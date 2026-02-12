ارتفاع صافي قيمة الأصول بنسبة 6.1٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 257.4 مليون دولار أمريكي أو 1.03 دولار أمريكي للسهم الواحد

ارتفعت الأموال الناتجة عن العمليات بنسبة 4.1٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 9.4 مليون دولار أمريكي

قيمة المحفظة تواصل ارتفاعها لتصل إلى 436 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4.0٪ على أساس ربع سنوي

صافي الدخل يصل إلى 48.9 مليون دولار أمريكي للفترة، بزيادة نسبتها 61% على أساس سنوي

نسبة إشغال قوية بلغت 95٪ للمحفظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع ("ENBD REIT") وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2025. كشفت الشركة فيه عن وصول صافي قيمة الأصول إلى 257.4 مليون دولار أمريكي أو 1.03 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 6.1٪ على أساس ربع سنوي و19.4٪ على أساس سنوي. وذلك بفضل مكاسب التقييم المسجلة عبر كامل المحفظة، وظروف السوق المواتية، واستمرار زخم نشاط التأجير.

وخلال الربع، قادت الأصول المكتبية الأداء، مستفيدةً من تحسّن سوق الإيجار، والطلب من الشاغلين، واستمرار اهتمام المستثمرين بالأصول التجارية عالية الجودة. ويظل مركز دبي المالي العالمي المحرك الرئيس لقوة قطاع المكاتب، إذ أسهمت محدودية المعروض، وزخم نشاط التأجير، والطلب من المستأجرين الإقليميين والدوليين في تحقيق مكاسب في التقييم عبر الأصول الرئيسية. وتبقى المكاتب أكبر مساهم في قيمة المحفظة، بما يعكس التركيز الاستراتيجي للصندوق على المواقع الرئيسية المدرة للدخل.

وارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة العقارات التابعة للصندوق إلى 436 مليون دولار أمريكي، مسجّلةً زيادة بنسبة 4.0٪ على أساس ربع سنوي و10.6٪ على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بإدارة أصول منضبطة واستمرار قوة الأصول المكتبية الأساسية، إلى جانب دخل مستقر من القطاعات السكنية والبديلة.

وبلغت الأموال من العمليات خلال الفترة 9.4 مليون دولار أمريكي، مسجّلةً نمواً بنسبة 12.6٪ على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع دخل المحفظة وانخفاض تكاليف التمويل. كما وصلت نسبة إشغال المحفظة إلى 95٪ في نهاية الربع، ما يعكس بوضوح فاعلية استراتيجيات التأجير الاستباقية التي يتبعها الصندوق وقوة الطلب من المستأجرين.

فيما وصل صافي الدخل للفترة، شاملاً تحركات التقييم، إلى 48.9 مليون دولار أمريكي، مسجّلًا زيادة بنسبة 61٪ مقارنة بـ 30.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعاً بمكاسب غير محققة في التقييمات عبر المحفظة. كما وصلت نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") إلى 42٪ بنهاية الربع، مدعومة بارتفاع التقييمات وانضباط إدارة الميزانية العمومية.

في هذا الصدد، قال جوناثان ماكجلوين، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"واصلنا تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث، مدعومًا باستمرار الطلب عبر محفظة المكاتب، وتحسّن سوق الإيجارات، وقوة المواقع الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي. وسنواصل تركيزنا على الإدارة المنضبطة للأصول، والحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة، وتعزيز قوة الميزانية العمومية، بما يتيح لنا الاستمرار في تقديم دخل مستقر وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

كما انخفضت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض تكاليف إعادة التأجير للمستأجرين الحاليين. في المقابل، ارتفعت مصروفات الصندوق بشكل طفيف خلال الفترة، نتيجة لزيادة المخصصات وارتفاع رسوم إدارة الصندوق المرتبطة بالقيمة المتزايدة لصافي المحفظة.

وتواصل اي إن بي دي "ريت" التمتع بموقع قوي يؤهلها للاستفادة من ديناميكيات السوق المواتية والزخم المتنامي لقطاع العقارات في دبي، مدعومةً بمستويات إشغال مرتفعة عبر محفظتها المتنوعة، واعتماد نهج منضبط في إدارة الأصول.

لمزيد من المعلومات

شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع -REIT" (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين

ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

-انتهى-

