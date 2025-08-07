أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت سبيس 42 العامة المحدودة ("سبيس 42" أو "الشركة")، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والتي تعمل على دمج القدرات المتفوقة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتوفير قيمة مضافة للعملاء على مستوى العالم، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: SPACE42 ورمز التعريف الدولي AEE01122B228)، عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من عام 2025.

حققت "سبيس 42" أداءً قوياً يعكس مرونتها التشغيلية خلال النصف الأول من العام، إذ بلغ صافي الربح المطبّع 53 مليون دولار، تماشياً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجّلت الشركة تحسّناً ملحوظاً في هامش الربح، في دلالة واضحة على كفاءة عملياتها وفعالية تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية.

واختتمت "سبيس 42" النصف الأول من العام بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل بلغت 816 مليون دولار، مدعومةً بالحصول على تسهيل تمويلي جديد بقيمة 0.7 مليار دولار بضمان وكالات ائتمان الصادرات، ومستندة إلى إيرادات مستقبلية تعاقدية تُقدَّر بنحو 6.8 مليار دولار. ويعكس ذلك تقدّماً ملموساً في تنفيذ ركائزها الاستراتيجية الأربع.

تعليقاً على ذلك، قال كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة "سبيس 42": تعكس نتائج النصف الأول من عام 2025 التزامنا الراسخ بالتميّز التشغيلي وتعزيز كفاءة أدائنا المؤسسي. ويؤكد الزخم الذي نشهده أن قدراتنا ذات الاستخدام المزدوج تحقق نجاحاً تجارياً ملموساَ وقيمة استراتيجية في آنٍ واحد. ومع دخول القمر الصناعي ’الثريا-4‘ حيز التشغيل التجاري، وتعزيز نهجنا المؤسسي ومواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية، باتت ’سبيس 42‘ في موقع متقدّم يؤهلها لتحقيق نمو مستدام يواكب متطلبات السوق."

"خدمات الفضاء" تواصل اكتساب الزخم

سجلت خدمات الفضاء نمواً بنسبة 2% في الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بنمو مزدوج الرقم في قطاع النفط والغاز. وقدّمت الوحدة أداءً قوياً في مجالي الاتصالات الآمنة وخدمات الاتصالات المتنقلة، مستفيدةً من التوجّه المتنامي في دولة الإمارات نحو تعزيز القدرات السيادية والآمنة في قطاع الاتصالات، وهو توجّه مرشح للاستمرار على المديين المتوسط والطويل.

ومن المرتقب تسارع وتيرة نمو الوحدة خلال النصف الثاني من العام، مع بدء التشغيل التجاري للقمر الصناعي "الثريا-4" الذي أُطلق مؤخراً، ما يوفّر مجموعة من خدمات الاتصالات المتنقلة الجديدة لتلبية متطلبات قطاعي الدفاع والأمن بالإضافة إلى التطبيقات التجارية. وتكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة في ظل المستجدات الإقليمية الأخيرة. كما أحرزت الوحدة تقدّماً ملحوظاً في المشروع المستقبلي لمنظومة الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، مع الإعلان عن إنجازات رئيسية ضمن هذا المسار خلال النصف الثاني من عام 2025.

"الحلول الذكية" تُسرّع جهودها لتطوير قدراتها التصنيعية والتقنية

رغم الأداء المحدود للحلول الذكية نتيجة توقيت تنفيذ الاتفاقيات متعددة السنوات والجاري العمل على ترسيخها، واصلت الحلول الذكية تطوير قدراتها بصورة منهجية ومدروسة، مع توقّعات دخول برامج جديدة حيّز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2025.

وتركّز "الحلول الذكية" بشكل رئيسي على تصنيع ونشر نظام "فورسايت"، الذي يتألف من سبعة أقمار صناعية حديثة للاستشعار عن بُعد من كوكبة الأقمار الصناعية الرادارية (SAR)، بالتوازي مع تطوير منصّة "جي آي كيو" "GIQ" المتقدمة للتحليلات الجيومكانية. وقد أصبحت المنصة متاحة عبر متجر "مايكروسوفت أزور" لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المعلومات والتحليلات الجيومكانية مزدوجة الاستخدام. كما حصلت هذه القدرات على "علامة جاهزية المستقبل" من حكومة دولة الإمارات، تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء، تقديراً لأهميتها الاستراتيجية لكل من "سبيس 42" والدولة على حدٍّ سواء.

تحقيق التقدّم عبر الركائز الاستراتيجية الأربع

واصلت "سبيس 42" تعزيز الزخم على امتداد ركائزها الاستراتيجية الأربع:

الشريك المفضّل لتوفير البيانات الجيومكانية المتميزة

أطلقت "سبيس 42" أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط مخصصة لتصنيع الأقمار الصناعية الرادارية SAR) ) وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار. وتُعزّز هذه الخطوة القدرات السيادية للدولة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية عالية الدقة، عقب إطلاق القمرين "فورسايت-1" و"فورسايت-2"، ما يمهّد الطريق للتوسّع في كوكبة أقمار رصد الأرض ويُعزز من نطاق التغطية ومعدلات تكرار الرصد.

) وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار. وتُعزّز هذه الخطوة القدرات السيادية للدولة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية عالية الدقة، عقب إطلاق القمرين "فورسايت-1" و"فورسايت-2"، ما يمهّد الطريق للتوسّع في كوكبة أقمار رصد الأرض ويُعزز من نطاق التغطية ومعدلات تكرار الرصد. استكملت الشركة أعمال الإنشاء الخاصة بمنشأة البحث والتطوير والتصنيع للمنصات عالية الارتفاع ( HAPS ) والتي ستوفّر أكثر من 20 طائرة دون طيار سنوياً، كما أنهت اختبار حمولات متقدّمة لمهام رصد الأرض والاتصالات بتقنية الجيل الرابع، لتوفير حلول تخدم تطبيقات مدنية وبيئية ودفاعية، تمهيداً للإطلاق التجاري الكامل بحلول عام 2026 .

) والتي ستوفّر أكثر من 20 طائرة دون طيار سنوياً، كما أنهت اختبار حمولات متقدّمة لمهام رصد الأرض والاتصالات بتقنية الجيل الرابع، لتوفير حلول تخدم تطبيقات مدنية وبيئية ودفاعية، تمهيداً للإطلاق التجاري الكامل بحلول عام 2026 وقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع شركتي "مايكروسوفت" و"إزري" لتنفيذ مبادرة "خريطة أفريقيا"، وهي برنامج يمتد لخمس سنوات يهدف إلى إنتاج أول خريطة عالية الدقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تغطّي الدول الأفريقية الـ 54. وتُشكّل هذه المبادرة منصة مستقبلية واعدة لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والمدن الذكية، كما تُرسّخ مكانة "سبيس 42" كشريك مفضل للبرامج الجيومكانية على المستوى الدولي.

تحقيق الريادة في منصات التحليلات الجيومكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

واصلت "سبيس 42" تطوير وتوسيع نطاق منصة "جي آي كيو" التي تُعد الركيزة الرقمية الأساسية لحلول الذكاء الجيومكاني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء. وقد تم إطلاق المنصة في متجر "مايكروسوفت أزور" خلال النصف الأول من العام، مع خطط لطرح حلول متخصصة حسب القطاعات بحلول الربع الرابع من عام 2025 .

حصلت الشركة على "علامة جاهزية المستقبل" المرموقة من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، تقديراً لجهودها المتميزة وريادتها في الابتكار .

أحرزت الشركة تقدماً ملموساً في مشروع الشراكة مع "فضاء" و"إيدج" لتأسيس نظام جيومكاني وطني يفتح المجال أمام تطبيقات تخصصية متقدمة. ومن المتوقع استكمال الإطارين القانوني والتشغيلي للمشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025 .

تعمل "سبيس 42" على تطوير قدرات متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل أنظمة متقدمة للقيادة والتحكم ومنصات غير مأهولة وتقنيات الاستشعار لدعم وتعزيز البنية التحتية الوطنية .

الريادة عالمياً في مجال الاتصالات غير الأرضية (NTN)

أنجزت الشركة بشكل شبه كامل "مراجعة القبول في المدار" للقمر الصناعي "الثريا-4" الذي أُطلق مؤخراً، تمهيداً لبدء العمليات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2025. ومن المتوقع أن يوفر القمر الصناعي الجديد سرعات أعلى وموثوقية أكبر وجودة محسّنة للخدمة عبر مجموعة من 16 منتجاً جديداً. وشهد الربعان الأول والثاني من العام إطلاق جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية " IP NEO " وجهاز "نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل"، مع خطط لإطلاق منتجات إضافية خلال النصف الثاني من العام .

" وجهاز "نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل"، مع خطط لإطلاق منتجات إضافية خلال النصف الثاني من العام واصلت الشركة إحراز تقدّم لافت في تطوير تقنيات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية ( D2D )، بالتعاون مع شركة "فياسات"، حيث يجري العمل على تأسيس بنية مفتوحة موحدة تعتمد على معايير الجيل الخامس وتغطي المدارات المتعددة، بما يتيح إطلاق منصة قابلة للتوسّع على المستوى العالمي. وسيتم الإعلان عن محطات إنجاز رئيسية في هذا المشروع خلال النصف الثاني من عام 2025 .

الريادة الموثوقة في حلول الاتصال الآمن

يمضي برنامج القمرين الصناعيين "الياه 4" و"الياه 5" قُدماً وفق الجدول الزمني المخطط له وضمن الميزانية المعتمدة، حيث شارف إنجاز مراجعة التصميم الأولي على الاكتمال، في حين تجري حالياً مراحل مراجعة التصميم التفصيلي. ومن المرتقب أن تُسهم هذه الأنظمة المتقدمة في تعزيز قدرات الاتصال الآمن على المستويين الدفاعي والمدني في الدولة، بدعمٍ من عقد حكومي طويل الأجل يمتد لـ 17 عاماً وتبلغ قيمته 5.1 مليار دولار، على أن يبدأ بتوليد إيرادات سنوية تُقدّر بـ 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026 .

للاستفسارات من قبل المستثمرين، يرجى التواصل عبر: ir@space42.ai

للاستفسارات الإعلامية: يرجى التواصل عبر: media@space42.ai

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.space42.ai إكس: Space42ai

-انتهى-

