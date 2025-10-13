• خدمة مميزة للعملاء: تحويلات مالية سلسة إلى أوروبا وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ على مدار الساعة طيلة أيام السنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توسيع نطاق خدمتها المتميزة للتحويلات الدولية المباشرة "دايركت ريمت" (DirectRemit)، حيث باتت توفر خدمة لتحويل الأموال فعالة من حيث التكلفة وبشكل فوري إلى أكثر من 40 دولة، مما يسمح للعملاء بإرسال الأموال بشكل أسرع وبتوفير غير مسبوق.

تتيح خدمة "دايركت ريمت" الآن للعملاء:

• إمكانية إجراء تحويلات مالية فورية إلى أكثر من 40 دولة عبر أوروبا وأستراليا وسنغافورة وهوغ كونغ في الوقت الفعلي دون تأخير أو انتظار

• إمكانية إرسال الأموال في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق ENBDX للهواتف المحمولة أو من خلال قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

• الاستفادة من بنية تحتية عالمية آمنة وموثوقة للتحويلات المالية. على مدار الساعة

• توفير أسعار صرف تنافسية

منذ إطلاقها في عام 2014، أحدثت خدمة "دايركت ريمت" نقلة نوعية في طريقة تحويل عملاء بنك الإمارات دبي الوطني للأموال إلى أوطانهم. وفي عام 2016، وسّع البنك نطاق هذه الخدمة الرائدة ليشمل إجراء تحويلات مالية إلى الهند، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، والمملكة المتحدة، ومصر. وتساهم هذه المبادرة اليوم في تلبية احتياجات أكثر من 80% من الوافدين الذين يدعمون أسرهم عبر تغطية نفقاتهم الشهرية، أو سداد تكاليف التعليم، أو إدارة الرهون العقارية، أو حتى الاستثمار في فرص استثمارية عابرة للحدود.

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية في بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتبارنا مجموعة سبّاقة إلى الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فإننا نلتزم بتقديم تجارب مصرفية تحقق المزيد من الراحة والمرونة لعملاءنا. ويسرنا في هذا السياق توسيع نطاق خدمة ’دايركت ريمت‘ لتشمل أكثر من 40 دولة حول العالم، مما يعزز مكانة البنك كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المصرفية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط."

وأضاف يوسف سعيد محمد: "عملاؤنا يأتون من جميع أنحاء العالم، وهم يحتاجون بطبيعة الحال إلى وسيلة سريعة وآمنة ومعقولة التكلفة لتحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم الأم. ومع إطلاق هذه القنوات الجديدة للتحويلات المالية الفورية، فإننا لا نكتفي بتحسين مستوى خدمة العملاء فحسب، وإنما نساهم أيضاً في تعزيز الروابط الإنسانية بين الوافدين وأحبائهم أينما كانوا حول العالم."

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً المرتبة الثانية عالمياً كأكبر مركز للتحويلات المالية الخارجية بعد الولايات المتحدة. ويعتمد تشغيل مسارات التحويل الجديدة على المنظومة الرقمية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، وشراكته الاستراتيجية مع "نيوم" (Nium) - شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في مجال المدفوعات العابرة للحدود، ويتم إجراء هذه التحويلات وفق أعلى مستويات الامتثال والأمان والمعايير التنظيمية.

يمكن لعملاء البنك البدء باستخدام مسارات التحويل الجديدة فوراً عبر تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني للهواتف المحمولة ENBD X وقنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول خدمة " دايركت ريمت" والاطلاع على قائمة الدول التي تغطيها، يُرجى زيارة الرابط.

