنامج كفاءة مجموعة ملتيبلاي الذي تم إطلاقه في الربع الثاني قد بدأ بتحقيق نتائج ملموسة، حيث حقق مكاسب كفاءة تزيد عن 5 ملايين درهم إماراتي (أكثر من 10% من معدل التشغيل المستهدف للمجموعة والبالغ 45 مليون درهم إماراتي).

ومن المبادرات المؤثرة التي اتخذتها المجموعة بشأن ضبط التكاليف، تحديد وفورات في المشتريات، ودمج مناصب مكررة، وإعادة الهيكلة لإزالة بعض مستويات الأعمال. أما على صعيد الإيرادات، فقد بدأت مجموعة ملتيبلاي في حصد المزيد من دخل الإعلانات الخارجية نظراً لوجودها القوي عبر ثلاث علامات تجارية مهيمنة في مجال الإعلام بالإمارات العربية المتحدة. وبدأت المجموعة بتحقيق إيرادات من خلال الزيادة في أصولها الإعلامية، بالإضافة إلى تقليل مستوى تقلب العملاء عبر العلامات التجارية مثل قطاع التجميل. كما ساهم التحول الرقمي في تعزيز كفاءة المجموعة، مع قيامها بأتمتة عملياتها الخلفية، وأطلقت مصادر إيرادات جديدة مع تركيز خاص على الجوانب البرامجية ضمن أعمالها في مجال الإعلام، وقامت بتحديث بنيتها التحتية التكنولوجية لتمكين اتخاذ قرارات أفضل. كما أطلقت المجموعة أيضاً بوابات وخدمات جديدة عبر الإنترنت، وقللت من مستويات المعاملات النقدية، وجمعت رؤى مهمة حول سلوكيات الإنفاق لدى عملائها.

أما بالنسبة لذراع ملتيبلاي+، فقد أنهت محفظة أعمال السوق العامة الربع الثاني من العام 2024 بتقييم بلغ 29 مليار درهم إماراتي، مقارنة باستثمار أولي قدره 15 مليار درهم إماراتي. وعلى الرغم من تقلبات السوق التي تؤثر على القيمة العادلة لبعض الأصول، إلا أن أداء محفظة الأعمال لا يزال قوياً وكذلك الإمكانات الكامنة طويلة الأمد من الاستثمارات المستهدفة. أما على صعيد محفظتها التشغيلية الأساسية، فإن المجموعة تركز على تعزيز التآزر والتكامل بين الشركات في كل قطاع، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

أبرز محطات المجموعة

تغييرات في مجلس الإدارة

عين مجلس إدارة المجموعة سيد بصر شعيب رئيساً جديداً له اعتباراً من 10 يوليو 2024، معرباً عن امتنانه لرئيس مجلس الإدارة السابق أندريه صايغ الذي تقدم بطلب الاستقالة لأسباب شخصية والتزامات مهنية. وجدير بالذكر أن سيد بصر شعيب يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، كما أنه من كبار المسؤولين التنفيذيين المرموقين والمحترمين، ويتمتع بخبرة كبيرة ومتنوعة في مختلف الصناعات، وقد صنفته مجلة فوربس ضمن قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط في عام 2023. ويشتهر سيد شعيب بأنه قائد حاسم وعملي، ويتمتع بمهارات مميزة في تأسيس وتطوير وحدات أعمال متماسكة تعمل على تنمية أرباح الشركة. وكان شعيب قد لعب دوراً أساسياً في الشركة العالمية القابضة، حيث أنها كانت باستمرار من بين أفضل الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي أداءً.

الاستثمارات الاستراتيجية في الربع الثاني من عام 2024

في يونيو 2024، استحوذت مجموعة أومورفيا، المتخصصة في العناية الشخصية والجمال، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي القابضة بنسبة 51%، عن استحواذها على 100% من شركة "ذا جرومينج كومباني هولدينج"، المتخصصة في خدمات صالونات التجميل والعناية الشخصية في الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام مجموعة "أومورفيا"، بتوسيع نطاق خدماتها داخل دولة الإمارات وخارجها. مع إضافة 62 صالوناً تابعًا لشركة ذا جرومينج كومباني هولدينج (47 صالون مملوك و15 امتياز تجاري)، تكون مجموعة أومورفيا قد عززت مكانتها الرائدة من خلال تقديم شبكة صالونات مملوكة ومشغَّلة يزيد عددها عن 132 صالوناً في خمس مناطق جغرافية رئيسية.

في وقت سابق من هذا العام، قامت مجموعة ملتيبلاي بالاستحواذ على 100% من شركة الإعلانات الخارجية الرقمية "باك لايت ميديا" التي تمتلك مجموعة رائدة من الأصول في مواقع استراتيجية في دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمال المجموعة في مجال الإعلانات الخارجية المزدهرة.

إنجازات الشركات التابعة

قطاع الإعلام والاتصال (فيولا للاتصالات + ميديا ​​247 + باك لايت ميديا)

ارتفع صافي الربح (قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لشركات المجموعة العاملة في هذا القطاع بمقدار 10 أضعاف على أساس سنوي، وذلك على خلفية ضم شركة ميديا 247 في يوليو 2023 وباك لايت ميديا في مارس 2024. وازداد نشاط قطاع الإعلام خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ شارك الفريق في مؤتمر OOH Media الذي استضافته الجمعية الأمريكية للإعلانات الخارجية (OAAA) في كاليفورنيا، والمؤتمر السنوي لمنظمة World Out of Home 2024 في هونغ كونغ، لاستكشاف الفرص واكتساب رؤى جديدة حول قضايا الاستدامة، ووسائل الإعلام للبيع بالتجزئة، والذكاء الاصطناعي ضمن وسائل الإعلام. كما أعلنت شركة فيولا للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية في أبوظبي، عن أول شبكة لافتات جسور تغطي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتضمن لافتات الجسور أقصى قدر من نسب المشاهدة والوصول إلى الجمهور عند التقاطعات الرئيسية على طريق الشيخ زايد في دبي وحوله.

قطاع التنقل (شركة الإمارات لتعليم القيادة)

حققت شركة الإمارات لتعليم القيادة نمواً في ربحيتها بنسبة 8% على أساس سنوي، مع هوامش أرباح محسنة (قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بأكثر من 120 نقطة أساس على أساس سنوي، وذلك من خلال استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف. وحصلت الشركة على درجة 9.7 من أصل 10 في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفق تصنيف MSCI (AAA)، وهي وكالة عالمية بارزة معروفة بتقييماتها الشاملة لأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويضع هذا التصنيف شركة الإمارات لتعليم القيادة ضمن أفضل 9% من الشركات ضمن صناعتها من حيث الاستدامة. وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع مركز التميز للبحوث التطبيقية والتدريب، للتعاون في مجال تطوير برامج التدريب وأتمتتها. وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم خدمات تدريبية رفيعة المستوى من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في بناء وتعزيز فعالية التدريب والمهارات العملية والفكرية. وفضلاً عن ذلك، وقعت شركة الإمارات لتعليم القيادة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتعزيز الابتكار في مجال النقل، والتقدم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية في الإمارة.

قطاع اللياقة الصحية والجمال (أومورفيا)

حافظ قطاع الأعمال هذا على ربحية قوية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة في ذلك بضم أعمال "ذا جوس سبا آند صالون" في الربع الأخير من عام 2023، وشركة "ذا جرومينج كومباني هولدينج" في يونيو 2024. ومع الاستحواذ على هذه الأخيرة، أضافت مجموعة أومورفيا 62 صالوناً تضم ​​علامات تجارية مرموقة، مثل N.BAR، و1847، وسيسترز بيوتي لاونج. ومع استقطاب ما يزيد على 120,000 متعامل سنوياً، سيساهم هذا الاستحواذ على تعزيز مكانة مجموعة أومورفيا في قطاع العناية الشخصية والجمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع 132 صالون. كما افتتحت سلسلة صالونات "تيبس آند توز" التابعة لمجموعة أومورفيا فرعها الأكبر والأفخم في منطقة الشامخة بأبوظبي وهو الفرع الثالث والأربعين لهذه العلامة التجارية. وفي وقت سابق من شهر مايو، افتتحت سلسلة الصالونات الرائدة فرعاً آخر لها في شاطئ الخور بدبي.

قطاع الطاقة وخدمات المرافق (بال القابضة للتبريد + شركة إنترناشیونال إنیرجي القابضة

ارتفعت ربحية أعمال المجموعة في قطاع الطاقة وخدمات المرافق، مدفوعة بمساهمة قوية بقيمة 78 مليون درهم إماراتي من مشروع كاليون المشترك، جاءت على خلفية زيادة استغلال أصول مشروع كارابينار، وإطلاق 130 ميجاوات من أصل 390 ميجاوات في محطة "أنكا" للطاقة الشمسية في نوفمبر 2023. وأنجزت بال القابضة للتبريد مشروع تطوير محطة التبريد في مجمع "دانات" والذي يجمع بين تكنولوجيا متقدمة ومزايا الكفاءة والاستدامة. ويستخدم المصنع التحليلات، بما في ذلك التقارير وتحليل الاتجاهات، لتحقيق كفاءة أعلى، وهو يضم مبردات خضراء تستخدم الأوليفينات الهيدروفلورية تتمتع بقدرة "صفر" في استنفاد الأوزون وبصمة ضئيلة جداً على الاحتباس الحراري العالمي، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي.

عن مجموعة ملتيبلاي

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

تواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

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الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل.

ملتيبلاي +

ذراع استثمارات الأقلية المرن ومحايد للقطاع.

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