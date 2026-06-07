أطلقت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عروضها الخاصة لموسم الصيف لتمنح المسافرين إمكانية الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على أسعار تذاكر الذهاب والعودة أو بالاتجاه الواحد إلى مجموعة واسعة من الوجهات ضمن شبكتها المتنامية.

ويستمر العرض من 7 يونيو حتى 13 يونيو 2026 باستخدام الرمز الترويجي J9SUMMER، على أن يكون السفر خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو حتى 30 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا العرض امتداداً لحملة طيران الجزيرة الصيفية "لا تكتفِ برؤية العالم... عش تفاصيله"، والتي تشجع المسافرين على تجاوز فكرة زيارة الوجهات فقط، والانغماس في التجارب والثقافات واللحظات التي تجعل من كل رحلة تجربة لا تُنسى.

وسواء كان الهدف استكشاف العاصمة براغ التاريخية أو الاستمتاع ببحيرات وجبال تبليسي أو اكتشاف شواطئ أنطاليا وصلالة أو خوض تجربة المدن النابضة بالحياة مثل لندن وميلانو بيرغامو وإسطنبول، توفر طيران الجزيرة للمسافرين المزيد من الفرص للاستمتاع بعطلاتهم الصيفية بأفضل قيمة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من الأسعار المخفضة إلى مجموعة واسعة من الوجهات، تشمل:

أوروبا

لندن لوتون

ميلانو بيرغامو

براغ

بودابست

كراكوف

سراييفو

لارنكا

تيفات

تركيا

إسطنبول

صبيحة كوكجن

طرابزون

أنطاليا

القوقاز وآسيا الوسطى

باكو

تبليسي

باتومي

يريفان

سوتشي

الشرق الأوسط

بيروت

صلالة

العين

دبي

الدوحة

المنامة

الطائف

أبها

حائل

مصر

الغردقة

شرم الشيخ

وقال بول كارول، رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة:"يستحق هذا الصيف أكثر من مجرد قائمة بالوجهات التي تمت زيارتها. فمن خلال حملتنا «لا تكتفِ برؤية العالم... عش تفاصيله»، نشجع المسافرين على خلق تجارب وذكريات تبقى معهم حتى بعد عودتهم إلى أـرض الوطن. فبتوفير أكثر من مليوني مقعد هذا الصيف والخصومات التي تصل إلى 30% على وجهات مختارة، لم يكن هناك وقت أفضل لاكتشاف وجهة جديدة أو لقاء الأحبة أو الاستمتاع بإجازة يستحقها الجميع."

وتواصل طيران الجزيرة توسيع شبكتها لتوفر للمسافرين المزيد من خيارات السفر المباشر من الكويت إلى أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى، مع الحفاظ على التزامها بتقديم سفر مريح وبأسعار مناسبة.

ويمكن للمسافرين الحجز عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.comأو من خلال التطبيق أو عبر الاتصال على الرقم 177 واستخدام الرمز الترويجي J9SUMMER قبل انتهاء العرض في 13 يونيو 2026.

-انتهى-

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