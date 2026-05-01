دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) عن انطلاق مرحلة جديدة ومحورية في مسيرتها التوسعية العالمية، كاشفةً عن استراتيجيتها "من مليون إلى مليون سنوياً"، وذلك بالتزامن مع إطلاق طرازات جديدة واستعراض تقنيات الجيل القادم خلال أبرز الفعاليات الدولية، بما في ذلك معرض بكين الدولي للسيارات (Beijing Auto Show) وقمة أعمال شيري الدولية 2026.

ويأتي هذا الإعلان البارز عقب الارتفاع السريع لمبيعات الشركة، التي تجاوزت حاجز المليون سيارة على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات فقط، ما يضع أومودا وجايكو في مصاف أسرع العلامات نمواً في قطاع السيارات عالمياً. وانطلاقاً من هذا الزخم، تستهدف الشركة الآن تحقيق مبيعات سنوية تبلغ مليون سيارة بحلول العام 2027، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً من النمو القائم على التوسع الكمي إلى نهج يركز على القيمة ويقوده الابتكار.

وتعدّ "أومودا 4" (OMODA 4) و"أومودا 7" (OMODA 7) محور هذه المرحلة التالية من النمو، في تأكيد واضح على قوة محفظة منتجات العلامة والتزامها بتقديم حلول تنقل مستقبلية متطورة. وتبرز "أومودا 7" كسيارة كروس أوفر فاخرة ترتكز على التصميم وتمزج بين جمالية عصرية مستوحاة من عالم الأزياء والهندسة المتقدمة، وتعمل بنظام سوبر هايبرد (SHS) الخاص بالعلامة، لتوفر مزيجاً متكاملاً من الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع الطلب المتنامي في دولة الإمارات على حلول التنقل المستدام.

في المقابل، تمثل "أومودا 4" الجديدة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية العولمة 2.0 للعلامة. ومع دخولها رسمياً مرحلة الإنتاج، تُطرح هذه السيارة كطراز رائد موجّه لجيل جديد من السائقين، حيث تجمع بين تصميم "سايبر ميكا" المستقبلي وتجربة قيادة ذكية تتمحور حول المستخدم. وتأتي السيارة مزوّدة بمقصورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخصائص رقمية تفاعلية غامرة، إضافة إلى ما يصل إلى 16 نظاماً متقدماً لمساعدة السائق، بما يعزز مستويات السلامة والراحة والتخصيص.

وخلال المعرض، استعرضت أومودا وجايكو تقنية السائق الذاتي لركن المركبات "VPD" (Valet Parking Driver)، وهي نظام متكامل للركن الذاتي يتيح للسيارة خيارات المجيء عند الاستدعاء والمغادرة بإشارة، ما يبسّط سيناريوهات القيادة اليومية بشكل ملحوظ. وقد أظهرت التقنية أداءً قوياً حتى في البيئات المعقدة، ما يعكس تنامي قدرات العلامة في مجال التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع طرح هذه الابتكارات تدريجياً في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت أومودا وجايكو الضوء على منظومتها الابتكارية المستقبلية من خلال "أيموجا للروبوتات" (AiMOGA Robotics)، وهي مبادرة ناشئة تركز على دمج الروبوتات الذكية مع حلول التنقل. صُممت هذه المبادرة لتتجاوز تطبيقات السيارات التقليدية، وتستكشف سيناريوهات واقعية حيث يمكن للروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين تفاعل المستخدم والخدمات الذكية وتجارب التنقل المستقبلية، مما يعزز طموح العلامة التجارية في بناء منظومة ذكية أوسع.

وبعيداً عن الجانب التقني، تعيد "أومودا 4" تعريف تجربة المقصورة لتتحول إلى مركز حياة متصل، يجمع بين الترفيه والألعاب ووظائف متعددة تلبي مختلف الاستخدامات، بما يواكب تطلعات الجيل الجديد. كما تعزز فئة "ألترا" ذات الطابع الأدائي ديناميكيات القيادة، مع إعدادات رياضية محسّنة ونمط قيادة أكثر إثارة ومتعة.

يواصل التوسع العالمي السريع لشركة أومودا وجايكو ترسيخ قصة نموها المتسارعة. فقد دخلت العلامة إلى 69 سوقاً حول العالم، وأقامت شبكة تضم أكثر من 1,300 صالة عرض، مع وتيرة توسع لافتة تتمثل في دخول سوق جديدة كل 16 يوماً. وفي المرحلة المقبلة، تسعى الشركة إلى توسيع حضورها ليشمل أكثر من 108 دول بحلول العام 2027، بدعم من استراتيجية تجمع بين قوة الشركة عالمياً ومرونة التنفيذ على مستوى الأسواق المحلية.

ومع استحواذ مركبات الطاقة الجديدة على حصة متزايدة من إجمالي المبيعات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في التقنيات الهجينة والحلول الذكية، تتمتع أومودا وجايكو بموقع جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين العصريين.

وفي دولة الإمارات، تعكس هذه التطورات توجهاً نحو إدخال حلول تنقل ذكي متقدمة، وتقنيات هجينة متطورة، وتصاميم سيارات تتمحور حول أسلوب الحياة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للابتكار والاستدامة والتنقل المتصل. ومع تسارع طموحات أومودا وجايكو عالمياً، تظل منطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، سوقاً رئيسياً ضمن المرحلة المقبلة من مسيرة نموها.

