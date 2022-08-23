أعلنت شركة عربي آدز، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأنها حصلت على 30 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل السلسلة "ب" من شركة أفريك إنفست، وهي منصة استثمارية رائدة في إفريقيا تدير فئات الأصول البديلة المتعددة بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان الخاص.

وتخطط شركة عربي آدز استخدام التمويل الجديد في إطار توسيع تواجدها واستثمارها بشكل أكبر لتعزيز تقدمها التكنولوجي واكتساب الخبرات لدعم النمو.

وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الثامن لصندوق مغارب الرابع الخاص بالأسهم التابع لشركة أفريك إنفست، والذي يوفر نمو رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع إقليمياً وعبر القارة الأفريقية، مما يحفز نمو الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.

وقد أعرب محمود فتحي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة عربي آدز، قائلا: "يسعدنا أن نرحب بأفريك إنفست كأحد مستثمرينا على المدى الطويل ونشكرهم على وضع ثقتهم في رؤيتنا لبناء قيمة لجميع شركائنا في إطار الأعمال".

وأضاف قائلا: "تلتزم شركة عربي آدز بوضع خارطة أعمال جديدة للإعلان الرقمي بالاضافة إلى دورها الرائد في مجال التسويق الإلكتروني بحسب الأداء من خلال منصتها الرقمية المتعددة. نتسم بركائز قوية، وكواحدة من أسرع الشركات نموًا وربحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتطلع شركة عربي آدز الآن إلى توسيع تواجدها في الأسواق الجديدة حيث يمكنها الاستفادة من منصاتها القابلة للتطوير والآمنة والشاملة لمساعدة شركات التجارة الإلكترونية على التوسع بسهولة في جميع أنحاء العالم."

وصرح سكاندر أويسلاتي، الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمارات في أفريك إنفست: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة عربي آدز في وقت تتطلع فيه شركة التكنولوجيا إلى إحداث ثورة في صناعة تكنولوجيا الاعلانات من خلال منصاتها التكنولوجية المتنوعة التي تحقق نقلة نوعية. لقد أسست شركة عربي آدز علامة تجارية قوية وسمعة ممتازة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واشتهرت شركة عربي آدز على نطاق واسع بموثوقيتها وخبرتها في التسويق والإعلان الرقمي".

ومن جانبه قال جولريز علام، الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار والاستراتيجية في شركة عربي آدز: "إن جولة التمويل هذه تمكننا من زيادة وتيرة توسعنا الدولي، مما يتيح لشركة عربي آدز فرصة لتقديم حلول تقنية ذات مغزى لشركات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. وفي شركة عربي آدز، تتمثل رؤيتنا في إنشاء أعمال مستدامة بحكمة مالية وأنا متأكد من أننا سنكون قادرين على تكرار قصة نجاحنا في المناطق الجغرافية الجديدة أيضًا ".

وعلق إسماعيل الطالبي وخليل لاخوه، اللذان شاركا في قيادة الصفقة لشركة أفريك إنفست، قائلا "نحن متحمسون للعب دور في رحلة نمو شركة عربي آدز وسنوفر للشركة دعم منصة أفريك إنفست لنشر مشاريعها التوسعية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها."

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حول شركة عربي ادز

تأسست في عام 2013 للاستفادة من الابتكار وتقديم نتائج قابلة للقياس لمعلنيها من خلال التسويق القائم على البيانات والشفافية أولاً وقنوات التسويق الشاملة، إن شركة عربي آدز هي شركة تقنية عالمية تعمل على تمكين تسويق التجارة الإلكترونية. وتقدم العديد من منصات الإعلان الرقمي عبر نقاط اتصال مختلفة لرحلة العلامة التجارية في دورة حياة العميل التي تتراوح من اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وتحقيق الدخل.

وقد حازت شركة عربي آدز على لقب أفضل منصة تسويق للتجارة الإلكترونية لعام 2021 في تقييم انتربريونير ميدل ايست لعام ٢٠٢١

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حول شركة أفريك إنفست

أفريك إنفست هي عبارة عن منصة استثمار رائدة في إفريقيا وتتركز أنشطتها على العديد من فئات الأصول البديلة بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان الخاص والأسهم المدرجة. وعلى مدار ربع القرن الماضي، قمنا بجمع أكثر من ملياري دولار أمريكي لتمويل ما يقرب من 200 شركة في مراحل التطوير المختلفة، وتقديم القيمة والتأثير لمستثمرينا وشركات المحافظ و المجتمعات التي نخدمها. ويتمتع فريقنا المكون من 100 خبير في الاستثمار في أكثر من عشرة مكاتب عبر ثلاث قارات بسجل حافل في توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر مع تحفيز نمو الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وفي نهاية المطاف تحسين الحياة الأفريقية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.