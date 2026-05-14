أبرز الإنجازات خلال الربع الأول من عام 2026:

ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 35.11 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 30.14 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16.5%.

بلغ إجمالي الأصول 12.17 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 12.20 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.3%.

بلغ دخل إدارة الثروات والاستثمار 82.51 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 51.55 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 60.0%. بلغ دخل الائتمان والتمويل 39.97 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 33.22 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 20.3%.

بلغ دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة 28.51 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 37.10 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 23.1%.

أعلن بنك جي إف إتش ش.م.ب ("جي إف إتش" أو "البنك") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول ("الربع") للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

سجل البنك ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 35.11 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 30.14 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 16.5%. وقد تحقق هذا الارتفاع على الرغم من تأثير التطورات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق خلال الفترة، مما أثر على أداء عدد من خطوط الأعمال الرئيسية، لا سيما النشاط الاستثماري وتنفيذ الصفقات وتوقيت احتساب الإيرادات.

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع 1.01 سنتًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 0.85 سنتًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة بنسبة 18.8% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع (8.58) مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 27.46 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 131.2%. كما بلغ إجمالي الدخل 150.99 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام، مقارنةً بـ 121.87 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 23.9%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأول العائد إلى المساهمين خلال الربع الأول 34.34 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 30.69 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 11.9%. وفي اتساق مع النمو الذي تم تسجيله في الأعمال، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 27.9%، حيث بلغ 116.65 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من 2026، مقارنةً بـ 91.18 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 907.26 مليون دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1,020.77 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 11.1%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إعلان توزيعات الأرباح لعام 2025. كما بلغ إجمالي الأصول 12.17 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 12.20 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.3%.

يشار إلى أن جي إف إتش يدير حاليًا أصولًا وصناديق استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات الصناعية واللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.

ويتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة

"حقق جي إف إتش أداءً إيجابيًا ومرنًا خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وانضباطه في التنفيذ وقدرته على التعامل بكفاءة مع فترة اتسمت بالتطورات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين عبر الأسواق. وعلى الرغم من التداعيات التي فرضتها هذه الظروف على مختلف القطاعات، واصل البنك تحقيق دخل وربحية قويين، مدعومًا بجودة منصته واتساع نطاق أنشطته واستمرار تركيزه على خلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين. وأود أيضًا أن أؤكد أن تحولنا إلى بنك جي إف إتش يعكس بصورة أكبر التطور المستمر في نموذجنا المتكامل للخدمات المصرفية والاستثمارية.

وبهذه المناسبة، يسرني أن أعرب، بالنيابة عن جي إف إتش وإدارته وجميع موظفيه، عن بالغ التقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة والتوجيهات المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب الجهود المتواصلة للحكومة الموقرة ومصرف البحرين المركزي في تعزيز الثقة والاستقرار والمرونة في القطاعين المصرفي والمالي في مملكة البحرين."

السيد هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

"استهل جي إف إتش عام 2026 بأداء قوي، حيث ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 35.11 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول، مقارنةً بـ 30.14 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الدخل إلى 150.99 مليون دولار أمريكي مقابل 121.87 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه النتائج مرونة منصة جي إف إتش وقدرته على مواصلة تحقيق النمو رغم الظروف الإقليمية المحيطة وما فرضته من تأثيرات على معنويات السوق ونشاط تنفيذ الصفقات.

وقد جاء الأداء خلال الربع مدعومًا بمساهمات قوية من خطوط أعماله الرئيسية. فقد ساهمت إدارة الثروات والاستثمار بمبلغ 82.51 مليون دولار أمريكي، بما يعكس قوة النشاط واستمرار الطلب من العملاء، في حين ساهمت أنشطة الائتمان والتمويل بمبلغ 39.97 مليون دولار أمريكي كمصدر دخل متكرر ومستقر. كما واصل دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة مساهمته بقيمة 28.51 مليون دولار أمريكي، مع إدارة المحفظة بحصافة بما يتماشى مع أوضاع السوق السائدة.

ونظرًا للمستقبل، فإننا نواصل التركيز على البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز نموذج البنك المتكامل بشكل أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء وتطوير قدراتنا الرقمية ومتابعة الفرص الانتقائية التي تتماشى مع أهدافنا طويلة الأجل للنمو وتحقيق العوائد."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال

حقق البنك أداءً إيجابيًا عبر خطوط أعماله الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس قوة منصته المتنوعة وانضباطه في التنفيذ وقدرته على مواصلة النمو رغم الظروف الإقليمية الراهنة وما فرضته من تأثيرات على النشاط السوقي في مختلف القطاعات.

إدارة الثروات والاستثمار:

تحقيق أداءً قويًا خلال الربع، مدعومًا باستمرار الطلب من العملاء والنشاط الاستثماري الانتقائي وقوة المنصة الاستثمارية المتنوعة للبنك وشراكاته مع مديري الأصول المتخصصين.

إبرام شراكة استراتيجية لتطوير مجمع متكامل للمصانع الجاهزة في مدينة الرياض يمتد على مساحة 55,000 متر مربع ويضم 25 مصنعًا، بما يعزز التركيز المستمر على الفرص الصناعية واللوجستية في المملكة العربية السعودية.

دخل الائتمان والتمويل:

مواصلة تقديم مساهمة قوية ومتكررة في الأداء العام للبنك خلال الربع، مدعومًا بانضباط التنفيذ ومنصة تمويل راسخة.

المحافظة على التركيزعلى الإدارة الحصيفة للمخاطر والفرص التمويلية الانتقائية، بما يعزز مرونة هذا القطاع واستمراريته في ظل أوضاع السوق المتغيرة.

دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة:

مواصلة تحقيق مساهمة جيدة خلال الربع، مدعومًا بالإدارة المنضبطة للخزانة والتموضع الانتقائي عبر المحفظة.

الاستفادة من الانتشار الاستثماري الإقليمي والدولي المتنوع للبنك، مع الحفاظ على نهج حصيف تجاه السيولة وإدارة المخاطر والحفاظ على رأس المال في ظل أوضاع السوق السائدة.

أبرز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):

مواصلة تعزيز المعرفة لدى الموظفين وتفاعلهم من خلال منصة الداخلية "عقول في العمل"، والتي شملت جلسات حوارية ركزت على الذكاء الاصطناعي والابتكار ومستقبل الأعمال، دعمًا لثقافة التعلم المستمر والممارسات المؤسسية المسؤولة.

دعم المبادرات الوطنية الرياضية والمجتمعية من خلال الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ضمن فعاليات البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026، بما في ذلك يوم البحرين الرياضي وقمة البحرين الرياضية.

الاستمرار في دعم المبادرات الوطنية المعنية بالموروث والثقافة من خلال الشراكة مع مهرجان كأس جلالة الملك، بما يعكس التزام جي إف إتش بالبرامج التي تحتفي بتقاليد مملكة البحرين وهويتها الوطنية.

تنويه: قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تطلعية. وتعتمد هذه التصريحات على توقعات وتقديرات حالية بشأن بيئة العمل، وقد تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا. وتشمل العوامل، من بين أمورٍ أخرى، أوضاع السوق، والمعدلات، والتطورات التنظيمية، ومخاطر التنفيذ، وغيرها من الأمور الموضَّحة في القوائم المالية المنشورة للبنك. وتعكس التصريحات التطلعية وجهة النظر بتاريخ هذا البيان فقط، ولا يتحمل البنك أي التزام بتحديثها إلا بالقدر الذي تقتضيه القوانين المعمول بها.

نبذة حول بنك جي إف إتش ش.م.ب:

يعد بنك جي إف إتش، المرخّص كبنك إسلامي من الفئة الشاملة من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يقع مقرّه الرئيسي في مبنى جي إف إتش، ص.ب 10006، الواجهة البحرية – المنامة، مملكة البحرين، أحد أبرز البنوك المعترف به في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها حوالي 24 مليار دولار أمريكي. وتتركّز استثمارات البنك بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كما أن بنك جي إف إتش مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

