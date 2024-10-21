خليل: هذا الاستثمار الاستراتيجي يعكس ثقة المستثمرين في رؤية راية القابضة وخططها المستقبلية

عبد العزيز: حصد تمويل بقيمة تقارب 40 مليون دولار يؤكد النمو المتسارع الذي حققته راية فودز خلال السنوات القليلة الماضية، ويمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة

مصر، القاهرة أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن جذب استثمار بقيمة تقارب 40 مليون دولار لشركتها التابعة راية فودز بقيادة Helios Investment Partners، أكبر صندوق استثمار يركز على أفريقيا والذي يدير صناديق استثمارية بقيمة تقارب 3.5 مليارات دولار. وبموجب هذا الاستثمار، ستحصل Helios على49% من أسهم شركة راية فودز، مما يعزز شراكتهم الاستراتيجية مع الشركة ويدعم خطط النمو المستقبلية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات راية فودز في تصنيع وتصدير الأغذية المجمدة، والتوسع في الأسواق العالمية لتحقيق النمو المستدام ويعزز مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما يأتي هذا التمويل ضمن خطة "راية القابضة" الاستراتيجية للتوسع في الأسواق الدولية من خلال شركتها الرائدة "راية فودز" وذلك عبر زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على تصنيع وتصدير المنتجات الغذائية، وتلتزم الشركة أيضًا بتقديم منتجات تتماشى مع أحدث اتجاهات سوق الأغذية العالمي، بما في ذلك الخضروات والفواكه المجفدة. وتجدر الإشارة إلى أن راية فودز تصدر منتجاتها حالياً إلى أكثر من 50 دولة، مع تركيز خاص على الأسواق الأوروبية والأمريكية. كما تحتل المرتبة الثانية في مصر كثاني أكبر مصدر للخضروات وللفواكه المجمدة، وتسعى لأن تصبح أكبر مصدر في مصر وأول شركة تقوم بتصنيع وتصدير منتجات الخضروات والفواكه المجفدة.

وتعليقا على الصفقة، صرح السيد/ أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة: قائلاً: "نحن سعداء بالإعلان عن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يعكس ثقة المستثمرين في رؤية راية القابضة وخططها المستقبلية لتحقيق الريادة في مجالاتها المختلفة. كما أنه متوافق مع خطط المجموعة لزيادة الحصيلة الدولارية حيث إن "راية فودز" هي واحدة من أسرع الشركات التابعة لـ "راية القابضة" نموًا. وقد نجحت في قيادة السوق بتصدير الفواكه والخضروات المجمدة إلى أكثر من 50 دولة. ومع المنشأة الجديدة للتجميد بالتجفيف، ستعمل الشركة على تنويع منتجاتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة الصادرات.

واختتم قائلاً: "يساهم هذا الاستثمار في تعزيز محفظة استثماراتنا المتنوعة، ويدعم خططنا للتوسع في الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري وأداء الشركة في البورصة المصرية بما يخلق قيمة مضافة لمساهمينا ".

ومن جانبه، قال المهندس/ عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز: "إن الحصول على تمويل بقيمة 40 مليون دولار مع شريك بحجم Helios يؤكد على قوة الأداء والنمو المتسارع الذي حققته راية فودز خلال السنوات الخمس الماضية. كما يعكس هذا التمويل ثقة Helios في توافر المقومات اللازمة لدينا لتحقيق نمو مماثل خلال السنوات الخمس القادمة. ويمثل هذا الاستثمار نقطة تحول في مسيرة الشركة. فقد بدأنا كشركة صغيرة، واليوم نحن ثاني أكبر مصدر للفواكه والخضروات المجمدة في مصر بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50,000 طن. ومع إنشاء المصنع الثاني المخصص للخضروات والفواكه المجفدة، نطمح أن نصبح أكبر مصدر في مصر."

وأضاف: "سيمكننا هذا الاستثمار من تسريع نمونا وتوسيع عملياتنا في الأسواق العالمية، مما سيعزز بشكل كبير قدرتنا التنافسية. نعمل على تنويع منتجاتنا لتشمل الفواكه والخضروات المجفدة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الصحية والمستدامة." واختتم قائلاً: "تمكنت راية فودز خلال النصف الأول من عام 2024 من أن تصبح أكبر مصدر للفراولة المجمدة في مصر، ونسعى للبناء على هذا الإنجاز لترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تقديم حلول غذائية متنوعة للأسواق العالمية."

بينما، عبر رائد برقتيس، رئيس قطاع المستهلكين والرعاية الصحية في شركةHelios Investments Partners عن سعادته بإتمام هذه الصفقة بنجاح وعلق قائلاً: "نحن متحمسون لدعم نمو راية فودز، ونرى في هذه الشراكة فرصةً لتحقيق نمو متبادل. تعتبر راية فودز رائدة في قطاع الأغذية المجمدة في مصر، ونحن على ثقة بأن هذا الاستثمار سيعزز قدراتها الإنتاجية ويفتح آفاقًا جديدة لها في الأسواق العالمية."

وأضاف: "نؤمن بقوة بقطاع الأغذية، خاصة في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الأطعمة الصحية. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في دفع عجلة التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي."

وتسعى راية فودز إلى ترسيخ مكانتها كرائد عالمي في صناعة الأغذية الصحية، والحاصلات الزراعية، من خلال تقديم حلول غذائية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة، وبناء شراكات قوية مع العملاء، كما تركز الشركة على دعم المزارعين المحليين، وتعزيز الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة، والتوسع في اختراق المزيد من الأسواق العالمية.

نبذة عن راية فودز:

تأسست راية فودز في عام 2017 كشركة تابعة لـ راية القابضة للاستثمارات المالية، وهي متخصصة في تصنيع وتصدير الفواكه والخضروات المجمدة عالية الجودة. تعتمد الشركة على أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، مما جعلها من الشركات الرائدة في مصر في هذا المجال. تصدر راية فودز منتجاتها لأكثر من 50 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الأسواق الأوروبية والأمريكية. في النصف الأول من العام الجاري 2024، أصبحت راية فودز أكبر مصدر للفراولة المجمدة في مصر، وتواصل الشركة تعزيز محفظتها من المنتجات لتشمل الفواكه والخضروات المجفدة، مع الالتزام بتقديم حلول غذائية مبتكرة وصحية تلبي احتياجات الأسواق العالمية المتنوعة.

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