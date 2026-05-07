الكويت، التزاماً بربط المسافرين بالعالم، كشفت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن جدول رحلاتها إلى 38 وجهة يمكن للمسافرين في الكويت والمنطقة الاختيار من بينها لقضاء عطلة عيد الأضحى المقبلة والاحتفال بالأعياد مع العائلة أو استكشاف وجهات جديدة أو ببساطة الاستمتاع بعطلة طال انتظارها بعد فترة التحديات.

وتمتد هذه الوجهات عبر 17 دولة في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وأوروبا، تمكّن المسافرين السفر إلى مدن سياحية تشمل مدناً نابضة بالحياة ومليئة بالتجارب الثقافية وأخرى مثالية لقضاء عطلة هادئة على الشاطئ أو للاندفاع في مغامرات جديدة.

وكجزء من جدول عيد الأضحى، تطلق طيران الجزيرة أيضاً رحلاتها المباشرة إلى ميلانو بيرغامو لأول مرة اعتباراً من يوم 22 مايو، ما يتيح للمسافرين من الكويت فرصة استكشاف واحدة من أكثر مناطق إيطاليا حيوية.

ومن خلال تشغيل رحلاتها مباشرةً من الكويت، توفر طيران الجزيرة تجربة سفر سلسة ومريحة، تضمن للمسافرين رحلات خالية من المتاعب منذ لحظة المغادرة وحتى الوصول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي:"إن العيد مناسبة مميزة يحتفل فيها مجتمع الكويت والمنطقة، وهو وقت لإعادة التواصل واكتشاف ما هو جديد وتعويض ما فات. واحتفاءً بهذه المناسبة، يسعدنا أن نقدم لمسافرينا شبكة واسعة تضم أكثر من 38 وجهة في 17 دولة، مع ميزة الربط المباشر من الكويت، حيث يشمل ذلك أحدث وجهاتنا، ميلانو بيرغامو في إيطاليا. ومع إعادة افتتاح مطار الكويت الدولي، نحن على أهبة الاستعداد لدعم عودة قوية لحركة السفر، ومساعدة عملائنا على خلق تجارب مميزة مع اقتراب موسم العطلات."

يمكن للمسافرين استكشاف مجموعة واسعة من الوجهات ضمن شبكة طيران الجزيرة المتنامية، بما فيها إيطاليا والبوسنة والهرسك والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والهند وأذربيجان وجورجيا وتركيا وسريلانكا ونيبال وبنغلاديش، مع خيارات مرنة تناسب مختلف أنماط المسافرين.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com

-انتهى-

#بياناتشركات