طُورت منصّة "GIQ" بالشراكة بين "سبيس 42" ووكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز قدرات البيانات الفضائية التي حازت على إشادة بفضل جاهزيتها الرقمية وأثرها التشغيلي

تُواصل "سبيس 42" تطوير مركز تحليل البيانات الفضائية "GIQ" منذ إطلاقها، وتُجري حالياً تجارب على مساعد ذكي يمكّن غير المتخصصين من إنتاج رؤى بسرعة وسهولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، عن إتاحة مركز تحليل البيانات الفضائية "GIQ" للبيانات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على متجر "مايكروسوفت أزور"، في خطوةٍ تُساهم في توسيع حضور "سبيس 42" العالمي، وتعزز سهولة وصول العملاء إلى خدماتها، وتُرسّخ دور دولة الإمارات الرائد في مجال صنع القرار المعزز بالقدرات الفضائية.

بهذه المناسبة، قال سعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "قبل ثلاث سنوات، كنا قد حددنا في استراتيجيتنا الفضائية 2030 تطوير المواهب والعلوم والاقتصاد في قطاع تطبيقات رصد ومراقبة الأرض كفرصة رئيسية. شراكتنا مع سبيس 42 في أول شراكة بين القطاعين العام والخاص لوكالة الامارات للفضاء مكنتنا من بناء منصة تمكّن الباحثين الشباب والشركات الناشئة والشركاء الدوليين من الوصول إلى بيانات فضائية متقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي. وخلال ثلاث سنوات فقط، أثمرت هذه الشراكة في حصولنا على جائزة الجاهزية للمستقبل، تقديراً للأثر القوي الذي حققناه معًا."

وأضاف القبيسي: "إدراج أول منصة إقليمية لخدمات رصد ومراقبة الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي على سوق مايكروسوفت أزور" يُعد إنجازًا استراتيجيًا مهمًا، ويعكس ريادة دولة الإمارات المستمرة في الابتكار الفضائي والتحليلات المتقدمة. من خلال تسهيل الوصول إلى صور الأقمار الصناعية وتوفير سوق ديناميكي لتطبيقات مراقبة الأرض المبتكرة، تُسهم المنصة في سد الفجوة بين بيانات الفضاء والخدمات."

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في "سبيس 42": " يُجسّد إدراج مركز تحليل البيانات الفضائية ’GIQ‘ على متجر ’أزور‘ خطوةً نوعية في جهودنا لترسيخ ريادتنا العالمية في مجال المنصّات والخدمات المعززة بالتحليلات الجيومكانية. ومن خلال تعاوننا مع مايكروسوفت ووكالة الإمارات للفضاء، نعمل على تمكين المؤسسات حول العالم من الوصول إلى رؤى عملية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. ويعكس هذا الإطلاق أيضاً مكانة ’سبيس 42‘ كشريك موثوق للحكومات والمؤسسات، كما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق المنصّات عالمياً من خلال شراكات استراتيجية فاعلة."

الميزات الأساسية لمركز تحليل البيانات الفضائية "GIQ"

تستفيد الحكومات والمؤسسات البحثية والصناعية من بيانات الفضاء في تطبيقات مثل مراقبة المناخ، وإدارة النبى التحتية، وتطوير المدن. غير أنّ وتيرة تبنّي هذه البيانات ما تزال بطيئة بسبب تحديات تشمل صعوبة الوصول وتشتّت مصادر البيانات، وارتفاع المتطلبات الحوسبية اللازمة لمعالجتها.

وانطلاقاً من فهمٍ عميق لهذا الواقع القائم وتحدياته، صُمّمت مركز تحليل البيانات الفضائية "GIQ" لتحويل بيانات الأقمار الصناعية متعددة المصادر إلى معلوماتٍ تحليلية قابلة للاستخدام في دعم اتخاذ القرار خلال دقائق معدودة. وتم الاعتماد على أكثر من عشرة مزودين وأكثر من ثمانية نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي، وقد أثبتت فعاليتها في تطبيقات عملية شملت الاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري وتعزيز الأمن الغذائي. والمراقبة البيئية

يجمع GIQ بين ثلاث ركائز أساسية يشكّل جوهر قيمته الاستراتيجية:

تسريع الوصول إلى الرؤى: تختصر المنصّة زمن التحليل من ساعاتٍ إلى دقائق، مما يُتيح اتخاذ قراراتٍ أسرع وأكثر دقّة وثقة في العمليات الحيوية، مثل الاستجابة للكوارث وتخصيص الموارد.

ضمان السيادة الموثوقة: من خلال بيئةٍ آمنة لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح المنصّة للحكومات والشركات معالجة البيانات الحساسة دون الحاجة إلى مشاركة أطرافٍ خارجية، مما يُزيل أحد أبرز العوائق التي تقف في مسار تبنّي هذه التقنيات.

تعزيز النظام البيئي العالمي: تُوفّر المنصة سوقاً مفتوحة تربط بين الشركات الناشئة والمطوّرين والمؤسسات، لتوسيع نطاق التطبيقات التي تُسهم في معالجة التحديات العالمية الملحّة، من التكيّف مع تغيّر المناخ إلى تعزيز الأمن الغذائي.

الذكاء الجيومكاني للعملاء العالميين

مع توفّر "GIQ" الآن على متجر "أزور"، أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى الرؤى الجيومكانية بسهولة أكبر، مع القدرة على شراء اعتمادات استخدام المنصّة مباشرة من متجر "أزور" ودمجها بسلاسة ضمن خططهم أو اشتراكاتهم الحالية، مما يزيل العقبات التقليدية التي كانت تعيق عمليات الشراء.

أما بالنسبة للحكومات والمؤسسات التي تعتمد "أزور"، تُوفّر "GIQ" مساراً موثوقاً وقابلاً للتوسّع وفعّالاً من حيث التكلفة لتبنّي حلول الذكاء الجيومكاني المتقدّمة. كما تتيح للباحثين والشركات والمؤسسات الناشئة الوصول بسهولة إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلها، بأقل العوائق التقنية.

وتعمل "سبيس 42" حالياً على اختبار مساعدٍ ذكيٍ مدمجٍ في المنصّة، يُوجّه المستخدمين عبر مراحل سير العمل، ويقترح الصور والدِقّات والنماذج الأنسب، بما يُتيح حتى لغير المتخصّصين إنتاج تحليلات دقيقة وسريعة.

مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير رؤى الفضاء القابلة للتنفيذ

يُعزّز إطلاق "GIQ" على متجر "أزور" طموحات "سبيس 42" في توسيع نطاق منصّاتها على المستوى العالمي عبر شراكات استراتيجية. ومن خلال التكامل مع "أزور"، ستتمكن "سبيس 42" ومايكروسوفت من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وتُسرّيع عملية التبني بسلاسة وفعالية، كما تُرسّخ هذه الخطوة مكانة "سبيس 42" كشريكٍ مفضّل للمؤسسات الساعية إلى دمج الذكاء المدعوم بتقنيات الفضاء لاتخاذ القرارات الحيوية.

وقد طوّرت "سبيس 42" "GIQ" بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، لتكون الركيزة الأساسية لمركز بيانات الفضاء الإماراتي. ونالت مؤخراً على "علامة الجاهزية للمستقبل" المرموقة من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل التابع لحكومة دولة الإمارات، وذلك تقديراً للدور المحوري في تعزيز قدرات بيانات الفضاء الوطنية وتمكين بنيةٍ تحتية رقمية مرنة وتسريع الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.

ويُجسّد توفر GIQ على متجر "أزور" الأثر العالمي للاستثمار الوطني في تكنولوجيا الفضاء، إذ يدعم هذا الإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مُعزّزاً طموح الدولة في الريادة بمجالي التحوّل الرقمي والخدمات الفضائية الذكية.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

