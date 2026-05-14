نمو إيرادات "الخدمات الفضائية" بنسبة 15%

يرسّخ التنفيذ الاستراتيجي أسس النمو المستدام طويل الأمد للشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت سبيس 42 العامة المحدودة ("سبيس 42" أو "الشركة")، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور راسخ على المستوى الدولي، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. وتُدرج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42 والرمز الدولي للأوراق المالية AEE01122B228.

حققت "سبيس 42" أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت زيادة في الإيرادات وحافظت على الزخم الذي شهده الربع الأخير من عام 2025. كما استمرت الشركة في تنفيذ ركائزها الاستراتيجية الأربع مع مواصلة الانضباط الصارم في إدارة التكاليف، مما ساهم في تحقيق مستويات قوية من الربحية والهوامش.

وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 116 مليون دولار، بزيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومةً بأداء قياسي لوحدة "الخدمات الفضائية" خلال الربع الأول، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 15%، مسجلةً بذلك الربع الرابع على التوالي من نمو الإيرادات. ويعزى ذلك إلى الأداء القوي لقطاع الأعمال الحكومية، الذي واصل الاستفادة على أساس سنوي من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمس عشرة سنة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "الثريا-4". ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار مع إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة خلال عام 2026.

من جانبها، واصلت وحدة "الحلول الذكية" تنفيذ تحولها الاستراتيجي من خلال إعادة التركيز على برامج قابلة للتوسع والتنفيذ المنهجي، بما يتماشى مع قدراتها الأساسية في مجالات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي.

وحافظت "سبيس 42" على قاعدة مالية قوية، حيث اختتمت الربع الأول من العام بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يوفر قدرة كبيرة على تنفيذ استراتيجيتها.

تعليقاً على ذلك، قال كريم ميشيل الصّباغ، العضو المنتدب لشركة "سبيس 42": "واصلت ’سبيس 42‘ خلال الربع الأول من عام 2026 تحقيق نمو في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على الانضباط الصارم في إدارة التكاليف والتركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مما يعكس مرونة نموذج أعمالنا ومتانة الأسس التي أرسيناها. كما أكد هذا الأداء قدرة ’سبيس 42‘ على دعم مختلف الخدمات للقطاعات الحكومية والتجارية. وحققت وحدة الخدمات الفضائية أعلى إيرادات لها على الإطلاق خلال الربع الأول، بينما واصلت وحدة الحلول الذكية تحولها الاستراتيجي من خلال التركيز على مشاريع أكثر استدامة وقيمة، تتماشى مع مجالات عملنا الرئيسية. وفي الوقت نفسه، نواصل الاستثمار في البنية التحتية والشراكات والموارد التي ستسهم في رسم مستقبل ’سبيس 42‘ في السنوات المقبلة."

تحقيق التقدم عبر الركائز الاستراتيجية الأربع والقطاعات ذات الأولوية

الشريك المفضل لتوفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة

استكملت "سبيس 42" اختبارات التشغيل المدارية للأقمار الاصطناعية الرادارية "فورسايت-3" و"فورسايت-4" و"فورسايت-5"، التي تم تطويرها بالشراكة مع "آيس آي" وأُطلقت في نوفمبر 2025، على أن تبدأ العمليات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعزز قدرات "الحلول الذكية" ذات الاستخدام المزدوج.

وقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى لنشر أنظمة التصوير الجوي والأنظمة غير المأهولة لمراقبة الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، بالاعتماد على الصور عالية الدقة وتحليلات الذكاء الاصطناعي.

واصلت "سبيس 42" تطوير منصات "ApusNeo18" والجيل التالي من منصات "ApusNeo30" عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لشركة "ميرا أيروسبيس"، مما يمهد الطريق للتوسّع التجاري على نطاق كبير.

الريادة العالمية في منصات التحليلات الجيومكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

واصلت "سبيس 42" توسيع مركز تحليل البيانات " GIQ " المتاح حالياً عبر متجر "مايكروسوفت أزور"، والذي تم تعزيزه مؤخراً بإضافة تطبيقات جديدة ومتخصصة في مجالات إدارة الكوارث، ومراقبة البنية التحتية، بالإضافة إلى الدفاع والأمن.

الريادة العالمية في الاتصالات غير الأرضية

واصلت "سبيس 42" توسيع عمليات "الثريا-4"، أحد أكبر الأقمار الاصطناعية المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية في العالم، والمدعوم بعقد حكومي بقيمة 700 مليون دولار لمدة 15 عاماً، مع الإطلاق الناجح لغالبية المنتجات الـ 16 الجديدة المرتبطة به، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو الإيرادات اعتباراَ من 2026.

أحرزت "سبيس 42" تقدماً ملموساً في تأسيس "إكواتيس" بالشراكة مع "فياسات"، لتوفير خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على نطاق عالمي. وستتيح البنية المفتوحة القائمة على معايير الجيل الخامس للاتصالات غير الأرضية خدمة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، وتوفير التغطية في المناطق النائية والتي لا تحظى بخدمات اتصال كافية، بدعم من طيف ترددي منسق عالمياً يتجاوز 100 ميغاهيرتز، ونموذج تجاري قائم على الشراكات، وبنية قابلة للتوسع عالمياً.

الريادة الموثوقة في الاتصالات الآمنة

يواصل برنامج القمرين الاصطناعيين "الياه-4" و"الياه-5" تقدّمه وفق الجدول الزمني المحدد وضمن الميزانية المعتمدة، بدعم من عقد حكومي بقيمة 5.1 مليار دولار يمتد لسبعة عشر عاماً، حيث اكتملت مراجعة التصميم الأولي للقمرين، ومن المتوقع استكمال مراجعة التصميم التفصيلية خلال النصف الأول من العام 2026. ومن المرتقب أن تعزّز هذه الأنظمة من الجيل التالي حلول الاتصالات الآمنة الوطنية على المستويين الدفاعي والمدني، مع تحقيق إيرادات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026.

حقّقت "سبيس 42" تقدماً في تطوير قدرات النطاق العريض عبر المدارات غير الثابتة بالنسبة للأرض، بما يشمل المدار الأرضي المنخفض والمدار الأرضي المتوسط، وذلك ضمن استراتيجية جديدة متعددة المدارات وذات دور سيادي. وستكمّل هذه القدرات برنامج "الياه-4" و"الياه-5"، وتدعم خدمات الاتصالات الآمنة، مع إضافة قدرات منخفضة زمن الاستجابة ضمن المدارات غير الثابتة.

الريادة الإقليمية في التنقل الذاتي – القطاعات ذات الأولوية

وقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع " أبوظبي للتنقل"، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بهدف تطوير منصة سيادية متكاملة لرسم الخرائط في إمارة أبوظبي، لتكون قاعدةً أساسية لدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجالات النقل والبنية التحتية والبيئة والمدن الذكية .

وقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع شركة "أوتونوموس A2Z " لتأسيس كيان في أبوظبي لتطبيق حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع شرطة أبوظبي لتطوير أنظمة الأمن الذكي والمركبات ذاتية القيادة، بما يدعم التوسع في حلول التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويسهم في تطوير منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة.

تتوفر الإفصاحات المالية الكاملة في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لـ"سبيس 42": https://www.space42.ai/ar/investor-relations/

ملاحظة:

تمثل الأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأرباح الناتجة عن العمليات المستمرة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وحصة نتائج الاستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وبعد تعديل البنود الجوهرية غير المتكررة، بما يعكس الأداء التشغيلي الأساسي بصورة قابلة للمقارنة

نبذة عن "سبيس 42":

"سبيس 42" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست "سبيس 42" عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين: الخدمات الفضائية والحلول الذكية. تركز وحدة الخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الاصطناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة الحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في "سبيس 42" كل من "جي 42" ومبادلة وIHC.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.space42.ai، لينكدإن: Space42

للاستعلامات من قبل المستثمرين، يرجى التواصل مع: ir@space42.ai

أبرز النتائج المالية: