دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيفزا، إحدى أكثر مجتمعات المناطق الحرة ديناميكية وأسرعها نموًا على مستوى العالم، عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج Scale360، المصمم لتزويد رواد الأعمال بالأدوات والإرشاد والموارد اللازمة لتوسيع مشاريعهم داخل السوق الإماراتي، والمساهمة في صياغة جيل جديد من قادة الأعمال، يأتي ذلك انسجامًا مع الحملة الوطنية التي أُطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

ويأتي برنامج Scale360، الذي تنظمه «إيفزا» بالشراكة مع منصة Plug and Play العالمية، تأكيدًا على التزام السلطة بدعم الشركات الناشئة واستقطاب الابتكار العالمي. وجاء الإعلان بعد الانتهاء من عملية الاختيار الأولى التي استقطبت 136 طلبًا من مختلف القطاعات حول العالم، حيث تم تصفية القائمة إلى 56 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وصولًا إلى اختيار 17 مشروعًا نهائيًا سيتم الإعلان عنها قريبًا وتشمل مجالات متنوعة داخل القطاع التقني.

وتفصيلاً، سيحصل المرشحون المختارون على فرص للاستفادة من التوجيه المتخصص والدعم الاستراتيجي المصمم لتسريع نموهم. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في 29 سبتمبر، ليمنح المؤسسين مسارًا سريعًا إلى السوق الإماراتي من خلال مزيج من التراخيص، والإرشاد، والتواصل المباشر مع الشركات الكبرى والمستثمرين والشركاء الحكوميين.

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت يشهد فيه نظام الشركات الناشئة في الإمارات توسعًا متسارعًا؛ إذ جمعت الشركات التكنولوجية الناشئة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025 تمويلًا قدره 872 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية بلغت 865%، بينما تصدرت قطاعات التكنولوجيا المالية، وتطبيقات المؤسسات، والتقنيات المستدامة المشهد.

وفي الوقت ذاته، سجلت دبي زيادة بنسبة 135% في عدد الشركات الرقمية الناشئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ما يعكس جاذبية المدينة المتنامية للمؤسسين والمستثمرين على حد سواء. كما استحوذت الشركات الناشئة في دبي على 96% من إجمالي التمويلات التي جرى جمعها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2025.

وفي هذا السياق، علّقت جوليا تيمز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «آيفزا»، قائلة: "تتوافق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح المركز العالمي لريادة الأعمال بشكل وثيق مع رسالتنا. ومن خلال إطلاق برنامج «سكيل 360»، نمنح المؤسسين الطموحين القدرة على دفع أفكارهم إلى أبعد وأسرع. وتضم دفعتنا الأولى مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة من قطاعات مختلفة، تعالج بعضًا من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال اليوم. ومن خلال التركيز على الدعم العملي، نساعد هذه الشركات على دخول السوق بسلاسة ضمن منظومة قوية تتيح لها فرصًا أكبر للنمو والازدهار."

كما ستحصل الشركات الناشئة المشاركة - على مدار ثلاثة أشهر - على دعم عملي مباشر في تأسيس عملياتها، إلى جانب إرشاد متخصص بحسب كل قطاع، وفرص للظهور على منصات الابتكار الأهم في الإمارات. وتشمل أبرز محطات البرنامج أنشطة اندماجية خلال فعاليات أسبوع جيتكس والمقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أسبوع العروض Demo Week) ) المقرر عقده في نهاية نوفمبر المقبل.

وبخلاف المسرّعات التقليدية، يتميز برنامج «سكيل 360» بكونه برنامجًا مجانيًا عالي الدعم، حيث يجمع بين خدمات «آيفزا» المتكاملة لتأسيس الأعمال وشبكتها العالمية التي تضم أكثر من 2500 شريك مهني، وبين خبرة «Plug and Play» العالمية في اكتشاف الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها عالميًا. ويهدف هذا النموذج إلى استقطاب أفضل المواهب العالمية، وتمكينها من النمو المستدام داخل منظومة الابتكار الإماراتية.

ومع وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 76% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تأتي مبادرات مثل «سكيل 360» لترسخ التحول الاقتصادي المتنوع وتترجمه إلى فرص حقيقية لريادة الأعمال.

نبذة عن "إيفزا":

