الكويت: أعلنت "مجموعة أسيكو" نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققة صافي ربح بلغ 2.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي خسارة بلغ 11.2 مليون دينار كويتي في عام 2024. وتعكس هذه النتائج استمرار التقدم في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتحول التي أطلقتها المجموعة قبل ثلاث سنوات، والهادفة إلى استعادة الربحية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وخلال عام 2025، أسهم التنفيذ الجزئي لاتفاقية تسوية مديونية مع أحد البنوك الدائنة، إلى جانب التخارج من بعض الأصول غير الاستراتيجية، في خفض إجمالي ديون الشركة ضمن الميزانية العمومية بقيمة 69.4 مليون دينار كويتي، بما عزز بشكل مباشر متانة المركز المالي للمجموعة، وحسّن هيكلها الرأسمالي.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 29.7 مليون دينار كويتي، فيما انخفض إجمالي المطلوبات من 287.3 مليون دينار كويتي إلى 211.4 مليون دينار كويتي، بتحسن نسبته 26%. كذلك تراجعت تكاليف التمويل من 15.5 مليون دينار كويتي إلى 7.3 مليون دينار كويتي، بما يعكس تحسناً ملموساً في كفاءة التمويل وانخفاض الأعباء المالية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة بنهاية العام 240.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 315.1 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2024.

ويُعزى الانخفاض في إجمالي الأصول بشكل رئيسي إلى تسوية جزء من ديون المجموعة، وإعادة التنظيم الاستراتيجي للأصول، والتخارج من بعض الأصول في إطار برنامج إعادة الهيكلة المستمر.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة أسيكو"، السيد عماد عبدالله العيسى، إن أداء عام 2025 يعكس نتائج النهج المنضبط الذي تبنته المجموعة في إعادة الهيكلة المالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء نموذج أعمال أكثر استدامة ومواءمة لمتطلبات السوق، مؤكداً أن قوة المركز المالي للمجموعة تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو التشغيلي وتعزيز ثقة المساهمين والشركاء.

وخلال عام 2025، واصلت "مجموعة أسيكو" تنفيذ أعمال التوريد والتركيب والإنشاء لمشاريع تنموية وحيوية داخل دولة الكويت وخارجها، مستندة إلى نموذج عمل متكامل يجمع بين تصنيع مواد بناء وطنية عالية الجودة وتقديم حلول هندسية وتنفيذية شاملة. كما واصلت المجموعة تعزيز مكانتها كشريك وطني موثوق في مشاريع التطوير الإسكاني والبنية التحتية، بما ينسجم مع الخطط التنموية للدولة.

وفي إطار تعزيز تجربة العملاء ودعم أصحاب المنازل، وسّعت "أسيكو" خلال عام 2025 شبكة شراكاتها مع أغلب من البنوك الوطنية، لتقديم حلول تمويلية ومزايا داعمة تسهّل رحلة بناء المنزل من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والتسليم.

وشهدت نهاية عام 2025 انتخاب مجلس إدارة جديد للمجموعة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تستند إلى أسس أكثر قوة للنمو والتطوير. وقد باشر المجلس الجديد مهامه وفق رؤية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير الطاقة الإنتاجية، وزيادة الحصة السوقية من خلال مشاريع جديدة، إلى جانب مراجعة الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة بما يضمن انسجامها مع توجهات الدولة التنموية وفاعليتها في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأكدت "مجموعة أسيكو" أن أولويات المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة تنفيذ مبادرات إعادة الهيكلة، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن، ويعظم القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

-انتهى-

#بياناتشركات