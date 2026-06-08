تصميم معماري مستوحى من أشرعة البحر من توقيع تشابمان تايلور مدريد، مع إطلالات بحرية من كل شقة

انطلاق البيع المسبق منذ 3 يونيو 2026، في ظل نمو اقتصادي متصاعد وطلب سياحي متنامٍ وثقة استثمارية أجنبية متعاظمة في جورجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة آرتشي، الرائد الأول في قطاع التطوير العقاري في جورجيا، وشركة نكست، أول شركة تطوير دولية في البلاد، عن إطلاق مشروع مشترك طموح يتمثّل في إنشاء منتجع سويس أوتيل كوبوليتي الشاطئ، وهو مجمّع فندقي وسكني فاخر يقع على ساحل البحر الأسود في منطقة كوبوليتي وتبلغ تكلفته 300 مليون دولار أمريكي.

جرى الإعلان الرسمي عن المشروع في الثالث من يونيو الجاري، خلال احتفالية أُقيمت على أرض الموقع في كوبوليتي، حضرها كبار المسؤولين الحكوميين، والشركاء الدوليين، وممثلو رجال الأعمال، وتُوِّج الحفلُ بمراسم وضع كبسولة التأسيس، التي أزاحت الستار رسمياً لانطلاق مرحلة البيع المسبق، في خطوة توصف بأنها محطة فارقة في مسيرة قطاعات السياحة والضيافة والعقارات في جورجيا، وعلامة بارزة على طريق ترسيخ كوبوليتي كوجهةً سياحية فاخرة على خارطة البحر الأسود.

وقد ضمّت قائمة الحضور وجوهاً بارزة، في مقدمتها رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة ماريام كفريفيشفيلي، ورئيس حكومة جمهورية أدجارا المتمتعة بالحكم الذاتي زوراب باتارادزه، فضلاً عن آرون ليبينسون نائب رئيس العمليات في مجموعة أكور لمنطقة جورجيا ودول رابطة الدول المستقلة، ويان دايكيما مدير استوديو مدريد التابع لمكتب تشابمان تايلور للهندسة المعمارية.

وفي كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس، أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه على أن انطلاق أعمال بناء منتجع سويس أوتيل كوبوليتي الشاطئ يُجسّد دليلاً إضافياً على متانة البيئة الاستثمارية في جورجيا وثباتها وجاذبيتها، وفي السياق ذاته، قال إيليا تسولايا، المؤسس ورئيس مجلس الإشراف في شركة آرتشي: "سيُتيح هذا المشروع الضخم على ساحل البحر الأسود في كوبوليتي منذ مراحله الأولى فرصةً استثنائية لمن يسعون إلى توظيف رؤوس أموالهم بشكل مُربح في العقارات، فبالتعاون مع شركائنا المتمرسين والناجحين، سنقدّم مشروعاً متميزاً للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء، وكوننا رواد السوق، نحرص في آرتشي على أن تُرسي كل مبادرة جديدة معياراً متقدماً في البلاد، وتوفّر فرص عمل إضافية، وتُسهم إسهاماً ملموساً في مسيرة التنمية الاقتصادية."

ويتألف منتجع سويس أوتيل كوبوليتي الشاطئ ذو الخمس نجوم من ثلاثة مبانٍ شامخة، تضمّ في رحابها فندقاً فارهاً وشققاً سكنية واستثمارية، وأربعة مسابح كبيرة داخلية وخارجية، ومرافق للمؤتمرات، وردهة استقبال فخمة وصالة ترفيه، وستة مطاعم تحت علامات تجارية متنوعة، وكازينو، ومنطقة سبا ولياقة بدنية تمتد على مساحة 3000 متر مربع، وناد صحي، ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال.

ويُمثّل هذا الإعلان دخول علامة سويس أوتيل رسمياً إلى كوبوليتي، وهي العلامة التي تنتمي إلى المحفظة العالمية لمجموعة أكور التي تضم أكثر من 5800 فندق في 110 دولة حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال آرون ليبينسون، نائب رئيس العمليات في مجموعة أكور لمنطقة جورجيا ودول رابطة الدول المستقلة: "تُمثّل هذه الشراكة محطة بالغة الأهمية في مسار تطوير البنية التحتية السياحية في جورجيا، وترسيخاً لمكانتها كوجهةً ترفيهية معترفاً بها على الصعيد العالمي، حيث نشهد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على القطاع الفندقي الفاخر، إذ بات الضيوف يتطلعون إلى تجارب راقية ومصمَّمة خصيصاً لهم، وهو بالضبط ما تتميز به سويس أوتيل من خلال فلسفتها الجوهرية القائمة على الارتقاء بجودة الحياة والرفاه، كما أننا نعتزّ اعتزازاً بالغاً بتقديم هذا المشروع الاستثنائي بالشراكة مع آرتشي ونكست، ونتطلع إلى أن تتألق علامتنا الرائدة الفاخرة هنا في كوبوليتي."

ويقع المشروع على بُعد دقائق معدودة من باتومي، مما يُعزز اندماج كوبوليتي ضمن أكبر منظومة سياحية في المنطقة، ويُسهم في الوقت ذاته في التنمية المتوازنة للمناطق الساحلية الجورجية، ومن المرتقب أن يُدخل المشروع أعلى المعايير الدولية في قطاعي الضيافة والتطوير العقاري، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ويُولّد فرص عمل واسعة النطاق في مرحلتَي الإنشاء والتشغيل على حدٍّ سواء.

ومن جانبه قال كاخا ديفادزه، مؤسس شركة نكست: "يسعدنا إطلاق هذا المشروع الكبير، الذي سيكون إضافة قيّمة لمحفظتنا الدولية الواسعة في مجال التطوير السياحي وإنشاء المنتجعات في كل من جورجيا ودبي وإسبانيا وكينيا، ونؤمن بأن هذا المشروع سيُحدث تحولاً جذرياً في المناخ الاستثماري لكوبوليتي، ويجعلها مركز جذبٍ جديد في المنطقة، ليغدو عرضاً متميزاً للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء."

ويعكس المشروع ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية الجورجية المتميزة بثباتها، وجاذبيتها وقدرتها على التنبؤ، وقد شهدت المؤشرات الاستثمارية في جورجيا تحسناً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، إذ أظهرت بيانات الجهاز الوطني للإحصاء الجورجي أن الاقتصاد الجورجي حقق نمواً سنوياً متوسطه 9.3% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يضعه في مصافّ أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى الأوروبي.

ويأتي هذا العرض مناسباً للمستثمرين الخليجين الذين يألفون نموذج الإقامة الفندقية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، إضافة إلى معايير جاذبة أخرى تتميز بها جورجيا كالبيئة الاستثمارية المتنامية، والطلب السياحي المتزايد، والاهتمام من قبل المستثمرين الدوليين.

حيث كشفت الإدارة الوطنية الجورجية للسياحة أن دول الخليج العربي سجّلت 145,513 زيارة إلى جورجيا خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية بنسبة 9.1% مقارنةً بالعام السابق، الأمر الذي ينعكس إيجابا مباشرةً على معدلات إشغال الفنادق والعوائد الإيجارية للمستثمرين في المنطقة.

ومع مواصلة قطاع السياحة توسّعه ودفعه عجلة الطلب على قطاعي الضيافة والعقارات، يتحوّل الشريط الساحلي الجورجي تدريجياً إلى بيئة خصبة لمشاريع من جيل جديد، تمزج بين الضيافة الراقية وتجارب الترفيه المتكاملة وقيمة استثمارية طويلة الأمد، كل ذلك في منظومة متكاملة تحت سقف واحد.

نبذة عن سويس أوتيل

سويس أوتيل واحدة من أبرز العلامات التجارية السويسرية على الساحة العالمية، تُقدّم فنادق عصرية تنبض بطاقة جبال الألب وانتعاشها، وتنهل من عريق موروث الضيافة السويسرية، واشتهرت العلامة بتصميمها الذكي وجودة صناعتها ونهجها الواعي تجاه الاستدامة، لتمنح ضيوفها راحة البال كي يستكشفوا العالم ويكتشفوا متع الحياة الحقيقية ويعيشوها بامتنان.

تأسست سويس أوتيل عام 1980، وتضم اليوم أكثر من 40 فندقاً في أكثر من 20 دولة، وهي جزء من مجموعة أكور، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة بأكثر من 5800 فندق في أكثر من 110 دول، كما تُشارك في برنامج ALL Accor للحجز والولاء الذي يتيح الوصول إلى طيف واسع من المكافآت والخدمات والتجارب.

نبذة عن آرتشي

آرتشي هي الشركة الأولى في قطاع التطوير العقاري في جورجيا، وتستحوذ على نحو 20% من حصة السوق، وكانت الشركة الأولى في البلاد التي أرست مفهوم مشاريع التطوير الشامل على نطاق واسع، تأسست آرتشي عام 2006 على يد إيليا تسولايا وشركائه، وأنجزت حتى اليوم أكثر من 55 مشروعاً، وتضم في محفظتها أكثر من 70,000 مقيم ومستثمر من 30 دولة، وفي السنوات الأخيرة، وسّعت الشركة نشاطها ليتخطى الحدود الجورجية نحو أسواق عالمية، في مقدمتها ولاية فلوريدا الأمريكية، وترتكز الشركة في مسيرتها على ثلاثة ركائز: الجودة، والثقة الدولية الراسخة، والرؤية التنموية بعيدة المدى.

نبذة عن نكست

نكست هي أول شركة تطوير دولية في جورجيا، متخصصة في إنشاء عقارات ساحلية فاخرة وإقامات فندقية مرتبطة بعلامات تجارية عالمية من فئة الخمس نجوم ومشاريع متعددة الاستخدامات عبر ثلاث قارات، وتمتلك الشركة تجربة واسعة في التعاون مع علامات عالمية مرموقة، من بينها ويندام للفنادق والمنتجعات ومجموعة راديسون للفنادق، وتضم محفظة الشركة حجم استثمارات إجمالياً يبلغ 270 مليون دولار، ومساحة تطوير تصل إلى مليون متر مربع، ومستثمرين من أكثر من 65 دولة. وتقوم رسالة نكست على استيراد الاتجاهات المعمارية المبتكرة وزرع الخبرة الدولية في السوق الجورجية وخلق قيمة على المدى البعيد.

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