من المتوقّع أن تساهم شركتا "إنسبشن" و"بريسايت" التابعتان لمجموعة "جي 42" في جهود التطوير المشتركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت "جي 42"، مجموعة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و"بانكو سانتاندير" (Santander)، إحدى أكبر المجموعات المصرفية والمالية في العالم، ومقرها الرئيسي في إسبانيا، مذكرة تفاهم لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحدد مذكرة التفاهم آليةً لتقييم وتطوير مبادرات مشتركة ضمن عدد من مسارات العمل الأولية، بما في ذلك حلول الادخار والاستشارات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء القطاع المصرفي، وإنشاء منظومة للذكاء المصرفي تغطي العمليات العالمية لمجموعة "سانتاندير".

ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة قائمة على التطوير المشترك، تجمع بين أعمال مجموعة "سانتاندير" المصرفية وعلاقاتها الواسعة مع العملاء وخبراتها التنظيمية، وبين قدرات "جي 42" في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تؤدي كل من "إنسبشن"، شركة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، و"بريسايت"، الشركة العالمية الرائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، التابعتين لمجموعة "جي 42"، دوراً محورياً في جهود التطوير المشتركة. وسيتم تحديد مساهمات كل منهما مع تقدّم مسارات العمل، على أن تُوثّق من خلال اتفاقيات نهائية مستقلة.

بهذه المناسبة، قال ريكاردو مارتين مانخون، الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي في "سانتاندير": "تعكس هذه الاتفاقية رؤية ’سانتاندير‘ للذكاء الاصطناعي بوصفه ركناً أساسياً في مستقبل الخدمات المصرفية، وليس مجرد ميزة تقنية تُضاف إليها. ويمثّل هذا التعاون شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع إحدى أبرز مجموعات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونعتزم من خلالها بناء منظومة مستدامة، قائمة على الامتثال منذ مراحل التصميم الأولى، وقادرة على تقديم تجربة متميزة ومختلفة لعملائنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها."

من جانبه، قال علي الأمين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "جي 42 إنترناشيونال": "نؤمن في ’جي 42‘ بأن أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تأثيراً لا تُبنى عبر حلول جاهزة أو من خلال إسناد تطويرها إلى أطراف خارجية، بل من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين الرؤية طويلة الأمد والخبرة التقنية العميقة. ويجسّد تعاوننا مع ’سانتاندير‘ هذا النهج، إذ نوظف خبراتنا الممتدة لأكثر من عقد في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي السيادي لدعم إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية. ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية المتقدمة وخبرة ’سانتاندير‘ المصرفية الواسعة، نتطلع إلى تطوير حلول مبتكرة وآمنة وقابلة للتوسّع تساهم في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية على مستوى العالم."

بدوره، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن": "لا تقوم هذه الشراكة على تقديم تقنية جاهزة إلى ’سانتاندير‘، بل على العمل المشترك لتطوير قدرات جديدة للقطاع المصرفي ترتكز إلى الذكاء الاصطناعي المساعد. وتوفر ’إنسبشن‘ منصتها ’كاتاليست‘ بوصفها الأساس التقني للمشروع، فيما تساهم مجموعة ’سانتاندير‘ بخبراتها المتخصصة وحالات الاستخدام العملية التي ستختبر هذه القدرات في واحدة من أكثر البيئات المؤسسية تطلّباً على مستوى العالم. وتمثّل هذه الشراكة نموذجاً جديداً للتطوير المشترك يجمع بين الريادة التقنية والخبرة المصرفية العالمية، كما تشكّل سابقةً لشركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد تتعاون بهذا المستوى مع بنك عالمي."

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": "لطالما اقتصرت الخدمات المصرفية التي تفهم احتياجات العميل وتتوقعها، وتقدّم له المشورة وتتخذ الإجراءات المناسبة نيابةً عنه، على عملاء الخدمات المصرفية الخاصة. ومن خلال تعاوننا مع ’سانتاندير‘، تعتزم ’بريسايت‘ تطوير منصة ذكاء مصممة لإتاحة هذه التجربة لكل عميل، عبر مساعد مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يفهم العميل ويتوقع احتياجاته ويتصرف نيابةً عنه ضمن الحدود التي يحددها بنفسه. وقد يصبح هذا التعاون واحداً من أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى المؤسسات في القطاع المصرفي بأوروبا وأمريكا اللاتينية، مع إمكانية أن يشكّل معياراً عالمياً جديداً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية."

ويعتزم الطرفان المضي قدماً في تطوير كل مسار من مسارات العمل من خلال أطر حوكمة مخصصة. وستخضع أي ترتيبات تجارية ملزمة للموافقات اللازمة، وللامتثال الكامل للمتطلبات الداخلية والحوكمة القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك متطلبات الشفافية وحماية البيانات ذات الصلة.

نبذة عن "جي 42":

"جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة اليوم. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.g42.ai.

نبذة عن "بانكو سانتاندير":

يُعدّ "بانكو سانتاندير" (SAN SM) أحد البنوك التجارية الرائدة عالمياً، وقد تأسس عام 1857 ويتخذ من إسبانيا مقراً رئيسياً له، كما يُصنّف ضمن أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية. وتتركز أعمال المجموعة ضمن خمسة قطاعات عالمية هي: الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التجارية، و"أوبن بنك"، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (CIB)، وإدارة الثروات والتأمين، والمدفوعات. ويتيح هذا النموذج التشغيلي للبنك الاستفادة بصورة أفضل من مزيجه الفريد بين الحضور العالمي والريادة المحلية.

ويسعى "سانتاندير" إلى أن يكون أفضل منصة مفتوحة للخدمات المالية، تقدم خدماتها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والحكومات. ويتمثل هدف البنك في مساعدة الأفراد والشركات على تحقيق الازدهار بأسلوب بسيط وشخصي وعادل.

وخلال الربع الأول من عام 2026، بلغت إجمالي الأموال المدارة لدى "بانكو سانتاندير" 1.4 تريليون يورو، فيما تجاوز عدد عملائه 176 مليون عميل، ويشغّل أكثر من 6,600 فرع ويضم نحو 185 ألف موظف.

للاستفسارات الإعلامية:

"جي 42":

G42@trailrunnerint.com

""بانكو سانتاندير":

comunicacion@gruposantander.com

-انتهى-

#بياناتشركات