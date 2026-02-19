المنامة : أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تحقيق نمو ملحوظ في المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) على جميع القنوات (عبر البنوك وتطبيق "بنفت بي")، والذي يضم خدمات "فوري" و"فوري+" و"فواتير"، حيث وصلت خلال العام 2025 إلى .0494 مليون معاملة بزيادة 10.7% عن العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 37.5 مليار دينار بحريني، محققةً زيادة ملموسة بلغت 12.6% من 33.3 مليار دينار بحريني 2024.

وكشفت الشركة عن إنجاز 466.0 مليون معاملة بقيمة 10.2 مليار دينار بحريني لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، وفوري +، وفواتير) من خلال تطبيقها "بنفت بي"، بزيادة قدرها 10.6% في حجم المعاملات وزيادة 9.5% في قيمتها مقارنةً بالعام الماضي، ما يؤكد الزخم المتسارع الذي تشهده منظومة المعاملات المالية الإلكترونية في "بنفت" باعتبارها محركاً أساسياً لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة.

وأوضحت الشركة أن حجم إجمالي معاملات "فوري +" على جميع القنوات، بلغ 467.9 مليون معاملة بزيادة 11.3% عن العام الماضي الذي بلغت خلاله 420.3 مليون معاملة، بقيمة إجمالية من 8.6 مليار دينار بحريني إلى 9.7 مليار دينار بحريني في العام 2025، مسجلةً بذلك زيادة 13.6%. أما عبر "بنفت بي"، فقد شهدت المعاملات زيادة بنسبة 11.1% حيث وصلت إلى 455.3 مليون معاملة بقيمة 8.7 مليار دينار بحريني.

ووصل إجمالي معاملات "فوري" إلى 14.3 مليون معاملة خلال عام 2025 بزيادة بلغت 8.3% عن العام الماضي، وبقيمة إجمالية 26.4 مليار دينار بحريني بزيادة 11.8% بالمقارنة مع 23.6 مليار دينار بحريني خلال 2024، فيما شهدت معاملات "فوري" خلال تطبيق "بنفت بي" انخفاضاً إذ بلغ حجمها 507.6 ألف معاملة بقيمة 1.0 مليار دينار بحريني، فيما سجّل العام 2024 حوالي 586.0 ألف معاملة بقيمة 1.1 مليار دينار بحريني.

كما وصل إجمالي معاملات "فواتير" على جميع القنوات، إلى نحو 11.8 مليون معاملة خلال العام 2025، مقارنةً بـ 12.6 مليون معاملة خلال العام 2024، ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجّله حجم المعاملات، إلا أن قيمتها الإجمالية قد ارتفعت بنسبة ملموسة بلغت 20.4% حيث بلغت 1.4 مليار دينار بحريني. في حين بلغت معاملات "فواتير" عبر "بنفت بي" 10.2 مليون معاملة بالمقارنة مع 11.0 مليون معاملة خلال العام الماضي، بزيادة 22.0% في قيمة المعاملات إذ بلغت 514.4 مليون دينار بحريني فيما سجّلت 421.6 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

علاوة على ذلك، وصل إجمالي عمليات التحقق عبر منصة "اعرف عميلك إلكترونياً (eKYC)" إلى 1.1 مليون عملية في 2025، مقارنةً بـ 790.5 ألف عملية في 2024، بزيادة قدرها 37.8%.

كما أصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة "بنفت" 541.9 ألف تقريراً ائتمانياً خلال عام 2025، بزيادة بنسبة 4.0% مقارنةً بالعام الماضي حيث تم إصدار 521.0 ألف تقرير.

وقد حققت "بنفت" مجموعة من الإنجازات المتميزة خلال العام 2025، بما في ذلك إطلاق خدمة "حساب الأعمال" عبر التطبيق الذي يتيح للتجار أصحاب السجلات التجارية الفردية إمكانية تسجيل حساباتهم البنكية التجارية مما يتيح لهم إرسال واستلام المدفوعات عبر التطبيق، و إطلاق ميزة "هدية" والتي حصدت جائزة البحرين للمحتوى الرقمي، إضافةً إلى زيادة الحد الأقصى اليومي لخدمة التحويلات الفورية "فوري+" من 1,000 إلى 3,000 دينار بحريني للحساب المصرفي، وتوسيع نطاق تسوية معاملات "فوري" لتمكين المستفيدين تلقي أموالهم خلال العطل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع بحسب توجيهات مصرف البحرين المركزي، كما كانت "بنفت" شريكاً استراتيجياً لهيئة تنظيم سوق العمل في تطوير نظام حماية الأجور.

وحصدت "بنفت" أيضاً جائزة "أفضل بيئة عمل للابتكار الرقمي" ضمن فئة "جوائز القطاع العام والخاص" خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2025، كما أطلقت عدداً من المبادرات للارتقاء بالكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي السنوي "مسار"، والدفعة الثانية من برنامج "رواد بنفت لتطوير المهارات القيادية".

وتعكس هذه النتائج المتقدمة التي حققتها "بنفت" المكانة الرائدة التي تحتلها في تطوير منظومة المدفوعات والخدمات المالية الإلكترونية في البحرين، وتجسّد نجاح استراتيجيتها القائمة على الابتكار، كما تؤكد هذه المؤشرات النمو المتواصل في ثقة المستخدمين والبنوك بالخدمات التي تقدمها الشركة، والدور المحوري الذي يضطلع به فريق عمل "بنفت" في تحقيق هذا الأداء المتميز والنمو اللافت، من خلال الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي وتعزيز تنافسيته إقليمياً.

