تقرير الاستدامة 2024 لمجموعة "بيورهيلث" يسلط الضوء على إنجازات سنوية هامة ضمن المقاييس الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويؤكد تحقيق تقدم ملموس نحو هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2040

أبوظبي: نجحت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، في إرساء معايير جديدة للرعاية الصحية المستدامة، محرزة تقدماً ملموساً في مجالات العمل المناخي والأثر الاجتماعي وتمكين القوى العاملة وخلق القيمة الوطنية، وهو ما جاء بالتفصيل ضمن تقرير الاستدامة 2024 الذي نشرته مؤخراً، حيث حققت أعلى تصنيف ممكن في مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدرجة AAA الصادر عن شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، مزود المؤشرات المستقل، ما يضعها بين أفضل 10% من مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم على مستوى أداء الاستدامة.

وشكّل 2024 عاماً استثنائياً للمجموعة، إذ أصبحت أول مؤسسة للرعاية الصحية يحظى هدفها لتحقيق الحياد المناخي بمصادقة مبادرة الأهداف القائمة على العلم، المعيار العالمي المعني بوضع أهداف للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بناءً على العلوم، في حين نجحت بتخفيض انبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 37% ضمن عملياتها في دولة الإمارات بناءً على معدلاتها المسجلة في عام 2022. وبما يرسخ امتثالها لمبادئ الشفافية، خضعت بيانات المجموعة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024 لعملية تحقق مستقلة، في سابقة هي الأولى من نوعها لمؤسسة رعاية صحية في دولة الإمارات. كما منحت شركة "ساستيناليتيكس" أيضاً مجموعة "بيورهيلث" تصنيف "مخاطر منخفضة" فيما يتعلق بتغير المناخ، لتتصدّر بذلك قائمة مؤسسات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط من حيث الأداء.

وخلال العام، ارتفعت مساهمات المجموعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل 2.6 ضعف ليصل حجمها الإجمالي إلى 93 مليون درهم، في حين ارتفع معدل مشاركة الكوادر النسائية بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل نسبة النساء من إجمالي الموظفين إلى 66%، بينما حققت المشتريات المحلية نمواً معدله 38% لتتخطى 1 مليار درهم، ما يؤكد على مرونة سلسلة التوريد وانسجامها مع برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الإنجازات على تطور المجموعة على مستوى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتزامها بدفع عجلة الرعاية الصحية المستدامة في الدولة والمنطقة على نطاق أوسع، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "تعتبر الاستدامة ركناً أساسياً ضمن مختلف مجالات عملنا، حيث ترسم ملامح سبل تقديمنا للرعاية وتوجه تصميم البنية التحتية وتسهم بخلق القيمة للمجتمع. ونحن اليوم نؤسس منظومة صحية تتسم بالمرونة وقائمة على البيانات ومستعدة للمستقبل، ومصممة لتعزيز صحة الإنسان وعافيته لعقود طويلة قادمة. ومن دولة الإمارات، نعمل على إجراء أحد أكثر عمليات التحول بالقطاع الصحي طموحاً على مستوى العالم، تحول يجمع بين التميز الطبي والمسؤولية البيئية والبصمة الوطنية ويضيف القيمة على المدى الطويل".

وأضافت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيورهيلث": "تقوم جهودنا المعنية بتعزيز الاستدامة على أسس راسخة وهي النزاهة والشفافية والأثر القابل للقياس، إذ نعمل على تقليص الانبعاثات وتعزيز كفاءة الموارد وتوسيع البرامج المجتمعية لتقديم فوائد ملموسة للأفراد والمجتمعات. ومن خلال تحسين أطر الحوكمة والمساءلة ضمن مؤسستنا، نضمن قدرة التقدم الذي نحرزه اليوم على خلق قيمة مستدامة لأفراد المجتمعات وكوكبنا على نطاق أوسع".

وتحظى استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها مجموعة "بيورهيلث" بدعم إطار عملها المعني باستدامة الكوكب، الذي يوظف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن مختلف مفاصل العمليات وخطط الاستثمار والنمو المستقبلي.

أبرز ما جاء في تقرير 2024 ضمن أربع ركائز:

رعاية الكوكب

عززت "بيورهيلث" من جهودها وأعمالها المناخية القابلة للقياس في إطار خارطة الطريق التي وضعتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المضمار:

خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 37% بناءً على خط الأساس لعام 2022 (9% خفض على أساس سنوي).

التحقق من كفاءة مستهدفات خفض الانبعاث من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم.

إعادة تدوير 3,232 طن من النفايات من خلال مبادرات الموارد الدائرية.

لاتزال "بيورهيلث" مؤسسة الرعاية الصحية الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الملتزمة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، وتشارك في هذا الإطار ضمن تحالفات مناخية عالمية بما يشمل مبادرة "السباق نحو الصفر" التابعة للأمم المتحدة، وتحدي المناخ بمجال الرعاية الصحية، وشبكة المستشفيات العالمية الخضراء.

دعم المواهب وتعزيز ثقافة الشمول

واصلت "بيورهيلث" استثمارها في تطوير المواهب الوطنية وتعزيز نمو بيئة العمل الشاملة:

تضم كوادر عمل المجموعة 5,365 مواطن ومواطنة إماراتية.

إضافة 412 وظيفة جديدة للمواطنين في عام 2024.

معدل تمثيل المرأة ضمن كوادر العمل يصل إلى 66% (زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي).

زيادة نسبتها 88% على أساس سنوي في إجمالي عدد الموظفات النساء.

اعتماد "أفضل بيئات العمل"، من منظمة Great Place To Work .

تمكين المجتمعات

وسعت "بيورهيلث" بصمتها في صحة المجتمع والتنمية الوطنية من خلال:

توجيه 93 مليون درهم نحو برامج الرعاية الصحية والمجتمعية (بزيادة قدرها 2.6 ضعف على أساس سنوي).

الوصول لأكثر من 219 ألف فرد من خلال مبادرات التأثير الاجتماعي.

مشتريات محلية بقيمة 1 مليار درهم لتعزيز المرونة الاقتصادية في دولة الإمارات (زيادة نسبتها 38% على أساس سنوي).

تسير بخطى ثابته للوصول إلى مشتريات محلية بقيمة 13 مليار درهم بحلول 2032 في إطار برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات.

الموثوقية والمصداقية

عززت مجموعة "بيورهيلث" منظومة الحوكمة والمساءلة في التقارير والشفافية في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات:

الحصول على تصنيف مبدئي بدرجة AAA في مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

في مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. تصنيف "مخاطر منخفضة" فيما يتعلق بتغير المناخ.

أُدرِجت "بيورهيلث" ضمن أفضل 50 شركة رعاية صحية عالمية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادرة عن Refinitiv / مجموعة بورصة لندن.

/ مجموعة بورصة لندن. تمّ للمرة الأولى إجراء تدقيق مستقل من طرف ثالث على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تمّ تقديم أول إفصاح لشركة "بيورهليث" ضمن برنامج الإفصاح عن تغيّر المناخ التابع لمؤسسة CDP .

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

