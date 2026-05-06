دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تعزيز مكانته الرائدة عالمياً في مجال التأمين وإعادة التأمين مع بلوغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس سنوي. كما ارتفعت أحجام الاكتتاب بمقدار الضعف عن عام 2022، مما يعكس الزخم المتواصل لهذا القطاع الحيوي ويؤكد دور المركز كمحطة رئيسية لتسجيل وتوثيق عقود التأمين وإعادة التأمين والهيكلة والاكتتاب. وفي الوقت ذاته، تجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14% مقارنة بـ3 مليارات دولار في عام 2024، في مؤشر واضح على نُضج منظومة التأمين واتساع نطاقها. مما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة لنقل المخاطر على المستوى العالمي والاكتتاب المتخصص.

وكان نمو أنشطة التأمين على الممتلكات والمسؤولية المحرك الرئيسي لهذا الأداء الاستثنائي، مدعوماً بأنشطة أخرى مثل التأمين البحري والطيران والنقل، وغيرها. وشهد القطاع نمواً ملحوظاً من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن أسواق أخرى، مما يؤكد قدرة مركز دبي المالي العالمي على الوصول إلى فرص التأمين وإعادة التأمين عالمياً. ويضم المركز اليوم أكثر من 135 شركة تأمين وإعادة تأمين تدعم أنشطة الاكتتاب والوساطة وإدارة التأمين الذاتي ونقل المخاطر المتخصصة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها.

وتم خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين، مما يمثل نمواً كبيراً في منظومة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي. وضمت قائمة الشركات الجديدة كلاً من: "أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة"، و"أتراديوس تريد كريديت ريإنشورانس ليمتد"، و"بي إم إس ليمتد"، و"هاودن ريإنشورانس بروكرز ليمتد"، و"مانولايف ميدل إيست ليمتد"، و"كيو آي سي ليمتد"، و"ريان سبيشالتي ليمتد"، و"صن لايف ليمتد"، و"ترانس أمريكا لايف برمودا ليمتد".

وبالتوازي مع ذلك، تواصل العديد من شركات التأمين العالمية توسيع حضورها في مركز دبي المالي العالمي، في مؤشر واضح على الثقة المتنامية بالمركز كقاعدة استراتيجية طويلة الأمد لهذا القطاع. وتشمل الشركات التي تعزز وجودها في المركز ”جالاجر ري ليمتد"، و"مانولايف ميدل إيست ليمتد"، و"ماركل إنترناشونال دبي المحدودة"، و"مينا ري أندررايترز ليمتد".

وباعتباره المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يوفر منظومة عمل واسعة النطاق عبر مختلف قطاعات الخدمات المالية، يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة فريدة تدعم نمو قطاع التأمين وإعادة التأمين عالمياً، ويستند في ذلك إلى بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة، وقدرات مهنية عالية، وبيئة محفزة للابتكار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يواصل قطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته العالمية مع تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليارات دولار خلال عام 2025، وقد تحقق ذلك بفضل منظومة أعمال نشطة تضم أكثر من 135 شركة تأمين، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية بالمركز كبيئة تنظيمية متقدمة لدعم أنشطة نقل المخاطر والاكتتاب والابتكار. ومع تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمياً في مجال التأمين، نواصل التركيز على تعزيز قدرات السوق واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد ودعم النمو المستدام في الأسواق الإقليمية والدولية".

تُوفر منظومة مركز دبي المالي العالمي بيئة موثوقة لشركات ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء الإدارة العامة (MGAs) بفضل مكانته الدولية المرموقة وقدراته التنظيمية العالية التي تضاهي الأسواق العالمية المتقدمة. وقد جعلت هذه المزايا من دبي المركز المالي الوحيد في المنطقة المصنّف ضمن قائمة أفضل 10 مدن تنافسية عالمياً من حيث بيئة الأعمال، وتطور القطاع المالي، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، بما يعزز مكانة دبي كأحد أكثر مراكز التأمين وإعادة التأمين العالمية تنافسية على مستوى العالم.

