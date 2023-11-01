شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، ويأتي الإصدار كالصفقة الرابعة عشر التي تتممها الشركة منذ بداية العام

القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق ش.م.م، حيث كانت شركة تساهيل للتمويل ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي إصدار شركة تساهيل للتمويل ش.م.م على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتين الأولى والثانية علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن قطاع سوق الدين بمصر يشهد ارتفاع في النشاط عبر عدة قطاعات، خاصة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث توفر إصدارات الدين ملاذ للشركات يضمن الحفاظ على ابقاء كفاية رأس المال في الحدود الأمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوظيف عوائد التوريق في تعزيز المركز المالي ومعدلات الربحية، بالإضافة للتحوط من تحركات أسعار الفائدة، كما أضاف أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتخطى 38 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه أضاف محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين أن الإصدار الخاص بشركة تساهيل يأتي استكمالاً لجهود شركة سي آي كابيتال في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري، مضيفاً أن شركة تساهيل تعد من كبرى الشركات التي تعمل على نشر ودعم الشمول المالي وضم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عباس أن قسم أدوات الدين نجح في تنفيذ 12 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 31.387 مليار جنيه منذ بداية العام، مما يمثل 42% من أجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصري منذ بداية العام.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما قام مكتبKPMG حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيونى وحناوي للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار.

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نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.