الجزار: دعم بنك البركة – مصر يُسرع وتيرة العمل بمركزنا الجديد ويُعزز قدرتنا على تقديم رعاية عالمية للأطفال بالمجان

القاهرة: في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، أعلن بنك البركة – مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لتقديم تبرع بقيمة 30 مليون جنيه مصري لدعم تجهيز قسم العيادات الخارجية للأطفال في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة.

شهد توقيع الاتفاقية حضور الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر ، والدكتور حسنين إبراهيم، رئيس قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والأستاذ شريف عزت، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي. ومن جانب المؤسسة حضر كلاً من الأستاذة دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والأستاذ عمرو شاهين، مستشار التنمية والتطوير بالمؤسسة، وعدد من قيادات الطرفين.

من جانبه، علق الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلًا: "نفتخر بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، التي تمثل نموذجًا عالميًا للرعاية الطبية المتخصصة على أرض مصر. تبرعنا بقيمة 30 مليون جنيه لدعم قسم العيادات الخارجية للأطفال يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون طويلة، ويجسد قناعتنا بأن الاهتمام بصحة الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. هذه المبادرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فالمسؤولية المجتمعية تشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية بنك البركة – مصر، ونعمل من خلالها على إحداث أثر مستدام يتجاوز الدعم المالي ليشمل تمكين المؤسسات القادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، بما يتماشى مع قيمنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة والتي تضع الإنسان في صدارة أولوياتنا."

من جانبها، أعربت السيدة دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن تقديرها لهذه الخطوة قائلة: "نتوجه بالشكر والتقدير لـ بنك البركة – مصر على دعمه المستمر والمتواصل؛ فنحن نثمن هذه المبادرة التي ستساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل وتعزيز كفاءة قسم العيادات الخارجية للأطفال بمركزنا الجديد في القاهرة. إن هذا التبرع سيمكن المؤسسة من تقديم خدمات طبية متقدمة واستيعاب أعداد أكبر من المرضى الصغار، مما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية المجانية لهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على حياة الأطفال وأسرهم."

ويمثل دعم بنك البركة – مصر خطوة نوعية في تعزيز منظومة الرعاية الصحية، حيث ستتيح قسم العيادات الخارجية للأطفال بالمركز الجديد تقديم الفحوصات الطبية الدقيقة والخدمات التشخيصية الحديثة لآلاف الأطفال سنويًا، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المجانية داخل مصر. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة، الذي صُمم بطاقة استيعابية تعادل ثلاثة أضعاف مركز أسوان للقلب، ليستهدف خدمة ما يصل إلى 120 ألف مريض في العيادات الخارجية سنويًا، وعلاج نحو 12 ألف مريض، من بينهم نسبة كبيرة من الأطفال.

كما يمثل هذا التبرع حلقة جديدة في سلسلة مبادرات مشتركة جمعت بين بنك البركة – مصر ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حيث سبق للبنك أن ساهم في تجهيز وحدة الرعاية القلبية المركزة (CCU) بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، تأكيدًا لالتزامه المتواصل بدعم المنظومة الصحية في مصر وتنفيذًا لرؤيته الراسخة في توجيه استثماراته المجتمعية نحو مشروعات ذات أثر مستدام، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

