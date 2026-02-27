أبوظبي: تستعد شركة "سياحة 365"، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، للمشاركة في معرض بورصة برلين العالمي للسفر والسياحة 2026، الفعالية السياحية الأبرز عالمياً، والمقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2026. وستُشارك الشركة من خلال جناح متميز يستعرض باقة من خدماتها السياحية الاستثنائية وحلولها السفرية المصممة خصيصاً لاستقطاب الزوار القادمين إلى أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعدّ المعرض المحطة الأهم التي يلتقي فيها كبار المتخصصين في صناعة السياحة والسفر على المستوى الدولي لتبادل الخبرات وإرساء الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها هذه الصناعة المتطورة.

وستسلط "سياحة 365" الضوء خلال المعرض على خدماتها بوصفها شركة إدارة وجهات سياحية وحلول سفر متكاملة في أبوظبي وسائر إمارات الدولة، إلى جانب خدماتها المتخصصة كمشغّل سياحي في الأسواق الأوروبية، بهدف توفير تجارب سياحية فريدة للزوار.

ويقع جناح "سياحة 365" المتميز في القاعة 2.2، المنصة 200 بأرض معارض برلين، ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الذي يجمع نخبة من أبرز معالم العاصمة السياحية في الإمارة، وفي مقدمتها جامع الشيخ زايد الكبير، وجزيرة السعديات، ومتحف اللوفر أبوظبي، وغيرها من المعالم الثقافية والترفيهية المتنوعة. وتهدف مشاركة "سياحة 365" إلى استقطاب شرائح جديدة من الزوار، وتحفيزهم على إطالة إقامتهم في العاصمة أبوظبي، وتعزيز عودتهم المتكررة من خلال تقديم تجارب لا مثيل لها.

وتمتلك "سياحة 365" حضوراً كبيرا في السوق الألمانية عبر شركتها التابعة "كابيتال للعطلات" العاملة في برلين، مما يجعل ألمانيا سوقاً استراتيجياً بالغ الأهمية. وتشهد إمارة أبوظبي تصاعداً ملحوظاً في إقبال السائحين الألمان للسفر إليها وقضاء أوقاتا استثنائية، مدفوعاً بما تزخر به العاصمة من تجارب ترفيهية وثقافية وترويحية متنوعة. ومن هذا المنطلق، تسعى "سياحة 365" من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز مكانتها في الأسواق التقليدية كألمانيا، مع استكشاف آفاق جديدة في الأسواق الناشئة.

وتتماشي "سياحة 365" مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، الرامية إلى زيادة أعداد الزوار سنوياً من 24 مليون زائر عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030.

نبذة عن مدن القابضة:

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذه عن مجموعة أدنيك:

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

