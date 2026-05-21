دبي: أعلنت الأنصاري للصرافة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية، عن توسيع نطاق بطاقة "ترافل كارد" من فئة Visa بلاتينيوم لتدعم 37 عملة عالمية، لتصبح بذلك أكبر بطاقة سفر متعددة العملات في دولة الإمارات، في خطوة تعكس مواصلة الشركة تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير حلولها المالية المبتكرة.

وتحظى بطاقة "ترافل كارد" مسبقة الدفع بقبول واسع حول العالم، حيث تتيح للعملاء تثبيت أسعار صرف العملات قبل السفر، مما يساعدهم على إدارة نفقاتهم الخارجية بكل شفافية وبتكلفة أقل. ويمكن للعملاء الآن الاحتفاظ والإنفاق باستخدام 37 عملة مختلفة عبر بطاقة واحدة، مقارنة بـ 23 عملة سابقاً، مما يقلل الحاجة إلى عمليات تحويل متعددة أثناء التنقل بين الوجهات المختلفة.

كما تتيح البطاقة إصدار ما يصل إلى خمس بطاقات إضافية ضمن حساب واحد، ما يوفر حلاً عملياً للعائلات في إدارة مصاريف السفر، بما في ذلك تغطية احتياجات الأبناء الدارسين في الخارج. ومن خلال تطبيق الأنصاري للصرافة وشبكة الفروع المنتشرة في أنحاء الدولة، يمكن للعملاء شحن الرصيد، وتحويل العملات، ومتابعة عمليات الإنفاق بسهولة، بما يوفر بديلاً آمناً وعملياً لحمل النقد أثناء السفر.

ويأتي هذا التوسع تزامناً مع 60 عاماً من خدمة العملاء في دولة الإمارات، في تأكيد على التزام الأنصاري للصرافة المستمر بتطوير خدماتها وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول مالية مبتكرة وأكثر مرونة.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:"يأتي توسيع نطاق بطاقة ترافل كارد ضمن جهودنا المستمرة لجعل إدارة الأموال عبر الحدود أكثر سهولة وراحة لعملائنا. فالأمر لا يقتصر على إضافة مزيد من العملات فحسب، بل يتمثل في منح العملاء مرونة، وشفافية، وتحكماً أكبر في إدارة أموالهم أثناء السفر."

من جانبها، قالت سليمة غوتييفا، نائب رئيس Visa والمدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات: " تواصل Visa ريادتها في تمكين المدفوعات الآمنة والمرنة للسفر والمعاملات العابرة للحدود، إلى جانب دعم عمليات الإنفاق بثقة سواء أثناء السفر أو عند التسوق عبر المواقع الإلكترونية الدولية المفضلة للعملاء. ومن خلال تعاوننا الأخير مع الأنصاري للصرافة، سيستفيد المسافرون من دولة الإمارات أيضاً من القبول العالمي الواسع لشبكة Visa لدى أكثر من 150 مليون جهة تجارية حول العالم، مما يعزز الثقة في حلول الدفع على المستوى العالمي."

