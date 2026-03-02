مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع ("أوكيو" أو "الشركة") (الرمز: OQEP.OM)، الشركة الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما شاركت أبرز مستجدات استراتيجيتها المستقبلية.

ملامح الأداء المالي

بلغت الإيرادات2 مبلغاً وقدره 1.2 مليار

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك2 مبلغاً وقدره 941 مليون بهامش 81٪.

سجّلت التدفقات المالية المعدّلة من العمليات[1] نمواً بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 540.5 مليون

بلغت نسبة العائد على رأس المال المشغّل (ROCE) 51٪[2].

أبرز ملامح الأداء التشغيلي

حققت الشركة معدل إنتاج بلغ 224 ألف برميل نفط مكافئ يومياً (النفط والمكثفات 54٪؛ الغاز 46٪).

إنجاز مشروعين رئيسيين بنجاح وهما: مشروع توسعة محطة بساط ج في منطقة الامتياز 60 لمعالجة النفط حيث ارتفع إجمالي سعة معالجة النفط الخام إلى 000,95 برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 000,800 برميل مياه يومياً. والمشروع الثاني هو تشغيل محطة كهرباء بساط والتي تم ربطها بالشبكة الحكومية لتوفير طاقة مستدامة، وساهم إنشاء هذه المحطة في خفض التكاليف التشغيلية والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

مازال العمل قائماً في مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال، لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال وفق الخطة والميزانية المعتمدتين، وتم إنجاز أكثر من 39٪ من حجم المشروع.

تأمين إيرادات مستقبلية من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز 65 عبر توقيع اتفاقية بيع الغاز طويلة الأمد مع شركة الغاز المتكاملة، وتوريد مشروع "مرسى للغاز الطبيعي المسال" في صحار بالغاز الطبيعي من منطقة الامتياز 10.

أربع اتفاقيات جديدة وتعديلات على اتفاقيات الاستكشاف ومشاركة الإنتاج[3]:

تمديد اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز 53 حتى عام 2050 ببنود مالية محسنة، وبهذا ستتمتع أوكيو للاستكشاف والإنتاج باحتياطات إضافية.

تمديد حقوق استكشاف منطقة الامتياز 48 حتى عام 2029 مع وضع شروط لاسترداد تكاليف محسّنة.

تمديد اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز 47 حتى مارس 2026.

توقيع اتفاقية جديدة لاستكشاف ومشاركة الإنتاج مع شركة "جينل للطاقة" لمنطقة الامتياز 54.

تسويق 15 منطقة امتياز بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن.

توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة النفط التركية، وشركة بتروناس، وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC).

بعد الفترة المشمولة بالاتفاقية، تم توقيع اتفاقية امتياز جديدة مع شركة بتروناس في منطقة الامتياز البحرية 18.

عوائد المساهمين

بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 275 مليون كأرباح نقدية.

تم شراء 27.5 مليون سهم حتى تاريخه ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز عوائد المساهمين.

مقترح توزيع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2025 بقيمة 7.23 بيسة للسهم الواحد كعائد نقدي، والذي سيتم الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

سياسة توزيع الأرباح لعام 2026

ستستمر الشركة بالعمل على سياسة توزيع الأرباح المتفق عليها للأعوام 2024 – 2026 كما ورد في نشرة الاكتتاب، مع المحافظة على الاطلاع على مستجدات السوق وتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة بكل مرونة وسلاسة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح محمود الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، قائلاً:

"تعكس النتائج التي حققناها في عام 2025 على قدرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتنفيذ الأعمال بانضباط وفعالية في ظل الظروف المتغيرة وتقلبات الأسواق. فقد حققت الشركة نمواً بارزاً في مبيعات النفط والمكثفات، على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 12.5٪. وساهم أداؤنا التشغيلي والإنتاجي في تحقيق عوائد كبيرة على رأس المال المستخدم بنسبة تجاوزت الـ 50٪."

"وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، فقد حققت أوكيو للاستكشاف والإنتاج تقدماً ملحوظاً في تنمية محفظتها للأصول عالية الجودة. ففي منطقة الامتياز 60، قدّمت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أداءً استراتيجياً مهما في مشروع توسعة محطة "بساط ج" ، حيث ارتفعت السعة الإنتاجية لمعالجة النفط إلى 000,95 برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى معالجة المياه بسعة تتجاوز 000,800 برميل يومياً. كما قمنا بإنشاء محطة كهرباء بساط التي تم ربطها بالشبكة الحكومية، لتعزيز قدرات الإمداد الكهربائي وخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، مازال العمل مستمر في مشروع "مرسى" لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال وأحرزنا تقدماً جيداً حيث بلغت نسبة اكتمال المشروع أكثر من 39٪ مع نهاية شهر ديسمبر 2025."

"أيضاً، وقّعت الشركة عدداً من اتفاقيات بيع الغاز طويلة الأمد لمنطقتي امتياز تابعتين للشركة، منطقة الامتياز 65 و10، لتعزيز عمليات تشغيل مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال. وفي نفس العام، استطعنا تأمين أربع اتفاقيات استكشاف ومشاركة إنتاج جديدة وأخرى تم تعديلها، وتعد هذه الاتفاقيات خطوة أساسية في تحقيق رؤيتنا. تضمنت اتفاقيات الاستكشاف ومشاركة الإنتاج تمديد حقوق الاستكشاف لمنطقتي الامتياز 48 و47، وشراكة جديدة مع شركة "جينل للطاقة" في منطقة الامتياز 54، وتمديد اتفاقية الاستكشاف ومشاركة إنتاج منطقة الامتياز 54 مع وضع شروط مالية محسنة حتى عام 2050."

"واستكمالاً لتحقيق توسعاتنا التشغيلية، أبرمت الشركة عدداً من الشراكات الجديدة في سلطنة عُمان. من ضمنها اتفاقية مع شركة "جينل للطاقة" لمنطقة الامتياز 54. أيضاً، وقّعنا عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات من بينها مؤسسة البترول التركية، وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وشركة بتروناس.

وبعد الفترة المشمولة بالاتفاقية، جاءات مذكرة التفاهم متبوعةً بنجاح بتوقيع اتفاقية الامتياز مع شركة بتروناس لمنطقة الامتياز البحري 18."

"أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح، نجحت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في تحقيق عوائد عالية لمساهميها خلال السنة المالية 2025. حيث وزّعت أرباحاً بلغت حوالي 275 مليون بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء خلال نفس العام. وتجدر الإشارة هنا أنه وضمن برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها، أعادت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شراء 27.5 مليون سهم، وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز العوائد المقدمة للمساهمين."

"وبرؤية واضحة، ورسالة مؤسسية هادفة، نسعى في أوكيو للاستكشاف والإنتاج لتوسعة ونمو أعمالنا، وبناء شركة عالمية تتربع أعلى هرم قطاع الطاقة، كما أننا نسعى لتعزيز التقدم المستدام وإمداد طاقة ذات قيمة مستدامة، وانبعاثات كربونية أقل. كما نطمح ونعمل حالياً على تطوير استراتيجية نمو أوكيو للاستكشاف والإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب 300 ألف برميل نفط مكافىء يومياً بحلول عام 2030. وتتضمن استراتيجية النمو أيضاً آلية متوازنة نجمع فيها بين النمو محلياً والتوسع عالمياً عبر عمليات الاندماج والاستحواذ."

"وتجدر الإشارة هنا إلى أن استراتيجية النمو هذه سيتم تمويلها عبر التدفقات النقدية الداخلية لأوكيو للاستكشاف والإنتاج وأيضاً عبر ديون إضافية جديدة والمحافظة على مستوى دين منخفض أقل من 1.5 ضعف قبل احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. إن نتائجنا تتماشى مع التوقعات، وهذا النمو سيعود بالفائدة على أوكيو للاستكشاف والإنتاج ومساهميها أيضاً، خصوصاً مع توقعات مستقبلية لتوزيعات أرباح المساهمين تتراوح ما بين 25 – 35٪ من إجمالي التدفقات المالية الناتجة عن أعمالنا التشغيلية."

" تكمن مهمتنا في بناء استراتيجية نمو قوية ومنضبطة، مبنية على استغلال الإمكانيات التي تمنحها لنا أرض سلطنة عُمان، والتوسع محلياً وعالمياً، من أجل بناء كيان طاقة مبتكر في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وأيضاً من أجل دعم أهداف رؤية عُمان 2040، وتعزيز القيمة المقدمة لأصحاب المصلحة من خلال النمو والابتكار."

حققت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أداءً مالياً قوياً في عام 2025. فعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط في عام 2025 بمقدار 10.1 دولار أمريكي للبرميل أي ما يعادل (12.5٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إلا أن الشركة نجحت في رفع مبيعاتها من النفط والمكثفات إلى حوالي 1.4 مليون برميل. هذا النمو في المبيعات كان له أثراً كبيراً في التعويض عن الإيرادات المتأثرة بانخفاض أسعار النفط.

سجلت الشركة صافي ربح قوي، حتى مع غياب الأرباح الواردة من الأعمال المتوقفة خصوصاً بعد نقل حصة الشركة البالغة 51٪ من شركة أبراج لصالح شركة أوكيو ش.م.ع.م خلال النصف الأول من عام 2024. وتجدر الإشارة هنا أيضاً، إلى أن الشركة حصلت على تسهيلات لقرض جديد في سبتمبر 2024، التفاصيل الكاملة عن التكاليف المصاحبة لهذا التمويل تجدونها في تقرير النتائج لعام 2025.

إن الميزانية العمومية للشركة تتمتع بالثبات والاستقرار وأداء أفضل من السنة الفائتة، كما حافظت الشركة على استقرار حقوق ملكية المساهمين ومستوى روافع مالية مستقر. وهذا وستستمر الشركة في تطبيق استراتيجيتها نحو تخصيص رأس المال، والموازنةً بين عوائد المساهمين واستدامة الأصول على المدى الطويل. كما تمكنا من تعزيز قيمة هذه الخطوة من خلال استرداد الأسهم عبر برنامجنا في خطوة منا للمحافظة على تحقيق عوائد أكبر للمساهمين على المدى البعيد.

إن التدفقات النقدية القوية للشركة كان له الأثر الكبير أن تسجل الشركة صافي تدفق نقدي من العمليات التشغيلية وقدره 523 مليون ، أي بزيادة قدرها 5.3٪ مقارنة بالعام الفائت رغم انخفاض الربح قبل الضريبة، وهذا بدوره أهّل الشركة لتقوم بتوزيع أرباح بلغ 275 مليون . وقد حققت الشركة عائداً على رأس المال المشغّل بنسبة 50.6٪، وهو مستوى عالٍ ويُصنف ضمن الربع الأعلى عالمياً لقطاع الاستكشاف والإنتاج.

استراتيجية النمو

مؤخراً، قامت أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتطوير استراتيجية نمو جديدة، تهدف إلى رفع السعة الإنتاجية إلى ما يقارب 300 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030، وتمثل هذه الزيادة حوالي 34٪ من الإنتاج الحالي والذي يبلغ 224 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. واعتمدنا في بناء استراتيجية نمو أوكيو للاستكشاف والإنتاج على النتائج التي حققناها من عمليات التوسع محلياً واتفاقيات الاستحواذ التي قامت بها الشركة. علاوة على ذلك، تُثمّن أوكيو للاستكشاف والإنتاج كافة أشكال الدعم الذي تتلقاه من قبل الحكومة، والمساهمين، والشركاء الاستراتيجيين، مؤكدة بأنها تعمل على الاستفادة من هذا الدعم لتطبيق خططها المستقبلية في التوسع على المستوى المحلي والدولي، وعَقد شراكات جديدة في بقاع مختارة من العالم وذات إمكانيات عالية، وخصوصاً في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يتعلق بالتمويل وتقديم قيمة للمساهمين، فإن أوكيو للاستكشاف والإنتاج ملتزمة بأدائها المالي والتشغيلي للحفاظ على نسبة صافي دين قبل احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 1.5 ضعف، لتبقى الشركة في وضع مالي قوي باستمرار حتى تتمكن من تمويل مشاريع الطاقة التنموية المستقبلية. وستواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعزيز قدراتها لتوليد إيرادات نقدية تشغيلية، والمحافظة على مستوى المخزون الاحتياطي عند 100٪. وستستمر أوكيو للاستكشاف والإنتاج في تقديم عوائد مستدامة للمساهمين في عام 2027 والأعوام التي تليه بما يتماشى مع الأعوام السابقة، وبنسبة توزيع أرباح للفترة من 2027 – 2029 تتراوح بين 25 – 35٪ من التدفق النقدي لأعمالنا التشغيلية.

الوثائق الخاصة بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 2025

يمكنكم الحصول على تقارير النتائج المالية لعام 2025 كاملاً من صفحة علاقات المستثمرين بموقع أوكيو للاستكشاف والإنتاج على https://oqep.om/ir.html

لقاء المستثمرين الخاص بنتائج عام 2025 كاملاً

ستعقد الشركة لقاء المستثمرين لنتائج عام 2025 كاملاً، وذلك يوم 2 مارس 2026، من الساعة 2 – 3 بعد الظهر بتوقيت عُمان. سيتم نشر تسجيل ونص المكالمة بعد ذلك.

نبذة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

تأسست الشركة في 20 مايو 2009 وتم تسجيلها في سلطنة عمان كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تم تحويلها إلى شركة ش.م.ع.م في السجل التجاري في 15 يوليو 2024. وفي 28 أكتوبر 2024، تم إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط، وأصبحت شركة مساهمة عامة.

تشمل أنشطة الأعمال الأساسية للشركة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وحفر آبار النفط والغاز الطبيعي، وأنشطة الاستكشاف والتنقيب عن حقول النفط أو الغاز.

تعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج أكبر شركة لاستكشاف النفط والغاز في سلطنة عمان. كما أنها تمتلك واحدة من أكبر احتياطات النفط والغاز في سلطنة عمان، حيث أنتجت نحو 224 ألف برميل نفط مكافىء يومياً في عام 2025.

