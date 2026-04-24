تنوع في مصادر الإيرادات مما أسهم في ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7 % مقارنة مع الربع السابق. كما ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد بنسبة 36 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 27 % مقارنة مع الربع السابق.

بنسبة % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق. كما ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد بنسبة % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق. تحقيق أداء قياسي في نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 25.6 % نتيجةً لنمو الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة مع الربع السابق واتباع نهج متواصل في تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية بشكل عام.

نتيجةً لنمو الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة مع الربع السابق واتباع نهج متواصل في تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية بشكل عام. ارتفاع كبير في صافي قروض العملاء بمبلغ 20 مليار درهم لتصل إلى 426 مليار درهم تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمثل ارتفاع بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق.

لتصل إلى مليار درهم تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمثل ارتفاع بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق. نمو ودائع العملاء بمبلغ 23 مليار درهم وبنسبة 18 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق، لتصل إلى 523 مليار درهم، كما بلغ صافي النمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) 14 مليار درهم خلال الربع الأول، ما يعكس تنوع الموارد ومكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي.

وبنسبة % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق، لتصل إلى مليار درهم، كما بلغ صافي النمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير مليار درهم خلال الربع الأول، ما يعكس تنوع الموارد ومكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي. ميزانية عمومية قوية مدعومة بارتفاع مستويات السيولة وقاعدة رأس المال وبلوغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول CET1) ) ‎ %13.82 ، ونسبة تغطية السيولة ( ‎ %124.2 (LCR ، ما يعزز قدرة البنك على التكيّف بفعالية مع المتغيرات، والاستفادة من الركائز الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مؤشرات بيان الدخل

ارتفاع الأرباح بنسبة 30 % لتصل إلى 3.781 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

% لتصل إلى مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ارتفاع صافي الأرباح لتصل إلى 3.361 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

مليار درهم بعد خصم الضريبة. ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.3 %.

%. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 5.934 مليار درهم.

% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.196 مليار درهم.

% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى مليار درهم. تحسُّن كبير في نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 25.6 %.

مؤشرات الميزانية العمومية

ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 19 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 809 مليار درهم، وبنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق.

% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى مليار درهم، وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق. ارتفاع صافي القروض للعملاء بنسبة 18 % لتصل إلى 426 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق.

% لتصل إلى مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق. ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 18 % لتصل إلى 523 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق.

% لتصل إلى مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة % مقارنة مع الربع السابق. بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ( (CET1 13.82% مقارنة مع 12.59 % في شهر مارس 2025 ، ومع 13.79 % في شهر ديسمبر 2025 .

مقارنة مع % في شهر مارس ، ومع % في شهر ديسمبر . بلغت نسبة تغطية السيولة LCR) ) %124.2 مقارنة مع 131.3 % في شهر ديسمبر 2025 .

) مقارنة مع % في شهر ديسمبر . تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 1.76 % مقارنة مع 2.24 % في شهر مارس 2025 ، ومع 1.83 % في شهر ديسمبر 2025.

قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:"في ظل رؤية القيادة الرشيدة، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً قدرتها الاستثنائية على تعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يعكس نموذجاً تنموياً راسخاً ومتفرداً. وانسجاماً مع هذه الرؤية الوطنية، حافظ بنك أبوظبي التجاري على زخم عملياته التشغيلية مع استمرارية عمل الفروع دون انقطاع وتوسيع نطاق دعم العملاء على جميع الأصعدة مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة عبر مختلف القنوات المصرفية. وفي إطار دوره المؤسسي، بادر البنك إلى تقديم منتجات وخدمات حصرية لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية تعبيراً عن تقديره واعتزازه بجهودهم وعطائهم المستمر، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية لتعزيز مرونتها المالية ودعم استمرارية أعمالها.

وفي العام الثاني من الاستراتيجية الخمسية، استمر البنك في تكثيف جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي. واستهل البنك العام 2026 بالحفاظ على أدائه القوي وتحقيق نتائج قياسية، مع نمو في صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 30% ليصل إلى 3.781 مليار درهم، ما يعكس مسيرة نمو متواصلة في الأرباح على امتداد 19 ربعاً متتالياً.

ويمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في تحقيق نمو مضطرد بوتيرة متسارعة وتعزيز مكانته الريادية مع التزامه بدعم عملائه والمساهمة في دفع عجلة النمو في ظل الأسس الاقتصادية الراسخة واستناداً إلى السياسات الداعمة للأعمال والمكانة المالية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة."

باستثناء الخسائر الصافية من العمليات المتوقفة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة من بيع حصة 80% في شركة أبوظبي التجاري للعقارات خلال الربع الرابع من عام 20.

قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

"يعكس الأداء الاستثنائي الذي حققه بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً قوياً لجميع قطاعات الأعمال، ويعتبر التنوع المتزايد في مصادر الإيرادات، والتحسن المستمر في مستويات الكفاءة التشغيلية ركائز أساسية لتحقيق ايرادات عالية وترسيخ قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات. وقد سجل الدخل من غير الفوائد نمواً ملحوظاً ليصل إلى 37% من إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية، مقارنة مع نسبة 32% في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ أدنى مستوى لها عند 25.6%، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، وتعزيز الإنتاجية، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف.

كما واصل البنك تحقيق نمو راسخ في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي القروض بقيمة 20 مليار درهم، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق، مرتكزاً على نمو الأعمال عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم قروض إجمالية بقيمة 10 مليارات درهم للمؤسسات المرتبطة بالحكومة. ونحن على ثقة بقدرتنا على الاستفادة من فرص الأعمال، ما يعزز رؤية البنك في نمو محفظة القروض المستقبلية.

ونتيجة الثقة الراسخة للعملاء، نجح البنك في استقطاب ودائع بقيمة 23 مليار درهم خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع الربع السابق، شملت تدفقات مالية صافية بقيمة 14 مليار درهم من ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ نسبة 47% من إجمالي الودائع.

وبفضل قوة مركز البنك المالي ومستويات السيولة العالية لديه يؤكد البنك أنه لم يفعّّل تسهيلات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في شهر مارس. ويؤكد بنك أبوظبي التجاري ثقته بمساره الاستراتيجي وقدرته على مواكبة المتغيرات، بما يمكَنه من تحقيق مستهدفاته الرئيسية على المدى القصير والمتوسط."

أبرز الانجازات لمجموعات الأعمال المختلفة

ارتفاع ملحوظ في قروض الشركات وترسيخ مكانة البنك الريادية في أسواق رأس المال

حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً في محفظة قروض الشركات في الربع الأول من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمجموعة من القطاعات الرئيسية التي تشمل المؤسسات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية وقطاعات التجارة والتصنيع، فضلاً عن تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية. وعزّز البنك مكانته في أسواق رأس المال من خلال إصدار سندات مسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي على شريحتين لصالح حكومة جمهورية تركيا، ليكون بذلك أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي يتولى صفقة إصدار سندات تقليدية دولية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري المساهمة في دعم القطاعات الاستراتيجية ومسارات التنمية الاقتصادية، من خلال توسيع قاعدة علاقاته المصرفية بإضافة 289 عميل جديد إلى محفظة عملائه من الشركات خلال هذا الربع.

تصميم خدمات حصرية لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية إضافة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية لتعزيز مرونتها المالية

أطلق بنك أبوظبي التجاري باقة "فخر الإمارات" لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية تقديراً لجهودهم وعطائهم المستمر، وفي إطار هذه المبادرة، يقدّم البنك مزايا مصرفية حصرية وشروطاً تفضيلية على الخدمات المصرفية، وذلك لكل من العملاء الحاليين والعملاء الجدد.

كما أطلق البنك مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات التجارية بهدف تعزيز مرونتها الاقتصادية بما يدعم استمرارية أعمالها ويلبي متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للشركات.

تسارع وتيرة استقطاب عملاء جدد وتعزيز التفاعل الرقمي في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد

عكس أداء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري نمواً مستمراً، عبر توسيع نطاق منتجاته واستثماراته المتواصلة في تحديث قنواته المصرفية الرقمية. واستقطب البنك أكثر من 57,000 عميل جديد من الأفراد خلال الربع الأول، في إطار استراتيجية مدروسة لتعزيز قاعدة العملاء. وارتفع عدد القروض الشخصية التي تم إصدارها عبر القنوات الرقمية بشكل كامل، مع استمرار نمو الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية، كما سجّل البنك أداءً إيجابياً من خلال إصدار أكثر من 52,000 بطاقة جديدة خلال هذا الربع.

نمو أعمال الخدمات المصرفية الخاصة والتميز في مجال الاستثمارات

حقق قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لدى بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث شهد البنك ارتفاعاً بنسبة 7% في قاعدة العملاء خلال الربع الأول، كما امتد هذا الأداء الإيجابي ليشمل الأصول المُدارة ضمن حلول الاستثمار والخدمات الاستشارية، التي سجلت نمواً مماثلاً بنسبة 7%.

يجسّد هذا الأداء قدرة البنك على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانته ليكون البنك المفضل للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة، استناداً إلى منظومة متكاملة لإدارة الثروات تتضمن الاستشارات الشاملة، وإدارة المحافظ التقديرية، والتخطيط المالي إلى جانب حلول التمويل المتكاملة، والمدعومة بمنصة استثمارية متطورة.

الذكاء الاصطناعي محرّك أساسي لتعزيز الإنتاجية وتطوير القدرات التشغيلية على مستوى المجموعة

أحرز بنك أبوظبي التجاري تقدماً ملموساً خلال الربع الأول من العام في تحقيق مستهدفات استراتيجيته للذكاء الاصطناعي، مستنداً إلى الأسس التي تم إرساؤها خلال عام 2025. ويمضي البنك قدماً في سعيه نحو دمج الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية للبنك عبر مختلف قطاعات الأعمال، والانتقال بالمبادرات التجريبية الناجحة نحو التطبيق الفعلي.

ويواصل البنك استكشاف سبل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالتفاعل مع العملاء وتعزيز اجراءات نماذج التشغيل القائمة، إضافة إلى تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي كمساعدين لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. وفي ذات الوقت، يواصل البنك تعزيز أطر عمل الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للحوكمة مع الحرص على الالتزام بالتوجهات والإرشادات التنظيمية المستجدة.

تعزيز شفافية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومواصلة النمو في التمويل المستدام

نشر بنك أبوظبي التجاري إفصاحات الاستدامة لعام 2025 إلى جانب نتائجه المالية في تقرير متكامل، وفقاً للمعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS S1) والمعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة المتعلقة بالمناخ (IFRS S2) وإرشادات الإفصاح الشاملة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يؤكد التزامه بإعداد تقارير وإفصاحات عالية الجودة تتسم بالشفافية. كما أصدر البنك بيان موقفه بشأن حقوق الإنسان للمرة الأولى، معززاً بذلك إطار عمله الخاص بالممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال. وبلغت مساهمات البنك بالتمويل المستدام 71.9 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2025، ما يمثل نسبة إنجاز 58% من مستهدفاته في مجال التمويل المستدام لعام 2030، متجاوزاً المستهدفات المرحلية لعام 2025 البالغة 50 مليار درهم.

ويحظى أداء البنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بتقدير متواصل من كبرى وكالات التقييم العالمية. ففي عام 2026، حصد البنك التصنيف الأعلى إقليمياً على مؤشر ساستيناليتيكس، كما ارتفع تقييمه على مؤشر فوتسي راسل في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى 4.0 مقارنة مع 3.7 في العام السابق، مدعوماً بدرجة حوكمة بلغت 5.0 ونمو متواصل في المؤشرات الاجتماعية الرئيسية.

أبرز انجازات الشركات التابعة

بنك أبوظبي التجاري - مصر يواصل تعزيز الابتكار الرقمي والتفاعل المتنامي للعملاء

سجّل بنك أبوظبي التجاري - مصر صافي أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2026 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وعائداً على حقوق المساهمين بلغ 24%. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 28% إلى 77.6 مليار جنيه مصري، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 27% إلى 158 مليار جنيه مصري، مما يعكس قوة الأداء المتواصل في قطاعات أعماله الأساسية.

وخلال هذا الربع، واصل البنك تعزيز خدماته الرقمية، إذ أطلق خدمة الدفع عبر Apple Pay ليكون من أوائل البنوك في السوق المصرية التي تتيح هذه الخدمة. وشهدت القنوات الرقمية نمواً قوياً، مع ارتفاع عدد العملاء المسجلين عبر القنوات الرقمية والمستخدمين بنسبة 31% على أساس سنوي، فيما تجاوزت المعاملات الرقمية 500,000 معاملة خلال الربع الأول.

مصرف الهلال يستقطب 15,000 عميل جديد خلال الربع الأول عبر تجربة رقمية متكاملة

يواصل مصرف الهلال جهوده لتطوير الخدمات المصرفية اليومية وتوفير تجربة آمنة تواكب تطلعات العملاء وتلبّي احتياجاتهم. وخلال الربع الأول، استقطب المصرف أكثر من 15,000 عميل جديد عبر القنوات الرقمية بشكل كامل، حيث يتمتع المتعاملين بتجربة مصرفية رقمية متطورة تتيح لهم فتح الحسابات وتقديم طلبات الحصول على البطاقات وقد تم الموافقة على نحو 90% من الطلبات بشكل فوري ورقمي بالكامل.

كما طوَر المصرف نظام مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت ليصبح أكثر أماناً من خلال تفعيل ميزة المصادقة داخل التطبيق (3D Secure)، بدلاً من التحقق عبر الرسائل النصية لتأكيد المعاملات المصرفية. وقام المصرف بتوحيد جميع بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان ضمن شبكة ماستركارد، وذلك لإتاحة مجموعة أوسع من عروض المتاجر وتجربة مكافآت موحّدة للمتعاملين. كما واصل مصرف الهلال تعزيز شراكاته مع أبرز العلامات التجارية في الدولة بهدف تعزيز القيمة المضافة والارتقاء بتجربة المتعاملين بشكل عام.

