دبي، أعلنت "فيستا"، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الطيران الخاص، عن توقيع اتفاقية أسطول كبرى مع شركة "بومباردييه"، تتضمن 40 طلبية شراء مؤكدة لطائرات "تشالنجر 3500" الرائدة في فئتها، إلى جانب 120 خيار شراء إضافياً. وتضمن هذه الاتفاقية قدرة تشغيلية طويلة الأمد لتلبية الطلب المتزايد من قاعدة أعضاء "فيستا" حول العالم، في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على خدمات الطيران الخاص الفاخر.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم فوراً خلال عام 2026، على أن يتم توزيعها تدريجياً على مدى يصل إلى 10 سنوات، بما ينسجم مع نمو الأسطول وفق معدلات الاستخدام والطلب الإقليمي ضمن شبكة "فيستا" العالمية المميزة بطائراتها الفضية ذات الخط الأحمر. ويوفر هذا الهيكل مرونة كبيرة لـ"فيستا" مع ضمان جاهزيتها لخدمة الأعضاء في مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع تطور أنماط السفر. كما يعزز الاتفاق توحيد اعتماد المجموعة على منصة واحدة ضمن فئة الطائرات المتوسطة الفائقة، بما يضمن للعملاء تجربة موحدة ومطابقة في أي مكان وزمان. ومن الناحية التشغيلية، يساهم هذا الحجم من التوسع على منصة واحدة في تحقيق كفاءة أعلى وتعزيز الأداء.

وقال توماس فلور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "فيستا": "تتمحور هذه الاتفاقية حول الريادة والاستعداد وتجربة العميل. نحن نواصل بناء الأسطول الذي سيعتمد عليه أعضاؤنا خلال العقد المقبل، من خلال الاستثمار بوضوح وعلى نطاق واسع وبانضباط، وليس كرد فعل على دورات السوق قصيرة الأمد."

وتدير "فيستا" أكبر منصة عالمية للطيران الخاص، حيث تخدم عملاءها في 96% من دول العالم عبر علامتيها VistaJet و XO. وتأتي هذه الطلبية في أعقاب عام جديد من النمو المتواصل بمعدلات مزدوجة الرقم في منتج برنامج الاشتراك متعدد السنوات الذي تقدمه المجموعة. وخلال عام 2025، ارتفعت قاعدة أعضاء البرنامج بنسبة 12%، فيما سجلت "فيستا" زيادة بنسبة 16% في ساعات الطيران الفعلية للبرنامج مقارنة بالعام السابق.

وقد تحقق نمو ساعات الطيران عبر جميع الأسواق، مع مساهمة أكبر من المناطق الأساسية للمجموعة، الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفعت ساعات الطيران بنسبة 11% و 15% على التوالي. كما واصلت المناطق الناشئة مسارها التصاعدي اللافت نتيجة لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة، إذ سجلت ساعات الطيران في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا نمواً بنسبة 32% و 22% و 30% على التوالي.

وتؤدي طائرة "تشالنجر 3500" دوراً محورياً في استراتيجية أسطول "فيستا"، لما توفره من مدى تشغيلي استثنائي وموثوقية عالية وابتكار متقدم في المقصورة. وتواصل "فيستا" ريادتها في تطوير تجربة العملاء على متن الطائرة — بدءاً من تقديم الباب الجيبي لتعزيز الخصوصية، ثم مقعد القفز لمضيف المقصورة لضمان تشغيل كل رحلة بخدمة كاملة، وصولاً إلى اليوم حيث تُعد طائرة "تشالنجر 3500" معياراً في فئتها بفضل امتلاكها أكثر المقصورات تقدماً من الناحية التقنية، مع ميزات تعزز الإنتاجية مثل أول مقصورة في القطاع تعمل بالتحكم الصوتي، وتصميم داخلي جديد بالكامل، ومقاعد Nuage الحاصلة على براءة اختراع بتقنية انعدام الجاذبية.

ويأتي هذا الاتفاق عقب إتمام "فيستا" مؤخراً برنامج توحيد المقصورات على مستوى أسطولها بالكامل، إلى جانب إطلاق اتصال فائق السرعة من الجيل التالي، ما يعزز جاهزية المجموعة لمرحلة النمو المقبلة.

وقال إريك مارتيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بومباردييه": "تعد طائرات بومباردييه من روّاد فئة الطائرات المتوسطة الفائقة، ومع طائرة "تشالنجر 3500" نواصل رفع سقف التوقعات لعملائنا عبر تقديم حزمة متكاملة تجمع بين الأداء والموثوقية وراحة المقصورة. وتشكل هذه الطلبية الكبيرة دليلاً واضحاً على مدى ملاءمة هذه الطائرة لاحتياجات العملاء، إذ توفر التوازن المثالي بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة الاستثنائية والقيمة المثبتة. وقد كانت فيستا عميلاً مهماً لبومباردييه منذ بداية تشغيلها لطائراتنا. ونحن فخورون بتعميق هذه العلاقة عبر هذه الصفقة، ونتطلع إلى أن تستفيد فيستا وعملاؤها من جميع المزايا التي تقدمها طائرة "تشالنجر 3500"."

ومع هذه الاتفاقية، تعزز "فيستا" مكانتها بوصفها المجموعة الأكثر توسعاً ومرونة واستعداداً للمستقبل في قطاع الطيران الخاص، من خلال الاستثمار لضمان أعلى مستويات التوفر والاتساق والخدمة عالمياً.

-انتهى-

#بياناتشركات