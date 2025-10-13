الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: تستعد تعاونية الاتحاد لافتتاح فرعها الجديد الـ30 في منطقة جميرا الدائرية JVC بدبي، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في المجمعات السكنية الحديثة، من خلال توفير تجربة تسوق متكاملة تلبي احتياجات سكان دبي وتطلعاتهم.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، في تصريح له، إن افتتاح فرع جميرا الدائرية JVC سيكون قريباً خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ يأتي ضمن استراتيجية التوسع الذكي التي تعتمدها التعاونية لإيصال خدماتها لجميع المجتمعات السكنية في دبي، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيمثل أكثر من مجرد منفذ بيع، بل سيكون مركز مجتمعي متكامل تم تصميمه بعناية لتلبية احتياجات مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة في المنطقة.

وأضاف الهاشمي أن الفرع الجديد سيوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الشاملة بأسعار تنافسية وجودة عالية، تحت سقف واحد، مع مراعاة راحة وسهولة المتسوقين، بما يسهم في تعزيز تجربة التسوق المثالية التي تتبعها التعاونية.

وأكد الهاشمي أن فرع تعاونية الاتحاد في جميرا الدائرية JVC يتواجد في منطقة يسكنها العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة، مما يجعل التعاونية تسعى جاهدة لتلبية متطلبات جميع السكان اليومية بشكل متميز، مضيفاً أن التوسع في هذه المنطقة يعكس التزام التعاونية بأن تكون أقرب إلى عملائها، مع الاستمرار في تنفيذ خطط تنموية مستدامة توازن بين تقديم قيمة مجتمعية حقيقية وتحقيق فعالية تشغيلية عالية.

