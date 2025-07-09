جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت "شرمب نيشن"، العلامة السعودية المحلية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وإحدى أسرع مفاهيم المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية نموًا في المنطقة، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة الاستثمار المباشر "أوليف روك بارتنرز". وتتضمن الشراكة استحواذ "أوليف روك" على 30% من أسهم "شرمب نيشن"، في خطوة تُعد محطة محورية في مسيرة نمو الشركة، وتمهّد لانطلاقتها نحو آفاق أوسع من التوسع الإقليمي والعالمي.

وتُمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في تطور "شرمب نيشن"، تعزز تحولها من مفهوم محلي ناجح إلى علامة إقليمية ذات طابع عصري، مدفوعة بتنامي الطلب على تجارب الطعام المبتكرة في المملكة والمنطقة. وسيساهم هذا التحالف في دعم خطط التوسع المدروسة داخل السوق السعودي، والانطلاق نحو حضور أوسع في الأسواق الدولية، انسجامًا مع النمو المتسارع في قطاع الأغذية والمشروبات.

من جانبه، أشار محمد أبو العز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شرمب نيشن"، إلى أن هذه الشراكة تمثل فصلًا جديدًا ومثيرًا في مسيرة نمو العلامة، مؤكدًا أن استثمار "أوليف روك" ُعد تحالفًا استراتيجيًا سيمكن الشركة من التوسع المدروس وتحقيق رؤيتها طويلة المدى. وأضاف: " نظر إلى السوق السعودية باعتبارها من أكثر الأسواق نموًا في المنطقة، وتحمل فرصًا هائلة تتماشى مع طموحنا لأن نكون الوجهة الرائدة لتجربة المأكولات البحرية في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن دعم (أوليف روك) وخبرتها سيكونان عنصرًا محوريًا في تسريع وتيرة التوسع داخل المملكة وخارجها، مع إعادة صياغة مفهوم المأكولات البحرية العصرية في أسواق جديدة. وتقوم رؤيتنا المشتركة على بناء علامة تجارية عالمية تنطلق من جذورها الثقافية وتلقى صدىً واسعًا عبر الحدود".

وقال مهند قبج، الشريك المؤسس في "أوليف روك بارتنرز"، إن روّاد الأعمال السعوديين يبنون شركات حقيقية تُحدث فرقًا، و"شرمب نيشن" خير مثال على ذلك؛ فقد انطلقت من جذور ثقافية محلية، ونمت بقيادة فريق طموح إلى علامة ذات تأثير واسع. وأضاف أن تسارع نمو بيئة الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يعزّز أهمية دعم من يعرف سوقه ويحافظ على هويته ويكبر بأهداف واضحة. وأوضح أن هذه الشراكة ليست مجرد استثمار مالي، بل تحالف طويل الأمد قائم على قيم مشتركة وإيمان بريادة الأعمال السعودية.

بدوره، أوضح عبدالله شاهين، الشريك المؤسس في "أوليف روك بارتنرز"، أن رؤية السعودية 2030 تفتح فرصًا غير مسبوقة أمام العلامات المحلية للنمو والابتكار والمساهمة في تنويع الاقتصاد، مؤكدًا أن "شرمب نيشن" في موقع مثالي لدعم هذا التحول، ليس فقط من خلال توسعة نطاق حضورها، بل أيضًا عبر خلق وظائف نوعية، وتطوير الكفاءات المحلية، وبناء كيان مؤسسي قوي. وأضاف: "نفخر بدعم الفريق في تحويل (شرمب نيشن) إلى مؤسسة احترافية، وقيادتها نحو موقع ريادي في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة".

وتُعد "أوليف روك بارتنرز"، التي تُعتبر من أوائل شركات الاستثمار المباشر المستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأسست بقيادة الشريكين المؤسسين مهند قبعج وعبد الله شاهين، من الشركات الداعمة للأعمال الواعدة في المنطقة عبر توفير الموارد والبنية المؤسسية التي تمكّنها من النمو والنجاح. ويعكس استثمارها في "شرمب نيشن" إيمانها بقدرة المفاهيم المبتكرة على تلبية احتياجات السوق وخلق قيمة طويلة المدى تُسهم في تعزيز نجاح العلامة.

ورسّخت "شرمب نيشن"، منذ انطلاقتها في أواخر عام 2018، مكانتها كإحدى أبرز العلامات السعودية في قطاع الأغذية والمشروبات، بفضل نموّها السريع وانتشارها الواسع، حيث نجحت بحلول عام 2025 في تشغيل 35 فرعًا في أنحاء الشرق الأوسط، شملت المملكة العربية السعودية، الأردن، قطر، البحرين، ومصر، مما يعكس قوة نموذجها وقدرته على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد.

ويجسد هذا التحالف الاستراتيجي مؤشراً على تنامي ثقة المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات السعودي، كما يُبرز الالتزام المشترك بين الطرفين بدعم الابتكار، والجودة، وبناء قيمة مستدامة في مشهد الضيافة الإقليمي. ومن خلال تقديم تجربة متميزة للمأكولات البحرية في بيئة عائلية مريحة، استطاعت "شرمب نيشن" أن ترسّخ حضورها كخيار مفضل لدى المستهلكين في مختلف أسواق المنطقة، بفضل التزامها بالنكهة والجودة وتجربة العملاء، بما يتماشى مع تطلعات المستهلكين المتجددة داخل المملكة وخارجها.

نبذة عن أوليف روك بارتنرز

تأسست "أوليف روك بارتنرز" على يد مهند قبج وعبد الله شاهين، وهي شركة استثمار مباشر تركز على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع التي يقودها مؤسسوها في منطقة الخليج. وتستهدف الشركة منشآت متوسطة الحجم في قطاعات استراتيجية تشمل الاستهلاك، والرعاية الصحية، والتعليم، والتقنية.

نبذة عن شرمب نيشن

"شرمب نيشن" علامة مطاعم سعودية نشأت محليًا، وتقدم تجربة طعام جريئة تتمحور حول المأكولات البحرية، بمزيج يجمع بين النكهات المحلية واللمسة العالمية. وتُعرف بأجوائها الحيوية وقائمة طعامها المبتكرة، وتشهد توسعًا متسارعًا داخل المملكة وخارجها.

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