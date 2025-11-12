· الخدمة الجديدة المدعومة بمنصة "شوري" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمُدمجة مع منصة "تم 4.0"، تتيح للمواطنين والمقيمين في أبوظبي ترتيب فحص المركبات، وتجديد التأمين، وإتمام تسجيل السيارات، ضمن رحلة رقمية واحدة سلسة وبدون معاملات ورقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "شوري"، التابعة لشركة "First.tech"، والمنصة الرائدة للتأمين الرقمي في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة تجديد تأمين المركبات الرقمية، عبر منصة "تم 4.0"، وذلك بالتعاون مع منصة خدمات حكومة أبوظبي "تمّ".

وتستفيد هذه الخدمة الجديدة المُدمجة حديثاً على "تم 4.0" من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتبسيط وأتمتة الخدمات الأساسية المتعلقة بالمركبات، ما يتيح للمواطنين والمقيمين إتمام عمليات التجديد والتسجيل من خلال عملية موحدة وآمنة ومعتمدَة من الجهات الحكومية.

ومن خلال منصة "تم 4.0"، يمكن الآن للمتعاملين، ترتيب فحص المركبات، وتجديد التأمين، واستكمال تسجيل السيارات في رحلة رقمية واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في أي وقت ومن أي مكان، عبر تطبيق أو موقع "تم".

تتصل الخدمة مباشرة بأنظمة "شوري" للتحقق من بيانات الفحص والتأمين والتسجيل في الوقت الفعلي، ما يمكّن من إتمام المعاملات بسرعة وأمان في غضون ثوانٍ معدودة. وتوفر المنصة تجربة رقمية بالكامل، ومعتمدَة حكومياً من خلال "UAE PASS"، ما يضمن للمتعاملين إتمام عمليات التجديد بثقة وسهولة.

ستكون الخدمة متاحة عبر منصة "تم 4.0" وستستفيد من ميزاتها الجديدة مثل "أوتو غوف" (AutoGov) و"سينغل برومبت" (Single Prompt) اللتين تسهمان في أتمتة عمليات التجديد وتبسيط الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

تتيح ميزة "أوتو غوف" للمتعاملين الحصول على الموافقات المسبقة وأتمتة العمليات المتكررة، مع تخزين البيانات الموثَّقة بأمان ليتم التجديد تلقائياً في موعده المحدد.

تمكّن ميزة "سينغل برومبت" المتعاملين من إتمام خدمة كاملة عبر أمر واحد بلغة التحدث الطبيعية، مثل: "جدّد تأمين سيارتي من نوع لينكولن مع تغطية طرف ثالث"، حيث يقوم النظام بالتحقق من البيانات وإتمام المعاملة على الفور.

ومع وجود أكثر من 3 ملايين مستخدم نشط لمنصة "تم"، يشكّل هذا التعاون خطوة مهمّة في مسيرة أبوظبي نحو تقديم خدمات حكومية استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، موفّراً للمواطنين والمقيمين تجربة أكثر سهولة وراحة وموثوقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "شوري" في الإمارات: "تشكّل شراكتنا مع منصة "تم" خطوة مهمة نحو تبسيط عمليات تجديد التأمين الرقمية، حيث يتيح دمج المنصة الحكومية الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إجراء التأمين بشكل أكثر سرعة وسهولة وتكاملاً عبر الإنترنت. وبذلك نعيد تشكيل تجربة المواطنين والمقيمين مع الخدمات الأساسية في دولة الإمارات بأسلوب أكثر ذكاء وترابطاً".

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي: "يعزّز هذا التكامل مع "شوري" دور "تم 4.0" باعتبارها منصة حكومية متقدّمة، تتوقع احتياجات المتعاملين، وتبسّط التفاعلات، وتمكّن كل متعامل من الوصول إلى خدمات رقمية أسرع وأكثر سلاسة. ومن خلال شراكاتنا مع المبتكرين في القطاع الخاص مثل "شوري"، نقدّم جيلاً جديداً من التجارب الحكومية الاستباقية، والشخصية، بدون معاملات ورقية، مؤكّدين بذلك ريادة أبوظبي في مجال التحول الرقمي على المستوى العالمي".

وتسهم هذه الخدمة، المدعومة بأنظمة "شوري" المعتمدَة والمُدمجة عبر "تم 4.0"، في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً، في مجال التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والابتكار في تجربة المواطنين.

نبذة عن "شوري":

تُعدّ "شوري" إحدى شركات First.tech ومنصة رائدة في مجال التأمين الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إعادة ابتكار تجربة التأمين من خلال حلول تقنية متطورة تُمكّن الأفراد من الحصول على خدمات التأمين وإدارتها بسهولة وشفافية.

وبدعم استراتيجي وانتشار إقليمي واسع، تقدّم "شوري" باقة من المنتجات التأمينية المبتكرة التي تركز على احتياجات العملاء، وتشمل التأمين على السفر والمركبات والصحة. كما تلعب "شوري" دوراً فاعلاً في دعم جهود التحول الرقمي في الدولة، عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية، لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التأمينية الرقمية.

