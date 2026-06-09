يوفر المشروع 2,620 شقة تتنوع بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، إلى جانب عدد محدود من وحدات البنتهاوس الحصرية، موزعة على ستة أبراج شاهقة .

الإقبال القوي على طلبات إبداء الاهتمام للبرج A دفع إلى توسيع النطاق ليشمل البرجين B و C ، مع حجز جميع طلبات إبداء الاهتمام للمرحلة الأولى بالكامل

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ألِف، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "لينار"، أحدث مشاريعها السكنية الرائدة وعنوانها الساحلي الجديد في منطقة الممزر بالشارقة. ويُعد مشروع "لينار"، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات درهم، أول مشاريع المجموعة التي تتمتع بإطلالة بحرية مباشرة، ليمثل محطة فاصلة ضمن رؤية المجموعة الرامية إلى بناء وتطوير مجتمعات عصرية توفر قيمة طويلة الأمد.

ونتيجةً للإقبال القوي على طلبات إبداء الاهتمام للبرج A، وسعت مجموعة ألِف نطاق طلبات إبداء الاهتمام ليشمل البرجين B وC. وقد تم حجز جميع طلبات إبداء الاهتمام للمرحلة الأولى بالكامل، والتي تمثل 1,572 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم. واستناداً إلى هذا الزخم، تستعد المجموعة لفتح باب طلبات إبداء الاهتمام للبرجين D وE خلال المرحلة المقبلة.

يتمتع مشروع "لينار" بموقع استراتيجي فريد بين إمارتي الشارقة ودبي، حيث يجمع بين إمكانية الوصول المباشر إلى الواجهة البحرية والاتصال الحضري. ومن خلال تمركزه عند تقاطع الطرق الرئيسية في الشارقة؛ شارع الكورنيش وشارع التعاون، يوفر المشروع نقاط وصول متعددة لتسهيل حركة المرور وجعل الوصول إلى بقية أنحاء دولة الإمارات أمراً في غاية السهولة. يقع المشروع على مسافة قريبة جداً من حديقة بحر الممزر، ومربى الشارقة للأحياء المائية (الشارقة أكواريوم)، ومركز إكسبو الشارقة، بينما يمكن الوصول إلى مطاري الشارقة ودبي انطلاقاً من المشروع في غضون 15 دقيقة بالسيارة.

ويتميز "لينار" بتصميم معماري مدروس يوازن بدقة بين الجمال والوظيفة العملية، واضعاً الإنسان في صميم التخطيط العمراني. وتتسم لغته المعمارية بأشكال ناعمة وانسيابية، ذات حواف منحنية وشرفات انسيابية وعناصر خضراء عمودية تخلق هوية هادئة وأنيقة تتناغم بسلاسة مع الواجهة البحرية التي تمتد بطول 325 متراً وتطل على بحر الممزر. كما يوفر المشروع إطلالات بانورامية واسعة لتكون خلفية يومية لحياة سكانه، حيث تأسر الأنظار بشروق الشمس على الخليج العربي، وأفق الشارقة عند الغسق، ووصولاً إلى أفق الصحراء. وانطلاقاً من رؤية ترتكز على الاستدامة البيئية، يدمج المشروع حلولاً مستدامة ومبتكرة تشمل استخدام الأسفلت المطاطي في الطرق والممرات الداخلية، إلى جانب تطبيقات الخرسانة منخفضة الكربون التي تعتمد على مواد معاد تدويرها وبديلة. علاوة على ذلك، يدعم المشروع إنتاج الطاقة المتجددة من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة في عوارض منصات مواقف السيارات والبنية التحتية للمساحات الخارجية المنسق الطبيعية.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: "يعكس مشروع ’لينار‘ التزامنا بتطوير وجهات سكنية عالية الجودة تقدم قيمة ملموسة للمجتمع وتتماشى مع الرؤية الحضرية طويلة الأمد لإمارة الشارقة. يوفر المشروع تجربة معيشية متكاملة تجمع بين التصميم الراقي، والموقع المتميز، والتركيز الكبير على جودة الحياة".

وأضاف: "يعكس الإقبال الكبير الذي شهده مشروع "لينار" الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة المطلة على الواجهة البحرية، كما يؤكد ثقتنا بقوة وجاذبية القطاع العقاري في الشارقة. وفي وقت تواصل فيه الأسواق على مستوى المنطقة متابعة التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة، نؤمن بأهمية المضي قدماً في تطوير مشاريع نوعية تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في دعم الزخم الإيجابي الذي يشهده السوق."

ويضم هذا المشروع الضخم خمسة أبراج سكنية وبرجاً تجارياً واحداً يحتوي على مساحات مخصصة للتجزئة والخدمات. ومن المتوقع أن يبدأ البرج (A)، والذي يُشكّل جزءاً من المرحلة الأولى من المشروع، باستقبال السكان اعتباراً من عام 2030 فصاعداً. وستوفر الأبراج، التي تتراوح ارتفاعاتها بين 50 و55 طابقاً، ما مجموعه 2,620 وحدة سكنية في مختلف أنحاء المشروع.

ويقدم "لينار" مجموعة متنوعة من الشقق التي تتألف من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، والمصممة بمخططات عصرية ومساحات داخلية مدروسة وتشطيبات عالية الجودة بما يعكس الرؤية المتكاملة للمشروع ويلبي احتياجات الأفراد والعائلات. كما يضم المشروع عدداً محدوداً من وحدات البنتهاوس الحصرية التي توفر إطلالات بانورامية استثنائية على الواجهة البحرية، تتيح مستويات عالية من الخصوصية والفخامة لتقديم تجربة سكنية راقية.

وتدعم المجموعة الاستثنائية من المرافق المتكاملة التي يضمها المشروع نمط الحياة العصرية. وقد صُمم "لينار" ليتبنى مفهوم "مجتمع العيش المشترك"، حيث يجمع السكان معاً من خلال صالات مشتركة، ومساحات عمل تعاونية، وبرامج اجتماعية منسقة تجعل من الاستقلالية والانتماء تجربة متناغمة. وتتميز المساحات الخارجية ذات المناظر الطبيعية بإضاءة مسائية وأجواء صوتية هادئة، وتضم حدائق صغيرة، وخيارات لتناول الطعام في الهواء الطلق، ومكتبات مجتمعية، ومسرحاً مكشوفاً، ومنطقة للألعاب، وملعباً للأطفال.

كما يحتوي المشروع على مركز متكامل للصحة والرفاهية، يضم أحدث مرافق اللياقة البدنية واستوديوهات اليوغا والسبا، ومسابح ومناطق مائية مصممة بأسلوب المنتجعات لتناسب جميع الأذواق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول مباشرة من الأبراج إلى الشاطئ عبر جسر للمشاة. وفي الوقت نفسه، تدعم الصالات الرياضية المخصصة للرجال والنساء كل على حدة، ومسارات الركض، وملعب البادل، ونصف ملعب لكرة السلة، ومنطقة اللياقة البدنية الخارجية، نمط الحياة الصحي والنشط للسكان.

وفي إطار نسج تجربة تجمع بين السكن والراحة والترفيه في وجهة واحدة نابضة بالحياة، يقدم "لينار" خيارات عصرية من المطاعم والمقاهي المنتقاة بعناية، والتي تضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، وذلك على بُعد خطوات من السكان. ولضمان سهولة الخدمات اللوجستية اليومية، يوفر المشروع "مركزاً للتوصيل" آمناً للغاية يضمن إدارة الطرود ومشتريات البقالة بسلاسة تامة، بينما يضم الطابق الأرضي مساحات لتلبية الاحتياجات السريعة تشمل محطة وقود مصغرة وكشكاً لتسهيل إنجاز المهام اليومية في ثوانٍ معدودة.

ويمثل "لينار" جزءاً من استراتيجية مجموعة ألِف لتطوير وجهات حضرية متكاملة تمزج بمثالية بين العناصر السكنية وقطاع التجزئة ومرافق الحياة العصرية. ويعزز المشروع سمعة المجموعة التي تضع جودة التصميم والموقع وتجربة المستخدم في صميم كل مشروع، مع المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عقارية مستدامة وجاذبة.

يوفر "لينار" ميزة التملك الحر لجميع الجنسيات، بأسعار تبدأ من 849,000 درهم إماراتي. ويعكس الإقبال القوي الذي شهدته طلبات إبداء الاهتمام للبرج A الثقة المتنامية بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة والطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة المطلة على الواجهة البحرية، ما دفع إلى توسيع النطاق ليشمل البرجين B و .C ومع حجز جميع طلبات إبداء الاهتمام للمرحلة الأولى بالكامل، تستعد مجموعة ألِف لفتح باب طلبات إبداء الاهتمام للبرجين D و.E

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